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"Севилья" разгромила "Жальгирис" в Лиге Европы

"Севилья" на выезде обыграла "Жальгирис" (5:0) в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги Европы.

Лига Европы

Матч 1 - 0:1

Стадион: LFF - Ветра (Вильнюс, Литва)

"Жальгирис" – "Севилья" 0:5

Голы: Нолито, 6, Бен-Йеддер, 7, Сарабия, 44, 82, Нолито, 84

"Жальгирис": Барткус - Баравикас, Мбодж, Слейнгард, Томич - Миколюнас, (Нуйадзи, 46), Антал, Шимкович, Манзорро, (Шимкус, 53), Благоевич - Луи.

"Севилья": Вацлик - Гомес, Эскудеро, (Арана, 46), Ньяньон, Каррису - Нолито, Банега, (Гонсалес, 59), Сарабия, (Муриэль, 46), Алеиш Видаль, Амаду - Бен-Йеддер.

Предупреждения: Арана, 77
Теги: Севилья
Сегодня, 22:08
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№1 Написал: Yorgen2006 Yorgen2006 (Сегодня, 22:52) #
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Болеет за:
«Зенит»
Зато дальше Судава прошла.


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Тосно играй, борись
Регистрация: 9.05.2018 [жалоба]
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