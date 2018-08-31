Стивен Джеррард: сильные соперники – отличная награда за усердный труд

Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги Европы. Напомним, шотландцы сыграют с "Вильярреалом", "Рапидом" и "Спартаком"."Я воодушевлен жеребьевкой. Сильные соперники и игроки. Это отличная награда для футболистов за их усердный труд", - цитирует Джеррарда твиттер клуба.