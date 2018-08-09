Сергей Семак: Лодыгин – важный игрок для нас

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции после первого матча 3-го отборочного раунда Лиги Европы с минским "Динамо" подчеркнул, что допустивший результативную ошибку вратарь Юрий Лодыгин остается важным игроком команды.– Все нормально, разберемся. Надеюсь, ничего серьезного нет.– Одно дело личные взаимоотношения, а другое дело футбол. Да, 4:0 но ничего не изменится в личных отношениях.– Дали Юре шанс. Нужно поддерживать игровую практику, он для нас важный игрок.