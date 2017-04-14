Златан Ибрагимович: Лига Европа превратилась в Лигу чемпионов, когда я вышел на поле

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович поделился впечатлениями от первого матча четвертьфинала Лиги Европы с "Андерлехтом" (1:1)."Лига Европа стала Лигой чемпионов в тот момент, как я вышел на поле в матче этого турнира", — приводит слова Ибрагимовича Ladbrokes.В нынешнем розыгрыше Лиги Европы Ибрагимович забил пять мячей и сделал три результативных паса в десяти матчах.