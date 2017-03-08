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Маурисио Перейра: "Сельта" - очень хорошая команда, как в защите, так и в атаке

Полузащитник "Краснодара" Маурисио Перейра поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги Европы против "Сельты".

"Сельта" - очень хорошая команда, как в защите, так и в атаке. Хорошо играют в обороне, у них есть выдающиеся игроки в этой линии. А про их тренера можно сказать, что это большой тактик", - цитирует Перейру ТАСС.
Теги: Перейра Сельта Краснодар
Вчера, 22:44
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