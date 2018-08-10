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Гол Банеги принес "Севилье" победу над "Жальгирисом"

"Севилья" на своем поле выиграла у "Жальгириса" в матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы.

Лига Европы

3-й квалификационный раунд

Первый матч

Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания)

"Севилья" – "Жальгирис" 1:0

Голы: Банега, 34

"Севилья": Вацлик, Видаль, Арана, Ньяньон, Каррису, Беррокаль, Амаду, Банега (Гансо, 74), Пехиньо (Мурьель, 59), Бен-Йеддер, Нолито (Сарабия, 74)

"Жальгирис": Барткус, Баравикас, Мбодж, Слейнгард, Манзорро (Шимкус, 77), Томич, Антал (Филипов, 90), Благоевич, Шимкович, Миколюнас (Ниядзи, 74), Луис

Предупреждения: Мбодж, 59, Шимкович, 63
Теги: Севилья
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