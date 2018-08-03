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Шамиль Газизов: легко с командой из Люксембурга точно не будет

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов отметил, что команде предстоит тяжелое испытание в матчах 3-го отборочного раунда Лиги Европы против "Прогресса" из Люксембурга.

"Легче точно не будет – только сложнее. Следующий шаг – новое испытание. Мы приобретаем опыт, играя на третий день после предыдущего матча. Конечно, игры в Европе отличаются, но нам важно не делить турниры. Вчера сыграли квалификацию Лиги Европы, 6 августа встречаемся с "Анжи" в чемпионате России", - цитирует Газизова "Р-Спорт".
Теги: Газизов Уфа
Сегодня, 20:04
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№1 Написал: fd65 (Сегодня, 20:17) #
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Болеет за:
«Спартак»
Однозначно!!!!! Люксембург футбольная держава Европы.. cold_sweat
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
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