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Златан Ибрагимович: Лига Европа превратилась в Лигу чемпионов, когда я вышел на поле

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович поделился впечатлениями от первого матча четвертьфинала Лиги Европы с "Андерлехтом" (1:1).

"Лига Европа стала Лигой чемпионов в тот момент, как я вышел на поле в матче этого турнира", — приводит слова Ибрагимовича Ladbrokes.

В нынешнем розыгрыше Лиги Европы Ибрагимович забил пять мячей и сделал три результативных паса в десяти матчах.

"Газета.ру"
Теги: Ибрагимович Манчестер Юнайтед Андерлехт
Сегодня, 06:28
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