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Геннадий Орлов: с приходом Ивановича защитники "Зенита" обрели уверенность

Известный телекомментатор Геннадий Орлов рассказал о предстоящих матчах "Зенита" с "Андерлехтом" в 1/16 финала Лиги Европы.

"Является ли "Зенит" фаворитом? Луческу действительно сейчас есть из кого выбирать. Но первый матч – на выезде. "Андерлехт" сейчас в хорошей форме. Нападающий команды Лукаш Теодорчик – лучший бомбардир чемпионата. Так что соперник – не подарок. В первой встрече нужно сыграть в закрытый футбол и забить гол. Надо больше внимания уделить обороне, избежать ошибок. В контрольных матчах всё было не так уж и гладко у "Зенита" в защите. Хотя стало поспокойнее. Иванович появился, защитники обрели уверенность. Ведь все у нас умеют играть. И Нету, и Анюков, и Жирков, и Ломбертс. Но до Бранислава какого-то монолита не ощущалось", - цитирует Орлова "Спорт-Экспресс".
Теги: Орлов Зенит Андерлехт Иванович
Вчера, 23:13
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№6 Написал: golden Axe (Сегодня, 01:19) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
интересно быстро Гена переобуется после Андерлехта?
Регистрация: 1.02.2017
№5 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 01:03) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Kolpino2
Цитата: Игорь Казьмин
то есть не Анюков не Смольников играть не будут перед ЧМ-М В РОССИИ

??? Даже если бы Анюков выступал за сборную сейчас, в 2018-м его бы вряд ли туда пригласили. У Смольникова был спад, теперь травма. Обретет былую форму - Иванович уйдет в центр.
P.S. Если в чем и есть уверенность у защитников Зенита, так это в том, что будет играть Иванович, а не они.

5 россиян то откуда в составе наберете?
Регистрация: 6.01.2006
№4 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 00:22) #
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Цитата: Игорь Казьмин
то есть не Анюков не Смольников играть не будут перед ЧМ-М В РОССИИ

??? Даже если бы Анюков выступал за сборную сейчас, в 2018-м его бы вряд ли туда пригласили. У Смольникова был спад, теперь травма. Обретет былую форму - Иванович уйдет в центр.
P.S. Если в чем и есть уверенность у защитников Зенита, так это в том, что будет играть Иванович, а не они.
Регистрация: 12.11.2007
№3 Написал: Игорь Казьмин москва (Вчера, 23:59) #
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Россия потеряла великого тренера,защитники Зенита обрели уверенность ,это не правда ,защитники обрели не уверенность и вы ,не с большой буквы орлов- это увидите в матче с Андерлехтом ,потому что два Российских футболиста при одинаковых условиях и форме не выйдут на поле .потому что контракт Иванович должен отробатовать , его зарплата должна приносить дивиденды сейчас а то менеджеров Зенита не поймёт Миллер,то есть не Анюков не Смольников играть не будут перед ЧМ-М В РОССИИ ,вот так ребята .


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№2 Написал: Motivation (Вчера, 23:34) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
С ней вас и похоронят - сперва бельгийцы в ЛЕ, потом и русские в ПЛ smile


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Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
№1 Написал: Бриг (Вчера, 23:24) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Посмотрим на эту уверенность в официальных играх
Регистрация: 21.11.2016
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