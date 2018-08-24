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Сергей Томаров: благодарен ребятам, что терпели всю игру и выполнили установку

Главный тренер "Уфы" Сергей Томаров прокомментировал поражение от "Глазго Рейнджерс" в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы.

- Получился сложнейший матч. Мы и ожидали такой игры. Знаем, что почти все матчи дома "Рейнджерс" в такой манере, постоянно прессингует, давит на соперника. Плюс 50 тысяч болельщиков постоянно гонят вперёд. Были готовы к давлению со стороны трибун. Первые 20 минут было очень тяжёло, потому что футболисты соперника постоянно атаковали, нам не удавалось зацепиться за мяч впереди. Опасных моментов соперники не создавали, но давление было.

В конце первого тайма и начале второго игра выровнялась. Мы имели очень хорошие шансы забить, но их выручил вратарь, а Пауревич не попал в ворота.

Я благодарен своей команде, своим ребятам. Они до конца выполнили установку на матч, терпели всю игру, искали свой шанс в атаке. Конечно, мы хотели забить и не планировали проигрывать, но не удалось. Наверное, счёт отражает происходившее на поле. Хорошо сыграли в обороне, за исключением пропущенного гола.

В любом случае мы понимали, что всё будет решаться в ответном матче в Уфе при любом счёте прошедшего матча, - сказал Томаров на пресс-конференции, посмотреть которую можно на канале "Уфы" в YouTube.
Теги: Томаров Уфа Рейнджерс
Сегодня, 13:08
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№1 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 13:48) #
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Терпеть то было зачем? Можно было забивать и даже выигрывать... Имя клуба в футбол не играет
Регистрация: 22.11.2014 [жалоба]
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