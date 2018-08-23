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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Михаил Боярский: Лига Европы - очень здорово, но меня интересует игра со "Спартаком"
Известный актер театра и кино, болельщик "Зенита" Михаил Боярский поделился впечатлениями от волевой победы петербургской команды над норвежским "Мольде" (3:1)в 1-м матче раунда плей-офф Лиги Европы.
"Поклонники "Зенита" другого уже не ожидали. Как всегда начали с ошибки в защите и пропустили гол от штанги. Но потом, благодаря опыту, который есть у "Зенита" ребята проявили характер, показали командное и индивидуальное мастерство и, конечно, опять Дзюба забил и его настроение поддержала вся команда. Все сегодня были хороши. Заслуженная победа и хороший задел на следующий матч. Можно сказать, что он уже у нас в кармане, хотя можно всего ожидать. Но настрой команды серьезный, и так натянута тетева.
Честно сказать, я с нетерпением жду матча 2 сентября со "Спартаком", который наконец расставит точки над "i", и мы поймем наконец, насколько "Зенит" интересен во внутреннем чемпионате. Лига Европы — очень здорово, но меня интересует игра со "Спартаком". Насколько "Зенит" готов оказать сопротивление одной из сильнейших команд страны", - цитирует Боярского Sport24.
"Поклонники "Зенита" другого уже не ожидали. Как всегда начали с ошибки в защите и пропустили гол от штанги. Но потом, благодаря опыту, который есть у "Зенита" ребята проявили характер, показали командное и индивидуальное мастерство и, конечно, опять Дзюба забил и его настроение поддержала вся команда. Все сегодня были хороши. Заслуженная победа и хороший задел на следующий матч. Можно сказать, что он уже у нас в кармане, хотя можно всего ожидать. Но настрой команды серьезный, и так натянута тетева.
Честно сказать, я с нетерпением жду матча 2 сентября со "Спартаком", который наконец расставит точки над "i", и мы поймем наконец, насколько "Зенит" интересен во внутреннем чемпионате. Лига Европы — очень здорово, но меня интересует игра со "Спартаком". Насколько "Зенит" готов оказать сопротивление одной из сильнейших команд страны", - цитирует Боярского Sport24.
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