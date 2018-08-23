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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Уле Гуннар Сульшер: кажется, Дзюба пил воду, а не водку с виски на день рождения (видео)
Главный тренер "Мольде" Уле Гуннар Сульшер прокомментировал поражение от "Зенита" в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы.
- Чего вам не хватило сегодня?
- Последний гол, конечно, совсем выбил нас из колеи. Дома мы играем на искусственном газоне, и немного в другой футбол. Конечно, сложно защищаться от таких игроков, как Дзюба, в штрафной площади. Нужно показывать лучшие качества. Последние 20-25 минут у нас были проблемы, не смогли защищаться должным образом.
- В Норвегии последний матч вы сыграли неудачно. Многие посчитали, что вы рискуете чемпионатом ради Лиги Европы. Как вы физически готовы?
- Возможно, вы и правы. Последние полчаса "Зенит" показывал сильную игру, Дзюба и Заболотный особенно. Против таких игроков сложно противостоять.
- Не соскучились ли по таким аренам, на которых сами выступали в качестве игрока? Как вам стадион в Санкт-Петербурге?
– Очень крутая атмосфера, когда "Зенит" забивал. Я помню такие же ощущения во время игровой карьеры. Ребятам было в радость играть при таком большом количестве зрителей.
- Вам хочется ответить на серьезный вопрос или на шутливый?
- Как хотите (смеется)
– Почему вы не послали ящик виски Дзюбе на день рождения?
– Надо было не виски, а водку, хаха. Кажется, что вчера он пил только воду или энергетики, но не виски с водкой.
– Показалось странным, что "Зенит" обыграл вас в старом норвежском стиле. Не кажется ли вам так?
– Норвежский стиль? Забавно. Против Дзюбы сложно защищаться при любом стиле. Сказалось то, что мы играли на натуральном газоне.
Rusfootball.info
- Чего вам не хватило сегодня?
- Последний гол, конечно, совсем выбил нас из колеи. Дома мы играем на искусственном газоне, и немного в другой футбол. Конечно, сложно защищаться от таких игроков, как Дзюба, в штрафной площади. Нужно показывать лучшие качества. Последние 20-25 минут у нас были проблемы, не смогли защищаться должным образом.
- В Норвегии последний матч вы сыграли неудачно. Многие посчитали, что вы рискуете чемпионатом ради Лиги Европы. Как вы физически готовы?
- Возможно, вы и правы. Последние полчаса "Зенит" показывал сильную игру, Дзюба и Заболотный особенно. Против таких игроков сложно противостоять.
- Не соскучились ли по таким аренам, на которых сами выступали в качестве игрока? Как вам стадион в Санкт-Петербурге?
– Очень крутая атмосфера, когда "Зенит" забивал. Я помню такие же ощущения во время игровой карьеры. Ребятам было в радость играть при таком большом количестве зрителей.
- Вам хочется ответить на серьезный вопрос или на шутливый?
- Как хотите (смеется)
– Почему вы не послали ящик виски Дзюбе на день рождения?
– Надо было не виски, а водку, хаха. Кажется, что вчера он пил только воду или энергетики, но не виски с водкой.
– Показалось странным, что "Зенит" обыграл вас в старом норвежском стиле. Не кажется ли вам так?
– Норвежский стиль? Забавно. Против Дзюбы сложно защищаться при любом стиле. Сказалось то, что мы играли на натуральном газоне.
Rusfootball.info
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