Диего Симеоне: "Марсель" - хорошая команда, у которой сильная группа атаки

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне поделился своими ожиданиями от предстоящего финального матча Лиги Европы против "Марселя"."Завтра у нас будет новый финал, игрокам придется отдать много эмоций на поле, но главное — им нужно много терпеть и ждать своих моментов. "Марсель" — хорошая команда, у которой сильная группа атаки, они хорошо умеют контролировать мяч», — заявил специалист.Комитет Европейской федерации футбола (УЕФА) по контролю, этике и дисциплине дисквалифицировал Симеоне на четыре матча за недовольство решениями арбитра в ответном полуфинальном матче Лиги Европы против английского "Арсенала", из-за чего аргентинец не сможет руководить своей командой в матче против "Марселя"."Опыт в таких матчах важен, но он играет не решающую роль. Мы должны понимать, что завтра нам будет противостоять новый соперник, и настраиваться на него необходимо соответствующим образом", — подытожил Симеоне.