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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Гол Банеги принес "Севилье" победу над "Жальгирисом"
"Севилья" на своем поле выиграла у "Жальгириса" в матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы.
Лига Европы
3-й квалификационный раунд
Первый матч
Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания)
"Севилья" – "Жальгирис" 1:0
Голы: Банега, 34
"Севилья": Вацлик, Видаль, Арана, Ньяньон, Каррису, Беррокаль, Амаду, Банега (Гансо, 74), Пехиньо (Мурьель, 59), Бен-Йеддер, Нолито (Сарабия, 74)
"Жальгирис": Барткус, Баравикас, Мбодж, Слейнгард, Манзорро (Шимкус, 77), Томич, Антал (Филипов, 90), Благоевич, Шимкович, Миколюнас (Ниядзи, 74), Луис
Предупреждения: Мбодж, 59, Шимкович, 63
Лига Европы
3-й квалификационный раунд
Первый матч
Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания)
"Севилья" – "Жальгирис" 1:0
Голы: Банега, 34
"Севилья": Вацлик, Видаль, Арана, Ньяньон, Каррису, Беррокаль, Амаду, Банега (Гансо, 74), Пехиньо (Мурьель, 59), Бен-Йеддер, Нолито (Сарабия, 74)
"Жальгирис": Барткус, Баравикас, Мбодж, Слейнгард, Манзорро (Шимкус, 77), Томич, Антал (Филипов, 90), Благоевич, Шимкович, Миколюнас (Ниядзи, 74), Луис
Предупреждения: Мбодж, 59, Шимкович, 63
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