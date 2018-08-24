Сергей Томаров: благодарен ребятам, что терпели всю игру и выполнили установку

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
13:32
FCDin.com: по инициативе Широкова "Динамо" назначило нового тренера молодёжки, не уволив старого (2)
FCDin.com: по инициативе Широкова "Динамо" назначило нового тренера молодёжки, не уволив старого (2)
12:48
Гришин: в Юрмале условий для работы никаких. А руководство звонило на скамейку и спрашивало, когда я замены делать начну (1)
Гришин: в Юрмале условий для работы никаких. А руководство звонило на скамейку и спрашивало, когда я замены делать начну (1)
11:27
"Реал" надеется на решение УЕФА по финансовому fair-play в отношении "ПСЖ", чтобы купить Мбаппе или Неймара
"Реал" надеется на решение УЕФА по финансовому fair-play в отношении "ПСЖ", чтобы купить Мбаппе или Неймара
10:23
Сергей Веденеев: вряд ли дождёмся от "Зенита" комбинационной игры с таким набором исполнителей (13)
Сергей Веденеев: вряд ли дождёмся от "Зенита" комбинационной игры с таким набором исполнителей (13)
10:03
Борис Игнатьев: сборная помогла Дзюбе. В него поверили, и ему хочется это доверие оправдывать (3)
Борис Игнатьев: сборная помогла Дзюбе. В него поверили, и ему хочется это доверие оправдывать (3)
09:47
Победа молдован над азербайджанцами, поражение "Астаны" на Кипре и другие результате клубов с постсоветского пространства в ЛЕ
Победа молдован над азербайджанцами, поражение "Астаны" на Кипре и другие результате клубов с постсоветского пространства в ЛЕ
09:34
Евгений Луценко: буду ли "жарить шашлык", как Сапета, если забью "Спартаку"? Я не сторонник провокаций (5)
Евгений Луценко: буду ли "жарить шашлык", как Сапета, если забью "Спартаку"? Я не сторонник провокаций (5)
09:24
Ничья "РБ Лейпциг" в Украине, поражение "Бёрнли" в Греции и другие интересные результаты Лиги Европы (3)
Ничья "РБ Лейпциг" в Украине, поражение "Бёрнли" в Греции и другие интересные результаты Лиги Европы (3)
08:56
Люксембургский "Дюделанж" обыграл "Клуж" 2:0 и может впервые в истории страны выйти в групповой этап
Люксембургский "Дюделанж" обыграл "Клуж" 2:0 и может впервые в истории страны выйти в групповой этап
08:44
Стивен Джеррард: будет позором не пройти "Уфу". Не хочу возвращаться домой с чувством стыда (9)
Стивен Джеррард: будет позором не пройти "Уфу". Не хочу возвращаться домой с чувством стыда (9)
08:33
Гришин: просился в школу ЦСКА, сказали "мест нет". Это предательство. Игнашевичу сразу нашли должность (18)
Гришин: просился в школу ЦСКА, сказали "мест нет". Это предательство. Игнашевичу сразу нашли должность (18)
08:18
Безбородов назначил 3 пенальти в матче Лиги Европы, в том числе в ворота российского голкипера (видео) (4)
Безбородов назначил 3 пенальти в матче Лиги Европы, в том числе в ворота российского голкипера (видео) (4)
Вчера, 23:40
"Рейнджерс" с минимальным счетом обыграл "Уфу" в Лиге Европы (16)
"Рейнджерс" с минимальным счетом обыграл "Уфу" в Лиге Европы (16)
Вчера, 23:30
Криштиану Роналду назвал свой любимый вид спорта после футбола (1)
Криштиану Роналду назвал свой любимый вид спорта после футбола (1)
Вчера, 23:12
"Олимпиакос" дома обыграл "Бернли"
"Олимпиакос" дома обыграл "Бернли"
Вчера, 23:02
Анатолий Бышовец: я не заметил отсутствия Нобоа, Эрнани хорошо вписался в эту модель "Зенита" (4)
Анатолий Бышовец: я не заметил отсутствия Нобоа, Эрнани хорошо вписался в эту модель "Зенита" (4)
Вчера, 22:52
АПОЭЛ победил "Астану" в Лиге Европы
АПОЭЛ победил "Астану" в Лиге Европы
Вчера, 22:42
Михаил Шац: "Зенит" - команда, которая строится на наших глазах (1)
Михаил Шац: "Зенит" - команда, которая строится на наших глазах (1)
Вчера, 22:32
Михаил Боярский: Лига Европы - очень здорово, но меня интересует игра со "Спартаком" (13)
Михаил Боярский: Лига Европы - очень здорово, но меня интересует игра со "Спартаком" (13)
Вчера, 22:23
Сергей Семак: ничего еще не решено. Никакого серьезного преимущества у "Зенита" нет (видео) (2)
Сергей Семак: ничего еще не решено. Никакого серьезного преимущества у "Зенита" нет (видео) (2)
Вчера, 22:05
Артём Дзюбы: мы, русские, сами себе создаём проблемы и героически их преодолеваем (видео) (19)
Артём Дзюбы: мы, русские, сами себе создаём проблемы и героически их преодолеваем (видео) (19)
Вчера, 21:48
Уле Гуннар Сульшер: кажется, Дзюба пил воду, а не водку с виски на день рождения (видео) (13)
Уле Гуннар Сульшер: кажется, Дзюба пил воду, а не водку с виски на день рождения (видео) (13)
Сергей Томаров: благодарен ребятам, что терпели всю игру и выполнили установку
Главный тренер "Уфы" Сергей Томаров прокомментировал поражение от "Глазго Рейнджерс" в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы.
- Получился сложнейший матч. Мы и ожидали такой игры. Знаем, что почти все матчи дома "Рейнджерс" в такой манере, постоянно прессингует, давит на соперника. Плюс 50 тысяч болельщиков постоянно гонят вперёд. Были готовы к давлению со стороны трибун. Первые 20 минут было очень тяжёло, потому что футболисты соперника постоянно атаковали, нам не удавалось зацепиться за мяч впереди. Опасных моментов соперники не создавали, но давление было.
В конце первого тайма и начале второго игра выровнялась. Мы имели очень хорошие шансы забить, но их выручил вратарь, а Пауревич не попал в ворота.
Я благодарен своей команде, своим ребятам. Они до конца выполнили установку на матч, терпели всю игру, искали свой шанс в атаке. Конечно, мы хотели забить и не планировали проигрывать, но не удалось. Наверное, счёт отражает происходившее на поле. Хорошо сыграли в обороне, за исключением пропущенного гола.
В любом случае мы понимали, что всё будет решаться в ответном матче в Уфе при любом счёте прошедшего матча, - сказал Томаров на пресс-конференции, посмотреть которую можно на канале "Уфы" в YouTube.
- Получился сложнейший матч. Мы и ожидали такой игры. Знаем, что почти все матчи дома "Рейнджерс" в такой манере, постоянно прессингует, давит на соперника. Плюс 50 тысяч болельщиков постоянно гонят вперёд. Были готовы к давлению со стороны трибун. Первые 20 минут было очень тяжёло, потому что футболисты соперника постоянно атаковали, нам не удавалось зацепиться за мяч впереди. Опасных моментов соперники не создавали, но давление было.
В конце первого тайма и начале второго игра выровнялась. Мы имели очень хорошие шансы забить, но их выручил вратарь, а Пауревич не попал в ворота.
Я благодарен своей команде, своим ребятам. Они до конца выполнили установку на матч, терпели всю игру, искали свой шанс в атаке. Конечно, мы хотели забить и не планировали проигрывать, но не удалось. Наверное, счёт отражает происходившее на поле. Хорошо сыграли в обороне, за исключением пропущенного гола.
В любом случае мы понимали, что всё будет решаться в ответном матче в Уфе при любом счёте прошедшего матча, - сказал Томаров на пресс-конференции, посмотреть которую можно на канале "Уфы" в YouTube.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.