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Сергей Семак: Лодыгин – важный игрок для нас

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции после первого матча 3-го отборочного раунда Лиги Европы с минским "Динамо" подчеркнул, что допустивший результативную ошибку вратарь Юрий Лодыгин остается важным игроком команды.

– Что с Шатовым?

– Все нормально, разберемся. Надеюсь, ничего серьезного нет.

– Повлияет ли это поражение на ваши отношения с Гуренко?

– Одно дело личные взаимоотношения, а другое дело футбол. Да, 4:0 но ничего не изменится в личных отношениях.

– Почему вы выпустили Лодыгина?

– Дали Юре шанс. Нужно поддерживать игровую практику, он для нас важный игрок.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Семак Лодыгин Зенит
Вчера, 23:09
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12
(1)
№12 Написал: Alter ego (Сегодня, 00:50) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Лодыгинский гол первый, все остальные - это "прекрасная" игра наших "защитников".

Да и вся команда командой не выглядела, непонятно во что играли.

Уфимская модель на Зенит херово перекладывается, нет?


Вместо просто-надежно, получилось сложно-жопа.
Регистрация: 17.05.2017 [жалоба]
№11 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 00:43) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Вот берите его, Сергей, за руку и вдвоем из Зенита...в Уфу например.


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
№10 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 00:17) #
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Лодыгин - важный игрок для обоих клубов. Он не менее важный игрок и для Динамо Минск.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№9 Написал: Frankenstein (Вчера, 23:47) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Не только для вас)
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№8 Написал: anonymous (Вчера, 23:43) #
  • +1
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Цитата: Андрей Зайцев
Все будет нормально с лигой всё походу а вот в чемпионате надо побеждать и в л\ч выходить,Сергей Богданович я в вас верю!

а что ещё остаёца? отцепил Луку, который на предсезонке отлично играл, зато Заболотный играет, Семак по ходу тупо троллит рук-во Газпрома
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№7 Написал: Андрей Зайцев (Вчера, 23:40) #
  • -3
  •  (3)

Все будет нормально с лигой всё походу а вот в чемпионате надо побеждать и в л\ч выходить,Сергей Богданович я в вас верю!
Регистрация: 3.02.2015 [жалоба]
№6 Написал: DimonYA Одинцово (Вчера, 23:29) #
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Болеет за:
«Спартак»
все правильно - с ним намного веселее ))
Регистрация: 26.07.2014 [жалоба]
№5 Написал: kuzz Москва (Вчера, 23:26) #
  • +3
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Болеет за:
«Спартак»
anonymous,
Ну это ты загнул грандов написал, есть инсайд, что Биолог-Новокубанск или Урожай его подпишут с окладом 23к деревянных + бонусы
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
№4 Написал: fd65 (Вчера, 23:26) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Кто б сомневался? Почаще его в основе выпускайте и все будут счастливы laughing

"Лодыгин - хороший качественный вратарь. Сегодня он стоял, не допускал ошибок. А пропущенный мяч бывает у каждого вратаря. Мне кажется, что преждевременно о чем-то говорить", - цитирует Фурсенко "Р-Спорт".от 17 августа 2017 года...
Верной дорогой идете, товарищ Семак....Фурсенко не врет... Он уже 5 лет назад сборную России Чемпионами мира сделал.... laughing
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
№3 Написал: KAZAK МОСКВА (Вчера, 23:18) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Нужно дать Лодыгину игровую практику - но где то в другом клубе и в другой лиге, рангом пониже - пускай там совершает результативные ошибки. В воротах нужен вратарь...


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Регистрация: 25.10.2008 [жалоба]
№2 Написал: Кир Мяс (Вчера, 23:16) #
  • -1
  •  (7)
online

сто пудов laughing
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
№1 Написал: anonymous (Вчера, 23:11) #
  • 0
  •  (4)

за Семака сейчас Анжи и Торпедо борюца, но он из Зенита не уйдёт, ибо неустойка
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
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