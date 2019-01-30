Из тени – в летний зной. Неймар очень жалеет, что перешёл в "ПСЖ"

Лига 1 2018/19

# Команда И О
1 ПСЖ 20 56
2 Лилль 22 43
3 Лион 22 40
4 Сент-Этьен 21 36
5 Страсбург 22 35
6 Монпелье 21 35
...
20 Генгам 22 14
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Ла Лига 2018/19

# Команда И О
1 Барселона 21 49
2 Атлетико  21 44
3 Реал Мадрид 21 39
4 Севилья 21 36
5 Алавес 21 32
6 Хетафе 21 31
...
20 Уэска 21 12
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Лига Чемпионов УЕФА. Групповая стадия
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Боруссия 6 2 0 0 4 0 +4 13
2 Атлетико 6 2 0 0 5 2 +3 13
3 Брюгге 6 0 0 2 1 4 -3 6
4 Монако 6 0 0 2 1 5 -4 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 6 2 0 0 8 2 +6 14
2 Тоттенхэм 6 0 0 2 3 6 -3 8
3 Интер 6 2 0 0 4 2 +2 8
4 ПСВ 6 0 0 2 1 6 -5 2
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ПСЖ 6 1 0 1 8 4 +4 11
2 Ливерпуль 6 1 0 1 3 3 0 9
3 Наполи 6 1 1 0 1 0 +1 9
4 Црвена Звезда 6 0 1 1 1 6 -5 4
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 6 1 1 0 2 1 +1 16
2 Шальке 04 6 1 1 0 2 1 1 11
3 Галатасарай 6 1 0 1 3 1 +2 4
4 Локомотив 6 0 0 2 0 4 -4 3
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бавария 6 1 1 0 3 1 +2 14
2 Аякс 6 1 1 0 4 1 +3 12
3 Бенфика 6 1 0 1 3 4 -1 7
4 АЕК 6 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Манчестер Сити 6 1 0 1 3 3 0 13
2 Лион 6 1 1 0 4 3 +1 8
3 Шахтёр 6 0 2 0 4 4 0 6
4 Хоффенхайм 6 0 0 1 3 4 -1 3
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Реал 6 1 0 1 3 1 +2 12
2 Рома 6 1 0 1 5 3 +2 9
3 Виктория 6 0 1 1 2 7 -5 7
4 ЦСКА 6 1 1 0 3 2 +1 7
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 6 2 0 0 5 0 +5 12
2 Манчестер Юнайтед 6 1 1 0 3 0 +3 10
3 Валенсия 6 0 1 1 0 2 -2 8
4 Янг Бойз 6 0 0 2 0 6 -6 4

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Из тени – в летний зной. Неймар очень жалеет, что перешёл в "ПСЖ"

Из тени – в летний зной. Неймар очень жалеет, что перешёл в "ПСЖ"Бразилец хотел выйти из тени Месси, но попал под Мбаппе, стал отрицательным примером для Френки де Йонга, а осознал желание вернуться ещё раньше. Судя по всему, он второй год подряд пропускает хотя бы один из матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, откуда его команда снова имеет шансы вылететь очень рано.

И снова нездорOво

На момент жеребьёвки Лиги чемпионов всё складывалось для «ПСЖ» довольно неплохо: команда без особой нервотрёпки вышла из сложной группы с «Ливерпулем» и «Наполи», которые до последних минут решали судьбу второй путёвки между собой. В 1/8 финала достался совсем не «Реал», как в прошлом году, а всего лишь «Манчестер Юнайтед». Команду Моуринью парижане должны были выносить, не замечая. Но теперь уже «МЮ» идёт в Англии примерно по графику «ПСЖ», выиграв 8 из 9 матчей с Сульшером.

В то же время, разные СМИ постоянно сообщали о травме Неймара, которая помешает ему сыграть с англичанами. Первая игра 12 февраля, ответная в Париже 6 марта – в тот же самый день, что и матч с «Реалом» год назад. В нём Неймар не смог принять участия из-за травмы, «ПСЖ» после поражения 1:3 в гостях снова уступил.

В итоге выяснилось, что у Неймара тот же самый перелом 5-й плюсневой кости – похоже, это минимум до конца марта. В прошлом сезоне он, например, вернулся только к чемпионату мира. Бразилец может просто не успеть восстановиться до вылета команды из Лиги чемпионов из-за повреждения, полученного в этом диком эпизоде: игрок «Страсбура» несколько раз откровенно бьёт Неймара, а тот теряет координацию и неудачно опускает на газон правую ногу.



Важна только Лига чемпионов

Когда «ПСЖ» только набирал финансовую мощь, президент «Монпелье» заявил, что его команда использовала последний шанс стать чемпионом, поскольку в обозримом будущем «ПСЖ» никому не даст подобраться к титулу. В целом он был прав: «Монако» с Жардимом выдал один великий сезон, но без подобных аномалий у других команд нет шансов.

С точки зрения восприятия успехов внутри страны «Париж» в безвыходной ситуации. Рвут всех и оформляют чемпионство в марте? Значит чемпионат Франции дно. Скрипят и вырывают очки в борьбе? Значит «ПСЖ» совсем плох, если даже в Лиге 1 испытывает проблемы. Мало кому важно, выиграл ли клуб кубок французской лиги и кубок Франции, отдал ли хоть один из трофеев внутри страны?



Все, а особенно владельцы, ждут, когда «ПСЖ» станет европейским грандом. Когда сможет не просто купить Неймара у «Барселоны», а стать ей ровней на футбольном поле. Нет, речь тут не о тех 1:6, а о более глобальном: у «ПСЖ» два подряд вылета из 1/8, а до этого неизменным максимумом становился четвертьфинал. Даже в четвёрку парижане не попадали ещё ни разу, хотя тратят по-крупному давно: катарцы пришли в клуб в 2011-м, а единолично завладели им уже в 2012-м, в год того самого чемпионства «Монпелье». Ясное дело, Неймара покупали не для доминирования над «Монако» и «Лионом».

Причём тут де Йонг?

Эту историю разожгло издание As, сообщившее о деталях перехода Френки де Йонга в «Барселону». В материале, посвящённом этому событию, я тоже напрямую связывал этот трансфер с уходом Неймара, но совсем в другом контексте. Испанцы же сообщают, что склонить голландца на свою сторону помогли сообщения бразильца, который в диалогах с игроками и персоналом жаловался на уровень французского чемпионата, жестоких соперников, погоду и всё-всё, что мешает ему чувствовать себя во Франции счастливым.

Неспроста слухи о возвращении Неймара в Испанию муссировались ещё летом, хотя только год назад он проследовал в обратном направлении. Но сдаться так быстро было бы слишком просто даже для Неймара. А вот для «Реала» или «Барсы» чересчур сложно было произвести сделку.

Причём тут Мбаппе?

Неймар сразу выбивал себе особые условия в парижском клубе, конфликтовал с Кавани из-за пенальти, посылал Эмери и вынуждал его сокращать время видеоразборов – словом, ставил себя как безусловно главного человека в команде, который должен если не всё решать, то уж ничего не допускать без своего молчаливого согласия.

Но после чемпионата мира выяснилось, что главная звезда в команде (по крайней мере, на поле) – это Киллиан Мбаппе, французский национальный герой с убийственной скоростью и результативностью.



УЕФА прижимает «ПСЖ» с финансовым fair-play. Возможно, летом парижанам придётся продать одну из своих звёзд. Неймар пока ещё лучше привлекает спонсоров, но «Реал», один из немногих клубов, способных выложить за игрока больше 200 миллионов, может склониться в сторону Мбаппе. Киллиан моложе, обладает грандиозным потенциалом и данными, не падает от каждого прикосновения. Вполне возможно, «Реал» предпочтёт Неймару именно его чисто по футбольным качествам.

Итог для Неймара печален: убегая от тени великого игрока, он перебрался из великого клуба в чемпионат, который никак не ценят, ради нескольких игр Лиги чемпионов, в которых он второй год подряд не может принять участия. Вдобавок к этому, даже в команде-неудачнице, оказывается, он не лучший игрок. Если «ПСЖ» вылетит до восстановления Неймара – это будет что-то похуже тени Месси или Мбаппе, это будет занавес и оформление самой дорогой сделки в истории футбола как провальной для всех. И для самого Неймара, получающего вместо «Золотых мячей» от France Football лишь удары по ногам от французских соперников. И для «ПСЖ», изменившего трансферный рынок ради европейских достижений уровня «Зенита».

Роман Гуськов, Rusfootball.info
Теги: Неймар ПСЖ Барселона Мбаппе
Сегодня, 15:06
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