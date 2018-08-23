Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Уле Гуннар Сульшер: кажется, Дзюба пил воду, а не водку с виски на день рождения (видео)

Главный тренер "Мольде" Уле Гуннар Сульшер прокомментировал поражение от "Зенита" в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы.



- Чего вам не хватило сегодня?

- Последний гол, конечно, совсем выбил нас из колеи. Дома мы играем на искусственном газоне, и немного в другой футбол. Конечно, сложно защищаться от таких игроков, как Дзюба, в штрафной площади. Нужно показывать лучшие качества. Последние 20-25 минут у нас были проблемы, не смогли защищаться должным образом.

- В Норвегии последний матч вы сыграли неудачно. Многие посчитали, что вы рискуете чемпионатом ради Лиги Европы. Как вы физически готовы?

- Возможно, вы и правы. Последние полчаса "Зенит" показывал сильную игру, Дзюба и Заболотный особенно. Против таких игроков сложно противостоять.

- Не соскучились ли по таким аренам, на которых сами выступали в качестве игрока? Как вам стадион в Санкт-Петербурге?

– Очень крутая атмосфера, когда "Зенит" забивал. Я помню такие же ощущения во время игровой карьеры. Ребятам было в радость играть при таком большом количестве зрителей.

- Вам хочется ответить на серьезный вопрос или на шутливый?

- Как хотите (смеется)

– Почему вы не послали ящик виски Дзюбе на день рождения?

– Надо было не виски, а водку, хаха. Кажется, что вчера он пил только воду или энергетики, но не виски с водкой.

– Показалось странным, что "Зенит" обыграл вас в старом норвежском стиле. Не кажется ли вам так?

– Норвежский стиль? Забавно. Против Дзюбы сложно защищаться при любом стиле. Сказалось то, что мы играли на натуральном газоне.

Rusfootball.info
Теги: Дзюба Зенит Мольде Rвидео
Сегодня, 21:48
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
7
(4)
№7 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 23:22) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Убийца с лицом младенца или суперзапасной blush


--------------------
Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
№6 Написал: yuri спб (Сегодня, 22:20) #
  • +2
  •  (4)
online

Если бы пил воду, положил бы треху. а так по пьяне только один соизволил.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№5 Написал: Antip7 (Сегодня, 22:10) #
  • +2
  •  (4)
online

Это Сольскяер? Пляха муха.. я его не узнал frowning Постарел однако
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
№4 Написал: Capptain (Сегодня, 22:07) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Ole Gunnar Solskjr
Уле Гуннар Сульшер
так Wпедия переводит


--------------------
заправился на лукойле - помог спартаку
а насчет газа скажу одно - его и свинья пускает
Регистрация: 22.11.2012 [жалоба]
№3 Написал: Черный Лис (Сегодня, 22:02) #
  • -2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Что за Сульшер? Солскьяера знаю,Сульшера нет...
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№2 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 21:59) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Великим Сульшером он был в команде Фергюсона.....настоящим красным дьяволом! А сейчас он физрук Солскьяер)
Регистрация: 24.04.2009 [жалоба]
№1 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:53) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Прелестно! Уже и нормальные поля не нравятся!
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.