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Михаил Боярский: Лига Европы - очень здорово, но меня интересует игра со "Спартаком"

Известный актер театра и кино, болельщик "Зенита" Михаил Боярский поделился впечатлениями от волевой победы петербургской команды над норвежским "Мольде" (3:1)в 1-м матче раунда плей-офф Лиги Европы.

"Поклонники "Зенита" другого уже не ожидали. Как всегда начали с ошибки в защите и пропустили гол от штанги. Но потом, благодаря опыту, который есть у "Зенита" ребята проявили характер, показали командное и индивидуальное мастерство и, конечно, опять Дзюба забил и его настроение поддержала вся команда. Все сегодня были хороши. Заслуженная победа и хороший задел на следующий матч. Можно сказать, что он уже у нас в кармане, хотя можно всего ожидать. Но настрой команды серьезный, и так натянута тетева.

Честно сказать, я с нетерпением жду матча 2 сентября со "Спартаком", который наконец расставит точки над "i", и мы поймем наконец, насколько "Зенит" интересен во внутреннем чемпионате. Лига Европы — очень здорово, но меня интересует игра со "Спартаком". Насколько "Зенит" готов оказать сопротивление одной из сильнейших команд страны", - цитирует Боярского Sport24.
Теги: Боярский Зенит Мольде Спартак
Сегодня, 22:32
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(0)
№8 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 23:09) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Тут все просто.....дежурный пятифан, как земля за колхозом....)
Регистрация: 24.04.2009 [жалоба]
№7 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 22:53) #
  • +1
  •  (5)

Цитата: dimon_1973
Недолго за Тосно поболел...

Да он вообще под прикрытием работает у "лазурных", тысяча чертей, это же ясно! laughing


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№6 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 22:51) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Черный Лис
Что Спартак, что Уфа - один фиг 3 очка.

Кому? :)))
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
№5 Написал: Черный Лис (Сегодня, 22:48) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Что Спартак, что Уфа - один фиг 3 очка.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№4 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 22:39) #
  • +6
  •  (10)
online

Честно сказать, я с нетерпением жду матча 2 сентября со "Спартаком", который наконец расставит точки над "i", и мы поймем наконец, насколько "Зенит" интересен во внутреннем чемпионате.

"i" какие точки над "i" он расставит? В прошлом сезоне выиграли у Спартака дома 5-1 "i" заняли 5 место по итогам сезоне. Никакие точки над "i" игра со Спартаком в 6 туре не расставит, как бы эта игра не закончилась


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Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№3 Написал: LLIHyp СПб (Сегодня, 22:38) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Известный болельщик Зенита?
Да он сраный глор тоснетский
Регистрация: 4.05.2014 [жалоба]
№2 Написал: yanus0407 Санкт - Петербург (Сегодня, 22:35) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Опять болельщик Тосно вылез с комментариями...


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Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009 [жалоба]
№1 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 22:35) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Недолго за Тосно поболел...
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
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