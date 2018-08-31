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Стивен Джеррард: сильные соперники – отличная награда за усердный труд

Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги Европы. Напомним, шотландцы сыграют с "Вильярреалом", "Рапидом" и "Спартаком".

"Я воодушевлен жеребьевкой. Сильные соперники и игроки. Это отличная награда для футболистов за их усердный труд", - цитирует Джеррарда твиттер клуба.
Теги: Джеррард Рейнджерс Спартак
Сегодня, 16:48
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