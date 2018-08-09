Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
11:33
«Прогрес» люксембургского футбола и Гуренко, опасающийся Краневиттера. «Зенит» и «Уфа» сыграют в Лиге Европы
«Прогрес» люксембургского футбола и Гуренко, опасающийся Краневиттера. «Зенит» и «Уфа» сыграют в Лиге Европы
11:00
Президент "Локомотива" объявил о "достижении большой сделки". Это намёк на переход Смолова? (4)
Президент "Локомотива" объявил о "достижении большой сделки". Это намёк на переход Смолова? (4)
10:46
Промес выложил в Инстаграм сообщения болельщиков, призывающих его убираться из "Спартака" (14)
Промес выложил в Инстаграм сообщения болельщиков, призывающих его убираться из "Спартака" (14)
10:25
Сергей Томаров: когда играли в ПФЛ, ни у кого в мыслях не было, что скоро будем играть в еврокубках (2)
Сергей Томаров: когда играли в ПФЛ, ни у кого в мыслях не было, что скоро будем играть в еврокубках (2)
09:47
Тибо Куртуа: надеюсь болельщики "Челси" меня поймут - я всего лишь хотел быть ближе к своей семье
Тибо Куртуа: надеюсь болельщики "Челси" меня поймут - я всего лишь хотел быть ближе к своей семье
08:26
Червиченко: греки настоящие дикари, в ответ можно набуцкать пару греческих журналистов в Москве (22)
Червиченко: греки настоящие дикари, в ответ можно набуцкать пару греческих журналистов в Москве (22)
Вчера, 23:49
Евгений Кафельников: злой, но оптимизм есть (1)
Евгений Кафельников: злой, но оптимизм есть (1)
Вчера, 23:35
Напали на журналистов, а потом – на «Спартак». Ад в Греции (12)
Напали на журналистов, а потом – на «Спартак». Ад в Греции (12)
Вчера, 23:26
Квинси Промес: мы продолжаем бороться (6)
Квинси Промес: мы продолжаем бороться (6)
Вчера, 23:10
"Томь" впервые теряет очки. Обзор 5-го тура ФНЛ (2)
"Томь" впервые теряет очки. Обзор 5-го тура ФНЛ (2)
Вчера, 23:07
"Спартак" впервые за 10 лет начал евросезон с поражения (2)
"Спартак" впервые за 10 лет начал евросезон с поражения (2)
Вчера, 23:01
Алексей Маклаков: ПАОК мы пройдем! А вот что дальше? (3)
Алексей Маклаков: ПАОК мы пройдем! А вот что дальше? (3)
Вчера, 22:56
Фернандо - очень слабо; Максименко - одна ошибка, но какая; Адриано - хорош, кто бы что ни говорил. Оценки игрокам "Спартака" (16)
Фернандо - очень слабо; Максименко - одна ошибка, но какая; Адриано - хорош, кто бы что ни говорил. Оценки игрокам "Спартака" (16)
Вчера, 22:47
"Челси" объявил о переходе Куртуа в "Реал"
"Челси" объявил о переходе Куртуа в "Реал"
Вчера, 22:10
Хабиб Нурмагомедов поддержал "Анжи" (2)
Хабиб Нурмагомедов поддержал "Анжи" (2)
Вчера, 21:57
"Спартак" проиграл ПАОКу, ведя 2:0 по ходу встречи (112)
"Спартак" проиграл ПАОКу, ведя 2:0 по ходу встречи (112)
Вчера, 21:41
ПАОК обвинил российского журналиста в провокации (5)
ПАОК обвинил российского журналиста в провокации (5)
Вчера, 21:16
Александр Головин: у меня травма голеностопа (2)
Александр Головин: у меня травма голеностопа (2)
Вчера, 21:07
Мирча Луческу присутствует на матче ПАОК - "Спартак" (1)
Мирча Луческу присутствует на матче ПАОК - "Спартак" (1)
Вчера, 20:46
"Авангард" дома обыграл "Ротор"
"Авангард" дома обыграл "Ротор"
Вчера, 20:32
Миха Мевля: хотим победить в Лиге Европы (3)
Миха Мевля: хотим победить в Лиге Европы (3)
Вчера, 20:15
"Локомотив" намекнул на скорый трансфер Федора Смолова (12)
"Локомотив" намекнул на скорый трансфер Федора Смолова (12)
Вчера, 20:09
Фанаты ПАОКа напали на российских журналистов (5)
Фанаты ПАОКа напали на российских журналистов (5)
Вчера, 20:02
Парадес и Мак не приехали в Минск (4)
Парадес и Мак не приехали в Минск (4)
Вчера, 19:37
Маурисио сыграет против "Спартака" с первых минут (1)
Маурисио сыграет против "Спартака" с первых минут (1)
Вчера, 19:34
"Сочи" в Петербурге разгромил "Зенит-2"
"Сочи" в Петербурге разгромил "Зенит-2"
«Прогрес» люксембургского футбола и Гуренко, опасающийся Краневиттера. «Зенит» и «Уфа» сыграют в Лиге Европы
После 17-й минуты матча «Спартака» в Салониках казалось, что красно-белые снимут плюс-минус все вопросы по проходу дальше уже в первой встрече. Сегодня этого можно ожидать от российских представителей в Лиге Европы. Rusfootball.info – о матчах, в которых мы ждём побед.
«Уфе» можно выдохнуть?
Ответная встреча в Словении получилась, можно сказать, даже страшной для «Уфы». Понятно, что команда не имела опыта игры в еврокубках, но всё-таки вылетать в первом же раунде от словенской команды, которая называется не «Марибор» - стыдновато. Тем более в таком стиле, в котором «Уфа» провела второй тайм: раздираемая атаками соперника, команда Томарова не подходила к чужим воротам. Уфимцев спас гений Йокича – единственного словенца на поле, игравшего не за «Домжале».
По сути это был отскок, и уфимцам надо отдавать себе в этом полный отчёт. Это лишь подтверждает тот факт, что первый за 270 минут сезона гол забил левый защитник, оказавшийся на правом фланге. «Домжале» заставил башкирскую команду напрячься максимально, мобилизовать все ресурсы, но этого всё равно оказалось недостаточно для хотя бы равной игры со словенцами.
Ещё один словенский клуб, но куда более опытный и классный, может встретиться «Уфе» в раунде плей-офф, если наша команда туда пройдёт – следующим соперником будет победитель пары «Марибор» - «Рейнджерс». И приезд команды Джеррарда смотрится не худшим вариантом и благодаря ажиотажу, который вызовет приезд легенды «Ливерпуля», и из-за неудобности словенских соперников для наших, уже ставшей традиционной.
Вообще, случай уникальный: предварять сейчас надо 3-й раунд, а мы говорим о 4-м. За это спасибо венгерскому «Гонведу», который после домашней победы 1:0, видимо, посчитал дело сделанным и влетел люксембургскому «Прогрес Нидеркорну» 0:2.
Название сегодняшнего соперника «Уфы» (пишется правда не так, как привычное нам слово «прогресс») неплохо иллюстрирует то, что происходит с люксембургским футболом. Вспомните отбор к чемпионату мира: гостевая нулевая ничья с будущими чемпионами французами это не единственный успех. С болгарами удалось обменяться победами: 3:4 и 1:0. С белорусами и вовсе зацепили 4 очка: 1:1 и 1:0. В майском товарищеском матче сыграли 0:0 с Сенегалом, который готовился к мундиалю и всем понравился.
В конце концов, в 3-й раунд забрался и ещё один люксембургский клуб, но он победил соперника с Фарер, поэтому поражаться ему не будем. Но не отметить его нельзя, поскольку из-за победы «Дюделанжа» «Уфе» ответный матч придётся играть во вторник, а не в четверг. Проблема в том, что люксембургские клубы играют на одном стадионе, а обмениваться домашними матчами «Прогрес» отказался.
Но всё-таки в этом противостоянии всё зависит от «Уфы», её настроя и готовности, а ответный матч можно превратить в формальность. И тут очень кстати «Уфу» прорвало. Да, разгромная победа над «Анжи» была добыта только в концовке, но забив трижды, команда должна была обрести уверенность. Здорово подсобить должно возвращение Ванека: чех долго был травмирован, но разразился дублем после выхода на замену.
Возвращаются и нападающие, из-за травм которых Томарову некем было усилить атаку. По словам тренера, в общей группе готовятся все, кроме Никитина, а значит Кротов и Сысуев могут появиться хотя бы на замену. Интересна судьба Живоглядова: возможный сменщик Марио провалил игру в Словении и смотрится хуже Сухова, который выходил в обоих матчах премьер-лиги. Ну а ключевую роль по традиции должен сыграть Слай: раз разорвал «Анжи», значит можно сделать то же самое с «Прогресом», который по своему уровню вряд ли сильно превосходит пусть и самый бедный, но клуб российской премьер-лиги.
«Зенит» вернул в Минск большой футбол
Питерский фаворитизм менее явный, чем уфимский, но всё же статус «Зенита» сомнению не подвергается. Да, за Минск такой сопутствующий фактор, как ответная встреча при пустых трибунах из-за песни «Убили негра» после травмы Наби Кейта на игре «Зенит» - «Лейпциг». Так что ответный матч пройдёт на «Петровском», всё равно никто не придёт.
Однако никто не мешает «Зениту» сделать эту встречу малозначимой. Конечно, забить много в Минске без Артёма Дзюбы будет тяжеловато, но голосу «Яндекс Навигатора» действительно не помешал бы отдых. Стартовые тура сложились для Артёма нелегко, а к чему приводит работа без передышки мы вчера увидели на примере Романа Зобнина.
Не очень понятно, кто заменит Артёма. Возможно, Семак попробует новую модель игры без мощного нападающего, но есть и прямая замена. Благодаря подписчикам сообщества ВГИК единственный гол за «Зенит» Антона Заболотного был выбран лучшим для команды в сезоне. В итоге форвард получил приз и поблагодарил болельщиков за поддержку, а затем ещё и лайкнул пост «Кому-то трофеи, а кому-то навигаторы озвучивать». Просто гений.
Однако экс-футболист «Локомотива» и главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко не назвал Заболотного как основного объекта опасности. Гуренко не стал концентрироваться на Дзюбе (и правильно сделал) и отметил Ивановича, а затем заявил, что остро действуют Краневиттер (!), Набиуллин (!!), Шатов и Кузяев. Похоже, Семаку точно стоит выпустить Заболотного: пока минские футболисты будут искать на поле острого Краневиттера, у Антона появится шанс забить.
Впрочем, Матиас действительно может появиться на поле, ротация от Семака возможна. Гуренко также отметил, что у «Зенита», несмотря на превосходство в классе, есть слабые стороны: начало чемпионата, плохие кондиции, новый тренер. Но глядя на «Зенит» последних лет понимаешь, что это как раз скорее плюсы: в начале сезона всё шло хорошо и у Луческу, и у Манчини.
Также Гуренко очень рад приезду «Зенита» из-за того, что в Минске он вызывал футбольный ажиотаж. Болельщики петербуржцев, лишённые возможности попасть на домашний матч, в количестве двух тысяч также прибудут. Действительно, такого ажиотажа Минск в этом сезоне ещё не видел.
«Динамо» уже прошло 2 отборочных раунда, причём второй оказался гораздо проще первого, хотя тут ситуация слабо напоминает уфимскую. Соперники были примерно равны – ирландский «Дерри» и словацкий ДАК, но само «Динамо» сыграло по-разному. Победив ирландцев на выезде 2:0, «Динамо» потрепало нервы и проиграло дома 1:2. А вот со словаками всё было спокойно – 3:1 в гостях и 4:1 дома.
Поэтому глядя на результаты других белорусских клубов, минское «Динамо» я счёл самым скучным. Ведь солигорский «Шахтёр» Сергея Ташуева после двух ничьих с «Лехом» ушёл в овертайм, где проиграл 1:3, а новый клуб Диего Марадоны вообще устроил феерию. Брестское «Динамо» вело 4:0 в домашнем матче до 75-й минуты, выкатилось в итоге на 4:3, пропустило на 80-й минуте ответной встречи и спаслось лишь на 95-й благодаря Павлу Нехайчику.
Нехайчику мы прекрасно помним, а в составе минского «Динамо» широко известных футболистов немного. Разве что Максим Жавнерчик, поигравший в «Кубани», да Игорь Шитов, выступавший за «Динамо». Также благодаря оперативно поднятой вывеске мы узнали о Никите Капленко, ведь его брат находится в системе «Зенита» и сейчас восстанавливается от травмы. Кирилла на поле ждать точно не стоит, а Никита если и выйдет, то на замену, так что братского противостояния не случится.
Надеемся, что противостояния как такового не получится и у команд, хотя в прошлом году Манчини заставил понервничать и с «Бней-Йегудой», и с «Утрехтом». Но команда, привыкшая из года в год легко пролетать групповой этап Лиги Европы, не должна испытывать больших проблем в квалификации к нему.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
«Уфе» можно выдохнуть?
Ответная встреча в Словении получилась, можно сказать, даже страшной для «Уфы». Понятно, что команда не имела опыта игры в еврокубках, но всё-таки вылетать в первом же раунде от словенской команды, которая называется не «Марибор» - стыдновато. Тем более в таком стиле, в котором «Уфа» провела второй тайм: раздираемая атаками соперника, команда Томарова не подходила к чужим воротам. Уфимцев спас гений Йокича – единственного словенца на поле, игравшего не за «Домжале».
По сути это был отскок, и уфимцам надо отдавать себе в этом полный отчёт. Это лишь подтверждает тот факт, что первый за 270 минут сезона гол забил левый защитник, оказавшийся на правом фланге. «Домжале» заставил башкирскую команду напрячься максимально, мобилизовать все ресурсы, но этого всё равно оказалось недостаточно для хотя бы равной игры со словенцами.
Ещё один словенский клуб, но куда более опытный и классный, может встретиться «Уфе» в раунде плей-офф, если наша команда туда пройдёт – следующим соперником будет победитель пары «Марибор» - «Рейнджерс». И приезд команды Джеррарда смотрится не худшим вариантом и благодаря ажиотажу, который вызовет приезд легенды «Ливерпуля», и из-за неудобности словенских соперников для наших, уже ставшей традиционной.
Вообще, случай уникальный: предварять сейчас надо 3-й раунд, а мы говорим о 4-м. За это спасибо венгерскому «Гонведу», который после домашней победы 1:0, видимо, посчитал дело сделанным и влетел люксембургскому «Прогрес Нидеркорну» 0:2.
Название сегодняшнего соперника «Уфы» (пишется правда не так, как привычное нам слово «прогресс») неплохо иллюстрирует то, что происходит с люксембургским футболом. Вспомните отбор к чемпионату мира: гостевая нулевая ничья с будущими чемпионами французами это не единственный успех. С болгарами удалось обменяться победами: 3:4 и 1:0. С белорусами и вовсе зацепили 4 очка: 1:1 и 1:0. В майском товарищеском матче сыграли 0:0 с Сенегалом, который готовился к мундиалю и всем понравился.
В конце концов, в 3-й раунд забрался и ещё один люксембургский клуб, но он победил соперника с Фарер, поэтому поражаться ему не будем. Но не отметить его нельзя, поскольку из-за победы «Дюделанжа» «Уфе» ответный матч придётся играть во вторник, а не в четверг. Проблема в том, что люксембургские клубы играют на одном стадионе, а обмениваться домашними матчами «Прогрес» отказался.
Но всё-таки в этом противостоянии всё зависит от «Уфы», её настроя и готовности, а ответный матч можно превратить в формальность. И тут очень кстати «Уфу» прорвало. Да, разгромная победа над «Анжи» была добыта только в концовке, но забив трижды, команда должна была обрести уверенность. Здорово подсобить должно возвращение Ванека: чех долго был травмирован, но разразился дублем после выхода на замену.
Возвращаются и нападающие, из-за травм которых Томарову некем было усилить атаку. По словам тренера, в общей группе готовятся все, кроме Никитина, а значит Кротов и Сысуев могут появиться хотя бы на замену. Интересна судьба Живоглядова: возможный сменщик Марио провалил игру в Словении и смотрится хуже Сухова, который выходил в обоих матчах премьер-лиги. Ну а ключевую роль по традиции должен сыграть Слай: раз разорвал «Анжи», значит можно сделать то же самое с «Прогресом», который по своему уровню вряд ли сильно превосходит пусть и самый бедный, но клуб российской премьер-лиги.
«Зенит» вернул в Минск большой футбол
Питерский фаворитизм менее явный, чем уфимский, но всё же статус «Зенита» сомнению не подвергается. Да, за Минск такой сопутствующий фактор, как ответная встреча при пустых трибунах из-за песни «Убили негра» после травмы Наби Кейта на игре «Зенит» - «Лейпциг». Так что ответный матч пройдёт на «Петровском», всё равно никто не придёт.
Однако никто не мешает «Зениту» сделать эту встречу малозначимой. Конечно, забить много в Минске без Артёма Дзюбы будет тяжеловато, но голосу «Яндекс Навигатора» действительно не помешал бы отдых. Стартовые тура сложились для Артёма нелегко, а к чему приводит работа без передышки мы вчера увидели на примере Романа Зобнина.
Не очень понятно, кто заменит Артёма. Возможно, Семак попробует новую модель игры без мощного нападающего, но есть и прямая замена. Благодаря подписчикам сообщества ВГИК единственный гол за «Зенит» Антона Заболотного был выбран лучшим для команды в сезоне. В итоге форвард получил приз и поблагодарил болельщиков за поддержку, а затем ещё и лайкнул пост «Кому-то трофеи, а кому-то навигаторы озвучивать». Просто гений.
Однако экс-футболист «Локомотива» и главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко не назвал Заболотного как основного объекта опасности. Гуренко не стал концентрироваться на Дзюбе (и правильно сделал) и отметил Ивановича, а затем заявил, что остро действуют Краневиттер (!), Набиуллин (!!), Шатов и Кузяев. Похоже, Семаку точно стоит выпустить Заболотного: пока минские футболисты будут искать на поле острого Краневиттера, у Антона появится шанс забить.
Впрочем, Матиас действительно может появиться на поле, ротация от Семака возможна. Гуренко также отметил, что у «Зенита», несмотря на превосходство в классе, есть слабые стороны: начало чемпионата, плохие кондиции, новый тренер. Но глядя на «Зенит» последних лет понимаешь, что это как раз скорее плюсы: в начале сезона всё шло хорошо и у Луческу, и у Манчини.
Также Гуренко очень рад приезду «Зенита» из-за того, что в Минске он вызывал футбольный ажиотаж. Болельщики петербуржцев, лишённые возможности попасть на домашний матч, в количестве двух тысяч также прибудут. Действительно, такого ажиотажа Минск в этом сезоне ещё не видел.
«Динамо» уже прошло 2 отборочных раунда, причём второй оказался гораздо проще первого, хотя тут ситуация слабо напоминает уфимскую. Соперники были примерно равны – ирландский «Дерри» и словацкий ДАК, но само «Динамо» сыграло по-разному. Победив ирландцев на выезде 2:0, «Динамо» потрепало нервы и проиграло дома 1:2. А вот со словаками всё было спокойно – 3:1 в гостях и 4:1 дома.
Поэтому глядя на результаты других белорусских клубов, минское «Динамо» я счёл самым скучным. Ведь солигорский «Шахтёр» Сергея Ташуева после двух ничьих с «Лехом» ушёл в овертайм, где проиграл 1:3, а новый клуб Диего Марадоны вообще устроил феерию. Брестское «Динамо» вело 4:0 в домашнем матче до 75-й минуты, выкатилось в итоге на 4:3, пропустило на 80-й минуте ответной встречи и спаслось лишь на 95-й благодаря Павлу Нехайчику.
Нехайчику мы прекрасно помним, а в составе минского «Динамо» широко известных футболистов немного. Разве что Максим Жавнерчик, поигравший в «Кубани», да Игорь Шитов, выступавший за «Динамо». Также благодаря оперативно поднятой вывеске мы узнали о Никите Капленко, ведь его брат находится в системе «Зенита» и сейчас восстанавливается от травмы. Кирилла на поле ждать точно не стоит, а Никита если и выйдет, то на замену, так что братского противостояния не случится.
Надеемся, что противостояния как такового не получится и у команд, хотя в прошлом году Манчини заставил понервничать и с «Бней-Йегудой», и с «Утрехтом». Но команда, привыкшая из года в год легко пролетать групповой этап Лиги Европы, не должна испытывать больших проблем в квалификации к нему.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.