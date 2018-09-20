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"Зенит" определился с комплектом формы на матч против "Копенгагена" (фото)

Пресс-служба "Зенита" опубликовала фото формы, в которой "Зенит" сегодня выйдет на поле против датского "Копенгагена".



Начало встречи запланировано в 22:00 по московскому времени.
Теги: Зенит Копенгаген
Сегодня, 12:56
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(2)
№2 Написал: nofrills Москва (Сегодня, 13:03) #
  • -10
  •  (10)
Болеет за:
«Динамо» М
такая радость от лазурного, как будто больше надеяться не не что
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
№1 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 13:02) #
  • -8
  •  (8)
Болеет за:
«Рубин»
Ну наконец-то самый важный вопрос решен!


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
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