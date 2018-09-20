"Зенит" определился с комплектом формы на матч против "Копенгагена" (фото)

Пресс-служба "Зенита" опубликовала фото формы, в которой "Зенит" сегодня выйдет на поле против датского "Копенгагена".Начало встречи запланировано в 22:00 по московскому времени.