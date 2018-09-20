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Скандалы, интриги, Лига Европы

Скандалы, интриги, Лига ЕвропыНа этой еврокубковой неделе информационное пространство оказалось заполнено больше неприятными новостями, связанными со "Спартаком" и его отдельными игроками. Лига Европы и даже Лига Чемпионов отошли на второй план, но героически спасенная ничья ЦСКА, хочется верить, вернет всех нас к разговорам о футболе. Тем более, что сегодня состоится сразу три игры с участием российских команд. Rusfootball.info - о скандалах и интригах матчей "Спартака", "Зенита" и "Краснодара".




"Рапид" - "Спартак"
Прямая трансляция - Матч Премьер (19:55 МСК)

Большие потрясения в стане "красно-белых" начались с простейших лайков в Инстаграме. О них уже сказано много всего, но главный итог случившегося один - Ещенко и Глушаков не поехали вместе с командой в Вену. Отстранили их от основы или просто не взяли с собой на одну игру - на данный момент разницы нет. Каррера сделал выбор в пользу других игроков, которые, по его мнению, находятся в более предпочтительных кондициях.

Насколько это взбудоражило атмосферу внутри коллектива? Четкого ответа мы можем не получить даже после матча с "Рапидом". Игорь Рабинер пишет, что за Глушакова и Ещенко партнеры просили в полном составе, но разговора не получилось. В таком случае многое, конечно, зависит от того, насколько авторитетен Массимо в глазах каждого игрока. Одни могут принять позицию тренера, другие могут начать бунтовать. Но до начала встречи в Лиге Европы и до появления команды на поле мы можем только гадать о последствиях произошедшей истории.

Плавно отходя от темы со скандальными лайками, хочется напомнить, что в первых трех турах группового этапа не сможет сыграть Луис Адриано. Бразилец получил дисквалификацию за свою отмашку в игре против "ПАОКа". Впрочем, он уже три матча подряд оказывался вне стартового состава, а потому "Спартак" должен был привыкнуть к его отсутствию. Из тех, кто прилетел в Вену, вопросы по готовности к игре есть по Ханни. Как заявил Каррера, у Софьяна есть мышечная усталость.


Что касается соперника "Спартака", то он сейчас пребывает не в лучшей форме. "Рапид" не может победить в трех последних матчах. Первая неудача, правда, ему не помешала по сумме двух встреч обыграть румынскую "Стяуа" в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы. Но последовавшие ничья со "Штурмом" и домашнее поражение от "Аустрии" отбросило "Рапид" во вторую половину турнирной таблицы чемпионата Австрии.

Построение 4-2-3-1 пока не дает нужного результата - "Рапид" забивает немного, а пропускает достаточно часто. Но давайте не забывать, что в домашних матчах он все-таки неплох. Поражение от "Аустрии" стало первым на своем поле в этом сезоне. А в еврокубках австрийская команда не проигрывает дома уже на протяжении пяти игр подряд. С учетом этой статистики и скандалов внутри "Спартака" российский клуб сложно назвать фаворитом предстоящей встречи.


"Копенгаген" - "Зенит"
Прямая трансляция - Матч ТВ (22:00 МСК)

У "Зенита" были известные трудности в квалификации Лиги Европы, но сейчас кажется, что на групповой стадии их уже не будет. Команда Семака с каждым матчем все больше обретает себя, все качественнее и все увереннее играя. Футболисты смело заявляют о том, что они сейчас набрали хороший ход и не собираются сбавлять обороты. Длинная скамейка запасных позволяет не замечать отсутствия сразу нескольких травмированных игроков, и те, кто выходит на замену, практически всегда усиляют игру "сине-бело-голубых".

Впрочем, главный тренер "Копенгагена" имеет несколько другое мнение. Столе Сольбаккен заявил, что у "питерцев" всего 12-14 основных футболистов. "Нам будет проще против «Зенита», чем против «Аталанты» (против итальянского клуба "датчане" играли в раунде плей-офф квалификации - прим. Rusfootball.info), потому что у «Аталанты» 20-25 игроков" - заявил специалист. Что же, посмотрим, насколько его слова совпадут или разойдутся с реальностью.

Фото: Официальный сайт ФК "Копенгаген"

К старту группового этапа Лиги Европы "Копенгаген" мог подойти с впечатляющей 17-матчевой беспроигрышной серией, но абсолютно неожиданным образом в прошлое воскресенье он допустил осечку в выездной встрече с "Мидтьюлландом". Команда Сольбаккена сыграла откровенно плохо, но тренер и здесь продолжает выражать уверенность в светлом будущем. В частности, Столе заявил, что поражение в чемпионате Дании никак не повлияет на игру против "Зенита".

Излюбленным вариантом расстановки для Сольбаккена являются 4-4-2, а главной звездой, на которую во многом заточена игра его команды, является знакомый нам Даме Н'Дойе. Если помните, сенегалец целых два с половиной года попылил за "Локомотив". Многие думали, что 33-летний Н'Дойе мало чем будет полезен "Копенгагену", но он заставил замолчать всех скептиков. В нынешнем сезоне на его счету уже 9 забитых голов и 2 голевые передачи в 16-ти матчах. "Зениту" стоит ждать очень непростой игры и особой угрозы от сенегальского форварда.


"Акхисар" - "Краснодар"
Прямая трансляция - Матч ТВ (19:55 МСК)

Матч "Краснодара" против турецкого "Акхисара" на фоне параллельно играющего "Спартака" рискует остаться совсем без внимания. Здесь и скандальности никакой нет, и соперник далеко не самый именитый. Но "Матч ТВ" счастливым образом решил показывать в эфире федерального канала именно игру с участием "быков". "Красно-белые" уютно займут пространство премиального "Матч Премьер". Так что, свою порцию зрительских взглядов "краснодарцы" получат.

Нельзя сказать, что к середине сентября команда Мусаева набрала сумасшедший ход, но качество футбола в ее исполнении находится на солидном уровне. Даже в проигранном все тому же "Спартаку" матче она хорошо смотрелась и имела все шансы отобрать у "москвичей" очки. После паузы на игры национальных сборных "Краснодар" отлично воспользовался возможностью размяться перед стартом в Лиге Европы. "Анжи" был разгромлен достаточно легко и при этом красиво. Гол Мамаева рабоной так и вовсе возглавил все хит-парады.

Фото: Спорт-Экспресс

У "быков" нет проблем с составом, нет проблем с микроклиматом, нет и особых проблем в игровом плане. Мы имеем право рассчитывать на их победу в Турции. Тем более, что "Акхисар" не представляет из себя непобедимого соперника. В нынешнем сезоне он не выиграл ни одного матча. Единственным его успехом является победа в серии пенальти в суперкубке Турции над "Галатасараем". Но, конечно, надо помнить, что, во-первых, "Акхисар" уже успел завоевать трофей, а, во-вторых, сражался за него он по той причине, что несколькими месяцами ранее был выигран кубок Турции. Причем, в полуфинале был обыгран все тот же "Галатасарай", а в финале - "Фенербахче".

Впрочем, групповой этап Лиги Европы больше похож не на кубковый турнир, а на чемпионат. "Акхисар" при такой схеме проведения матчей выступает менее убедительно. В составе турецкой команды не так много известных игроков, но есть один парень, который неплохо нам знаком. Речь идет о нападающем Евгении Селезневе, не так давно выступавшем за "Кубань". Евгений с двумя мячами в трех играх является лучшим бомбардиром клуба в нынешнем сезоне. При этом он уже успел вляпаться в неприятную историю, которая пока не позволяет ему играть в чемпионате Турции.

В матче второго тура против "Ризеспора" Селезнев был удален за плевок в соперника. Видеоассистент немедленно подсказал главному судьей о факте нарушения, и нападающий "Акхисара" отправился отдыхать не только до конца встречи, но еще и на целый месяц - турецкий аналог нашего КДК дисквалифицировал Евгения на 4 игры. Для "Краснодара" данная история должна пойти в плюс. Селезнев не имел игровой практики с 19 августа, что могло существенно навредить его неплохой форме.

Иван Долинин, Rusfootball.info
Теги: Спартак Зенит Краснодар
Сегодня, 10:00
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№2 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 12:01) #
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Болеет за:
ЦСКА
Sergeevich,
Конечно ждём!Но вот Спартачок как бы очередную свинью не подложил...Они именно в этом профессионально поднаторели.
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
№1 Написал: Sergeevich (Сегодня, 10:14) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Ждем победы от всех наших клубов!
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
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