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Мирча Луческу: Данни выйдет на матч с "Андерлехтом" в стартовом составе

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу сообщил, что полузащитник Мигел Данни выйдет в стартовом составе домашнего ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с "Андерлехтом".

"Сегодня утром спросил, как его самочувствие, он ответил, что очень хорошо себя чувствует, поэтому я принял решение, что завтра он будет играть в основном составе с самого начала. Уверен, он покажет себя с наилучшей стороны. Накопилось, наверное, столько желания помочь команде и столько желания играть в футбол, что он наверняка завтра это всё покажет на поле", - цитирует Луческу "Чемпионат.сом".
Теги: Луческу Данни Зенит Андерлехт
Сегодня, 18:38
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№3 Написал: Sharik.SM Москва (Сегодня, 18:54) #
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online

У Дзюбы капитанскую повязку отберут?
Регистрация: 27.01.2009
№2 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 18:52) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
интересно сколько завтра Россиян будет в составе зенита...ставлю на 4 лодыгин,дзюба жирков и незаменимый кокоша...хотя по нему я тоже сомневаюсь,возможно и и 3 всего будет
Регистрация: 3.11.2016
№1 Написал: xarm Питер (Сегодня, 18:51) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
накуй цыгана:лч -нет, ле -вылетим,скорее всего,в чр-говно на первом месте .


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Бюджет никогда не сохраняет равновесия
Регистрация: 19.02.2009
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