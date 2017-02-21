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Офицер безопасности УЕФА будет работать на матче "Фенербахче" - "Краснодар"
Офицер безопасности УЕФА будет работать на ответном матче 1/16 финала Лиги Европы между "Фенербахче" и "Краснодаром".
"Да, на игре действительно будет работать офицер безопасности. УЕФА направляет офицеров безопасности на все игры "Фенербахче" в еврокубках", - сказал источник в турецком клубе.
"Шюкрю Сараджоглу" вмещает 50 тысяч зрителей, при этом на игре с "Краснодаром", скорее всего, его трибуны не будут заполнены и наполовину - ожидается, что матч посетят от 10 до 20 тысяч болельщиков.
ТАСС
"Да, на игре действительно будет работать офицер безопасности. УЕФА направляет офицеров безопасности на все игры "Фенербахче" в еврокубках", - сказал источник в турецком клубе.
"Шюкрю Сараджоглу" вмещает 50 тысяч зрителей, при этом на игре с "Краснодаром", скорее всего, его трибуны не будут заполнены и наполовину - ожидается, что матч посетят от 10 до 20 тысяч болельщиков.
ТАСС
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