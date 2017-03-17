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Сергей Андреев: "Ростов" смотрелся очень неплохо, но счет все-таки закономерен

Бывший нападающий и тренер "Ростсельмаша" Сергей Андреев подчеркнул, что результат ответного матча 1/8 финала Лиги Европы между "Ростовом" и "Манчестер Юнайтед" (0:1) является закономерным.

"В первом тайме наша команда даже ни разу не дошла до чужой штрафной. Здесь все понятно… А во втором, на мой взгляд, "МЮ" подустал. Не забывайте про изматывающую игру с "Челси". Так что "Ростов", конечно, выглядел убедительнее. Все сейчас вспоминают этот удар Нобоа на последней минуте со штрафного. Но раньше - в наше время, когда вратарь брал такие мячи, ему говорили - это прыжок для газеты "Советский гудок". "Ростов" смотрелся очень неплохо. Но, наверное, счет все-таки закономерен", - цитирует Андреева "Спорт-Экспресс".
Теги: Андреев Ростов Манчестер Юнайтед
Сегодня, 18:44
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№1 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 19:07) #
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Болеет за:
ЦСКА
все-таки Галицкий немного упустил команду...мож, стад выбил из процесса?
- а Бердыеву и Ко - большущий респект!!!
-- теперь остается "надеяться на лучшее" в нашем чемпе и футболе...Хотя... wink


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...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
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