Антон Заболотный: идем своей дорогой, хорошо играем и получаем отличный результат

Нападающий "Зенита" Антон Заболотный в эфире канала "Матч ТВ" прокомментировал победу над "Мольде" (3:1) в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы."Ощущения хорошие. Смогли отыграться после 0:1 и победить. Мы идем своей дорогой, хорошо играем и получаем отличный результат. Будем так продолжать. На поле надо отдаваться и побеждать", - сказал Заболотный.