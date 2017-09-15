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Сергей Фурсенко: молился, чтобы Ригони забил

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко прокомментировал гостевую победу над македонским "Вардаром" (5:0) в матче группового этапа Лиги Европы.

"Эмоции переполняют, игра была очень красивая. Это то, что нам обещал Манчини. Он играет в быстрый, скоростной, комбинационный и искромётный футбол. И конечно, пришли голы. Несмотря на замены, исполнители в "Зените" такого уровня, что игра не просаживается. Испытываю большую радость и внутреннее удовлетворение.

Ригони? Я, честно сказать, молился, чтобы он забил. Это даст человеку возможность почувствовать себя нападающим. Болельщики всегда настроены скептически: "Ну вот, опять купили непонятно кого и зачем". А сейчас видно, насколько Ригони скоростной футболист, как он владеет мячом. С моей точки зрения он прекрасно вошёл в игру.

Мевля — красавец. Нам не хватало такого игрока — высокий, достаточно быстрый. Повезло, что мы практически в последний день трансферного окна взяли такого сильного центрального защитника", — цитирует Фурсенко "Чемпионат.сом".
Теги: Фурсенко Ригони
Сегодня, 03:37
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