Из тени – в летний зной. Неймар очень жалеет, что перешёл в "ПСЖ"

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Лига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСЖ
|20
|56
|2
|Лилль
|22
|43
|3
|Лион
|22
|40
|4
|Сент-Этьен
|21
|36
|5
|Страсбург
|22
|35
|6
|Монпелье
|21
|35
|...
|20
|Генгам
|22
|14
Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|21
|49
|2
|Атлетико
|21
|44
|3
|Реал Мадрид
|21
|39
|4
|Севилья
|21
|36
|5
|Алавес
|21
|32
|6
|Хетафе
|21
|31
|...
|20
|Уэска
|21
|12
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Боруссия
|6
|2
|0
|0
|4
|0
|+4
|13
|2
|Атлетико
|6
|2
|0
|0
|5
|2
|+3
|13
|3
|Брюгге
|6
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|6
|4
|Монако
|6
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Барселона
|6
|2
|0
|0
|8
|2
|+6
|14
|2
|Тоттенхэм
|6
|0
|0
|2
|3
|6
|-3
|8
|3
|Интер
|6
|2
|0
|0
|4
|2
|+2
|8
|4
|ПСВ
|6
|0
|0
|2
|1
|6
|-5
|2
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|ПСЖ
|6
|1
|0
|1
|8
|4
|+4
|11
|2
|Ливерпуль
|6
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|9
|3
|Наполи
|6
|1
|1
|0
|1
|0
|+1
|9
|4
|Црвена Звезда
|6
|0
|1
|1
|1
|6
|-5
|4
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Порту
|6
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|16
|2
|Шальке 04
|6
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|11
|3
|Галатасарай
|6
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|4
|4
|Локомотив
|6
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|3
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бавария
|6
|1
|1
|0
|3
|1
|+2
|14
|2
|Аякс
|6
|1
|1
|0
|4
|1
|+3
|12
|3
|Бенфика
|6
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|7
|4
|АЕК
|6
|0
|0
|2
|2
|6
|-4
|0
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Манчестер Сити
|6
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|13
|2
|Лион
|6
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|8
|3
|Шахтёр
|6
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|6
|4
|Хоффенхайм
|6
|0
|0
|1
|3
|4
|-1
|3
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Реал
|6
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|12
|2
|Рома
|6
|1
|0
|1
|5
|3
|+2
|9
|3
|Виктория
|6
|0
|1
|1
|2
|7
|-5
|7
|4
|ЦСКА
|6
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|7
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ювентус
|6
|2
|0
|0
|5
|0
|+5
|12
|2
|Манчестер Юнайтед
|6
|1
|1
|0
|3
|0
|+3
|10
|3
|Валенсия
|6
|0
|1
|1
|0
|2
|-2
|8
|4
|Янг Бойз
|6
|0
|0
|2
|0
|6
|-6
|4
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Из тени – в летний зной. Неймар очень жалеет, что перешёл в "ПСЖ"
Бразилец хотел выйти из тени Месси, но попал под Мбаппе, стал отрицательным примером для Френки де Йонга, а осознал желание вернуться ещё раньше. Судя по всему, он второй год подряд пропускает хотя бы один из матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, откуда его команда снова имеет шансы вылететь очень рано.
И снова нездорOво
На момент жеребьёвки Лиги чемпионов всё складывалось для «ПСЖ» довольно неплохо: команда без особой нервотрёпки вышла из сложной группы с «Ливерпулем» и «Наполи», которые до последних минут решали судьбу второй путёвки между собой. В 1/8 финала достался совсем не «Реал», как в прошлом году, а всего лишь «Манчестер Юнайтед». Команду Моуринью парижане должны были выносить, не замечая. Но теперь уже «МЮ» идёт в Англии примерно по графику «ПСЖ», выиграв 8 из 9 матчей с Сульшером.
В то же время, разные СМИ постоянно сообщали о травме Неймара, которая помешает ему сыграть с англичанами. Первая игра 12 февраля, ответная в Париже 6 марта – в тот же самый день, что и матч с «Реалом» год назад. В нём Неймар не смог принять участия из-за травмы, «ПСЖ» после поражения 1:3 в гостях снова уступил.
В итоге выяснилось, что у Неймара тот же самый перелом 5-й плюсневой кости – похоже, это минимум до конца марта. В прошлом сезоне он, например, вернулся только к чемпионату мира. Бразилец может просто не успеть восстановиться до вылета команды из Лиги чемпионов из-за повреждения, полученного в этом диком эпизоде: игрок «Страсбура» несколько раз откровенно бьёт Неймара, а тот теряет координацию и неудачно опускает на газон правую ногу.
Важна только Лига чемпионов
Когда «ПСЖ» только набирал финансовую мощь, президент «Монпелье» заявил, что его команда использовала последний шанс стать чемпионом, поскольку в обозримом будущем «ПСЖ» никому не даст подобраться к титулу. В целом он был прав: «Монако» с Жардимом выдал один великий сезон, но без подобных аномалий у других команд нет шансов.
С точки зрения восприятия успехов внутри страны «Париж» в безвыходной ситуации. Рвут всех и оформляют чемпионство в марте? Значит чемпионат Франции дно. Скрипят и вырывают очки в борьбе? Значит «ПСЖ» совсем плох, если даже в Лиге 1 испытывает проблемы. Мало кому важно, выиграл ли клуб кубок французской лиги и кубок Франции, отдал ли хоть один из трофеев внутри страны?
Все, а особенно владельцы, ждут, когда «ПСЖ» станет европейским грандом. Когда сможет не просто купить Неймара у «Барселоны», а стать ей ровней на футбольном поле. Нет, речь тут не о тех 1:6, а о более глобальном: у «ПСЖ» два подряд вылета из 1/8, а до этого неизменным максимумом становился четвертьфинал. Даже в четвёрку парижане не попадали ещё ни разу, хотя тратят по-крупному давно: катарцы пришли в клуб в 2011-м, а единолично завладели им уже в 2012-м, в год того самого чемпионства «Монпелье». Ясное дело, Неймара покупали не для доминирования над «Монако» и «Лионом».
Причём тут де Йонг?
Эту историю разожгло издание As, сообщившее о деталях перехода Френки де Йонга в «Барселону». В материале, посвящённом этому событию, я тоже напрямую связывал этот трансфер с уходом Неймара, но совсем в другом контексте. Испанцы же сообщают, что склонить голландца на свою сторону помогли сообщения бразильца, который в диалогах с игроками и персоналом жаловался на уровень французского чемпионата, жестоких соперников, погоду и всё-всё, что мешает ему чувствовать себя во Франции счастливым.
Неспроста слухи о возвращении Неймара в Испанию муссировались ещё летом, хотя только год назад он проследовал в обратном направлении. Но сдаться так быстро было бы слишком просто даже для Неймара. А вот для «Реала» или «Барсы» чересчур сложно было произвести сделку.
Причём тут Мбаппе?
Неймар сразу выбивал себе особые условия в парижском клубе, конфликтовал с Кавани из-за пенальти, посылал Эмери и вынуждал его сокращать время видеоразборов – словом, ставил себя как безусловно главного человека в команде, который должен если не всё решать, то уж ничего не допускать без своего молчаливого согласия.
Но после чемпионата мира выяснилось, что главная звезда в команде (по крайней мере, на поле) – это Киллиан Мбаппе, французский национальный герой с убийственной скоростью и результативностью.
УЕФА прижимает «ПСЖ» с финансовым fair-play. Возможно, летом парижанам придётся продать одну из своих звёзд. Неймар пока ещё лучше привлекает спонсоров, но «Реал», один из немногих клубов, способных выложить за игрока больше 200 миллионов, может склониться в сторону Мбаппе. Киллиан моложе, обладает грандиозным потенциалом и данными, не падает от каждого прикосновения. Вполне возможно, «Реал» предпочтёт Неймару именно его чисто по футбольным качествам.
Итог для Неймара печален: убегая от тени великого игрока, он перебрался из великого клуба в чемпионат, который никак не ценят, ради нескольких игр Лиги чемпионов, в которых он второй год подряд не может принять участия. Вдобавок к этому, даже в команде-неудачнице, оказывается, он не лучший игрок. Если «ПСЖ» вылетит до восстановления Неймара – это будет что-то похуже тени Месси или Мбаппе, это будет занавес и оформление самой дорогой сделки в истории футбола как провальной для всех. И для самого Неймара, получающего вместо «Золотых мячей» от France Football лишь удары по ногам от французских соперников. И для «ПСЖ», изменившего трансферный рынок ради европейских достижений уровня «Зенита».
Роман Гуськов, Rusfootball.info
И снова нездорOво
На момент жеребьёвки Лиги чемпионов всё складывалось для «ПСЖ» довольно неплохо: команда без особой нервотрёпки вышла из сложной группы с «Ливерпулем» и «Наполи», которые до последних минут решали судьбу второй путёвки между собой. В 1/8 финала достался совсем не «Реал», как в прошлом году, а всего лишь «Манчестер Юнайтед». Команду Моуринью парижане должны были выносить, не замечая. Но теперь уже «МЮ» идёт в Англии примерно по графику «ПСЖ», выиграв 8 из 9 матчей с Сульшером.
В то же время, разные СМИ постоянно сообщали о травме Неймара, которая помешает ему сыграть с англичанами. Первая игра 12 февраля, ответная в Париже 6 марта – в тот же самый день, что и матч с «Реалом» год назад. В нём Неймар не смог принять участия из-за травмы, «ПСЖ» после поражения 1:3 в гостях снова уступил.
В итоге выяснилось, что у Неймара тот же самый перелом 5-й плюсневой кости – похоже, это минимум до конца марта. В прошлом сезоне он, например, вернулся только к чемпионату мира. Бразилец может просто не успеть восстановиться до вылета команды из Лиги чемпионов из-за повреждения, полученного в этом диком эпизоде: игрок «Страсбура» несколько раз откровенно бьёт Неймара, а тот теряет координацию и неудачно опускает на газон правую ногу.
Here’s the injury (2nd part of the clip).— Paul Harrison ?? (@PaulHarrisonUTD) January 24, 2019
I used to think Ronaldo got targeted too much, but it’s on another level with Neymar. Ridiculously skilful player. pic.twitter.com/dMPlCO1yeb
Важна только Лига чемпионов
Когда «ПСЖ» только набирал финансовую мощь, президент «Монпелье» заявил, что его команда использовала последний шанс стать чемпионом, поскольку в обозримом будущем «ПСЖ» никому не даст подобраться к титулу. В целом он был прав: «Монако» с Жардимом выдал один великий сезон, но без подобных аномалий у других команд нет шансов.
С точки зрения восприятия успехов внутри страны «Париж» в безвыходной ситуации. Рвут всех и оформляют чемпионство в марте? Значит чемпионат Франции дно. Скрипят и вырывают очки в борьбе? Значит «ПСЖ» совсем плох, если даже в Лиге 1 испытывает проблемы. Мало кому важно, выиграл ли клуб кубок французской лиги и кубок Франции, отдал ли хоть один из трофеев внутри страны?
Все, а особенно владельцы, ждут, когда «ПСЖ» станет европейским грандом. Когда сможет не просто купить Неймара у «Барселоны», а стать ей ровней на футбольном поле. Нет, речь тут не о тех 1:6, а о более глобальном: у «ПСЖ» два подряд вылета из 1/8, а до этого неизменным максимумом становился четвертьфинал. Даже в четвёрку парижане не попадали ещё ни разу, хотя тратят по-крупному давно: катарцы пришли в клуб в 2011-м, а единолично завладели им уже в 2012-м, в год того самого чемпионства «Монпелье». Ясное дело, Неймара покупали не для доминирования над «Монако» и «Лионом».
Причём тут де Йонг?
Эту историю разожгло издание As, сообщившее о деталях перехода Френки де Йонга в «Барселону». В материале, посвящённом этому событию, я тоже напрямую связывал этот трансфер с уходом Неймара, но совсем в другом контексте. Испанцы же сообщают, что склонить голландца на свою сторону помогли сообщения бразильца, который в диалогах с игроками и персоналом жаловался на уровень французского чемпионата, жестоких соперников, погоду и всё-всё, что мешает ему чувствовать себя во Франции счастливым.
Неспроста слухи о возвращении Неймара в Испанию муссировались ещё летом, хотя только год назад он проследовал в обратном направлении. Но сдаться так быстро было бы слишком просто даже для Неймара. А вот для «Реала» или «Барсы» чересчур сложно было произвести сделку.
Причём тут Мбаппе?
Неймар сразу выбивал себе особые условия в парижском клубе, конфликтовал с Кавани из-за пенальти, посылал Эмери и вынуждал его сокращать время видеоразборов – словом, ставил себя как безусловно главного человека в команде, который должен если не всё решать, то уж ничего не допускать без своего молчаливого согласия.
Но после чемпионата мира выяснилось, что главная звезда в команде (по крайней мере, на поле) – это Киллиан Мбаппе, французский национальный герой с убийственной скоростью и результативностью.
УЕФА прижимает «ПСЖ» с финансовым fair-play. Возможно, летом парижанам придётся продать одну из своих звёзд. Неймар пока ещё лучше привлекает спонсоров, но «Реал», один из немногих клубов, способных выложить за игрока больше 200 миллионов, может склониться в сторону Мбаппе. Киллиан моложе, обладает грандиозным потенциалом и данными, не падает от каждого прикосновения. Вполне возможно, «Реал» предпочтёт Неймару именно его чисто по футбольным качествам.
Итог для Неймара печален: убегая от тени великого игрока, он перебрался из великого клуба в чемпионат, который никак не ценят, ради нескольких игр Лиги чемпионов, в которых он второй год подряд не может принять участия. Вдобавок к этому, даже в команде-неудачнице, оказывается, он не лучший игрок. Если «ПСЖ» вылетит до восстановления Неймара – это будет что-то похуже тени Месси или Мбаппе, это будет занавес и оформление самой дорогой сделки в истории футбола как провальной для всех. И для самого Неймара, получающего вместо «Золотых мячей» от France Football лишь удары по ногам от французских соперников. И для «ПСЖ», изменившего трансферный рынок ради европейских достижений уровня «Зенита».
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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