Антон Заболотный: идем своей дорогой, хорошо играем и получаем отличный результат

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
23:02
Анатолий Бышовец: я не заметил отсутствия Нобоа, Эрнани хорошо вписался в эту модель "Зенита" (1)
Анатолий Бышовец: я не заметил отсутствия Нобоа, Эрнани хорошо вписался в эту модель "Зенита" (1)
22:23
Сергей Семак: ничего еще не решено. Никакого серьезного преимущества у "Зенита" нет (видео) (1)
Сергей Семак: ничего еще не решено. Никакого серьезного преимущества у "Зенита" нет (видео) (1)
22:05
Артём Дзюбы: мы, русские, сами себе создаём проблемы и героически их преодолеваем (видео) (13)
Артём Дзюбы: мы, русские, сами себе создаём проблемы и героически их преодолеваем (видео) (13)
20:04
Геннадий Орлов: смотрите, как судьи следят за Дзюбой. Судя по всему, им дана команда не ставить пенальти (4)
Геннадий Орлов: смотрите, как судьи следят за Дзюбой. Судя по всему, им дана команда не ставить пенальти (4)
19:29
Перфоманс фанатов "Зенита": в синем углу ринга боксёр Семак с секундантами Фурсенко и Миллером (видео) (3)
Перфоманс фанатов "Зенита": в синем углу ринга боксёр Семак с секундантами Фурсенко и Миллером (видео) (3)
17:41
Отец Кутепова: Зобнину улучшили контракт после ЧМ. Почему Илья должен работать по старому контракту? (38)
Отец Кутепова: Зобнину улучшили контракт после ЧМ. Почему Илья должен работать по старому контракту? (38)
15:54
Барнаульское "Динамо" поменяло вратаря перед серией пенальти, воспользовавшись лазейкой в регламенте
Барнаульское "Динамо" поменяло вратаря перед серией пенальти, воспользовавшись лазейкой в регламенте
15:49
Валерий Овчинников: привезли бразильцев, чтобы привлечь людей на трибуны, цирк местный. В Сортировочном родилась группа мулатов (5)
Валерий Овчинников: привезли бразильцев, чтобы привлечь людей на трибуны, цирк местный. В Сортировочном родилась группа мулатов (5)
14:28
"Зенит" - "Спартак": игру комментируют Поленов и Казанский, матч второго круга бесплатно не покажут (5)
"Зенит" - "Спартак": игру комментируют Поленов и Казанский, матч второго круга бесплатно не покажут (5)
14:03
Sports.ru: человек, из-за которого Евсеев покинул скандальную пресс-конференцию, у нас не работает (3)
Sports.ru: человек, из-за которого Евсеев покинул скандальную пресс-конференцию, у нас не работает (3)
Антон Заболотный: идем своей дорогой, хорошо играем и получаем отличный результат
Нападающий "Зенита" Антон Заболотный в эфире канала "Матч ТВ" прокомментировал победу над "Мольде" (3:1) в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы.
"Ощущения хорошие. Смогли отыграться после 0:1 и победить. Мы идем своей дорогой, хорошо играем и получаем отличный результат. Будем так продолжать. На поле надо отдаваться и побеждать", - сказал Заболотный.
"Ощущения хорошие. Смогли отыграться после 0:1 и победить. Мы идем своей дорогой, хорошо играем и получаем отличный результат. Будем так продолжать. На поле надо отдаваться и побеждать", - сказал Заболотный.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.