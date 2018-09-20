Киевское "Динамо" на 95-й минуте упустило победу над "Астаной"

Киевское "Динамо" дома упустило победу над "Астаной" в матче группового этапа Лиги Европы.Встреча прошла в Киеве на стадионе "НСК Олимпийский" и завершился со счётом 2:2.Лига Европы1 турЦыганков, 11, Аничич, 20, Гармаш, 44, Муртазаев, 90+5"Динамо": Бойко, Кендера, Пиварич, Кадар, Бурда, Буяльский, (Шепелев, 90+2), Цыганков, Сидорчук, Гармаш, (Даеланд, 81), Вербич, Русин."Астана": Эрич, Рукавина, Шомко, Постников, Аничич, Маевский, Томасов, (Муртазаев, 90), Кляйнхайслер, Алмейда, (Мужиков, 83), Кабананга, (Янга, 84), Энрике.Предупреждения: Бурда, 41, Русин, 83