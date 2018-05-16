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Диего Симеоне: "Марсель" - хорошая команда, у которой сильная группа атаки

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне поделился своими ожиданиями от предстоящего финального матча Лиги Европы против "Марселя".

"Завтра у нас будет новый финал, игрокам придется отдать много эмоций на поле, но главное — им нужно много терпеть и ждать своих моментов. "Марсель" — хорошая команда, у которой сильная группа атаки, они хорошо умеют контролировать мяч», — заявил специалист.

Комитет Европейской федерации футбола (УЕФА) по контролю, этике и дисциплине дисквалифицировал Симеоне на четыре матча за недовольство решениями арбитра в ответном полуфинальном матче Лиги Европы против английского "Арсенала", из-за чего аргентинец не сможет руководить своей командой в матче против "Марселя".

"Опыт в таких матчах важен, но он играет не решающую роль. Мы должны понимать, что завтра нам будет противостоять новый соперник, и настраиваться на него необходимо соответствующим образом", — подытожил Симеоне.

"Газета.ру"
Теги: Симеоне Атлетико Марсель
Сегодня, 03:19
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