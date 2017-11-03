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Александр Кокорин: нет особых эмоций от гола, хоть и давно не забивал

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин прокомментировал итоги матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы с "Русенборгом" (1:1).

"Честно говоря, нет особых эмоций от гола, хоть и давно не забивал. Очень тяжело давалась игра, гол у нас отменили, поэтому просто закономерно, что в итоге добились своего. Вышли в плей-офф, теперь будем играть, чтобы выйти с первого места.

Не скажу, что у меня были проблемы из-за игры на фланге, так просто совпало, что не забивал. Вот сегодня я вышел центрфорвардом, но в итоге забил, когда уже перешёл на край. Хотя забил с позиции центрального нападающего. Так что тут нельзя что-то однозначно утверждать.

Просто надо было решить некоторые проблемы, имею в виду со здоровьем, и сейчас дела пойдут лучше, думаю. Ну и команда будет побеждать", - цитирует Кокорина "Чемпионат.сом".
Теги: Кокорин Зенит Русенборг
Сегодня, 02:06
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№1 Написал: interested (Сегодня, 02:27) #
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Болеет за:
«Зенит»
Зато у нас эмоций, Саня, через край. Спасибо тебе, голубчик! bowtie
Регистрация: 18.10.2013
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