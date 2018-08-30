"Олимпиакос" выбил "Бернли" из Лиги Европы

"Олимпиакос" на выезде сыграл вничью с "Бернли" (1:1) в четвертом отборочном раунде Лиги Европы и завоевал путевку в групповой турнир.Лига ЕвропыПлей-оффМатч 1 - 1:3Каштелу, 83, Выдра, 86"Бёрнли": Хитон, Бардсли, Лонг, Ми, Тейлор, Леннон (Корк 75), Хендрик, Вествуд, Макнил ( Вуд, 75), Воукс, Барнс (Выдра, 65)"Олимпиакос": Янниотис, Цимикас, Элабделлауи, Вукович, Миранда, Камара, Бухалакис, Христодулопулос, Фортунис (Торосидис, 88), Каштелу (Сиссе, 90+4), Герреро (Хассан 72)Предупреждения: Барнс, 50, Вествуд, 63, Цимикас, 63, Янниотис, 78, Бардсли, 79, Ми, 79, Бухалакис, 87