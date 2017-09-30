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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Сергей Веденеев: напрасно многие говорят, что "Зенит" сейчас сильная команда
Бывший полузащитник "Зенита" Сергей Веденеев прокомментировал победу петербургской команды над "Реалом Сосьедад" в матче группового этапа Лиги Европы (3:1).
"Матчу "Зенит" — "Реал Сосьедад" можно дать две характеристики. Во-первых, игра началась со счёта 2:0. Соперник просто подарил два гола. "Зенит" за счёт прессинга на чужой половине поля заставил испанскую команду ошибаться. Во-вторых, команда Роберто Манчини буквально отдала инициативу и территорию "Реалу Сосьедад". Всё оставшееся время испанская команда контролировала мяч, пытаясь создать голевые моменты. В результате один мяч они всё-таки забили. По такой игре "Зениту" было тяжело психологически, потому что стоять у своих ворот 70% игрового времени морально очень сложно. Но в команде собраны игроки, которые мотивированны и обладают сильным спортивным характером. Они находятся в хорошей форме. Удачные результаты вдохновляют их. Поэтому игроки "Зенита" выдержали давление "Реала Сосьедад" и не позволили даже приблизиться к ничейному результату. Нужно отметить опытных защитников Бранислава Ивановича и Доменико Кришито, которые являются основными игроками в обороне. Глядя на них, партнёры по команде стараются играть на том же уровне.
Иванович и в прошлом сезоне показывал отличную игру. Просто команда выступала плохо, партнёры были слабее. Средняя линия была очень медленной, и на защитников приходилась огромная нагрузка. Из-за этого игроки обороны допускали ошибки. Иванович в первом же матче допустил детскую ошибку, после которой Луческу долго не ставил его в основной состав. После той ошибки Ивановича стали критиковать, хотя за этой критикой ничего не стояло.
Напрасно многие говорят, что "Зенит" сейчас сильная команда. Есть положительный результат, но вся игра держится на железной дисциплине, которую ставит тренерский штаб. В команде есть жёсткая конкуренция, к которой не привыкли игроки. Они не привыкли к тому, что за нежелание бороться или какие-либо допущенные ошибки их могут посадить на скамейку запасных. Основа игры «Зенита» — железная дисциплина в обороне. Команде необходимо провести ещё очень много работы над атакующей линией. До игры уровня Лиги чемпионов ещё далеко", - цитирует Веденеева "Чемпионат.сом".
"Матчу "Зенит" — "Реал Сосьедад" можно дать две характеристики. Во-первых, игра началась со счёта 2:0. Соперник просто подарил два гола. "Зенит" за счёт прессинга на чужой половине поля заставил испанскую команду ошибаться. Во-вторых, команда Роберто Манчини буквально отдала инициативу и территорию "Реалу Сосьедад". Всё оставшееся время испанская команда контролировала мяч, пытаясь создать голевые моменты. В результате один мяч они всё-таки забили. По такой игре "Зениту" было тяжело психологически, потому что стоять у своих ворот 70% игрового времени морально очень сложно. Но в команде собраны игроки, которые мотивированны и обладают сильным спортивным характером. Они находятся в хорошей форме. Удачные результаты вдохновляют их. Поэтому игроки "Зенита" выдержали давление "Реала Сосьедад" и не позволили даже приблизиться к ничейному результату. Нужно отметить опытных защитников Бранислава Ивановича и Доменико Кришито, которые являются основными игроками в обороне. Глядя на них, партнёры по команде стараются играть на том же уровне.
Иванович и в прошлом сезоне показывал отличную игру. Просто команда выступала плохо, партнёры были слабее. Средняя линия была очень медленной, и на защитников приходилась огромная нагрузка. Из-за этого игроки обороны допускали ошибки. Иванович в первом же матче допустил детскую ошибку, после которой Луческу долго не ставил его в основной состав. После той ошибки Ивановича стали критиковать, хотя за этой критикой ничего не стояло.
Напрасно многие говорят, что "Зенит" сейчас сильная команда. Есть положительный результат, но вся игра держится на железной дисциплине, которую ставит тренерский штаб. В команде есть жёсткая конкуренция, к которой не привыкли игроки. Они не привыкли к тому, что за нежелание бороться или какие-либо допущенные ошибки их могут посадить на скамейку запасных. Основа игры «Зенита» — железная дисциплина в обороне. Команде необходимо провести ещё очень много работы над атакующей линией. До игры уровня Лиги чемпионов ещё далеко", - цитирует Веденеева "Чемпионат.сом".
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