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10:22
Александр Кержаков опроверг информацию, что руководство "Зенита" высказало недовольство игроками (5)
Александр Кержаков опроверг информацию, что руководство "Зенита" высказало недовольство игроками (5)
Мирча Луческу: Данни выйдет на матч с "Андерлехтом" в стартовом составе
Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу сообщил, что полузащитник Мигел Данни выйдет в стартовом составе домашнего ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с "Андерлехтом".
"Сегодня утром спросил, как его самочувствие, он ответил, что очень хорошо себя чувствует, поэтому я принял решение, что завтра он будет играть в основном составе с самого начала. Уверен, он покажет себя с наилучшей стороны. Накопилось, наверное, столько желания помочь команде и столько желания играть в футбол, что он наверняка завтра это всё покажет на поле", - цитирует Луческу "Чемпионат.сом".
"Сегодня утром спросил, как его самочувствие, он ответил, что очень хорошо себя чувствует, поэтому я принял решение, что завтра он будет играть в основном составе с самого начала. Уверен, он покажет себя с наилучшей стороны. Накопилось, наверное, столько желания помочь команде и столько желания играть в футбол, что он наверняка завтра это всё покажет на поле", - цитирует Луческу "Чемпионат.сом".
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