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Киевское "Динамо" на 95-й минуте упустило победу над "Астаной"

Киевское "Динамо" дома упустило победу над "Астаной" в матче группового этапа Лиги Европы.

Встреча прошла в Киеве на стадионе "НСК Олимпийский" и завершился со счётом 2:2.

Лига Европы

1 тур

"Динамо" К – "Астана" 2:2

Голы: Цыганков, 11, Аничич, 20, Гармаш, 44, Муртазаев, 90+5

"Динамо": Бойко, Кендера, Пиварич, Кадар, Бурда, Буяльский, (Шепелев, 90+2), Цыганков, Сидорчук, Гармаш, (Даеланд, 81), Вербич, Русин.

"Астана": Эрич, Рукавина, Шомко, Постников, Аничич, Маевский, Томасов, (Муртазаев, 90), Кляйнхайслер, Алмейда, (Мужиков, 83), Кабананга, (Янга, 84), Энрике.

Предупреждения: Бурда, 41, Русин, 83
Теги: Динамо Киев Астана
Сегодня, 21:56
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(2)
№13 Написал: Tokio581 (Сегодня, 22:49) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Казахи молодцом!!!
Регистрация: 18.04.2016 [жалоба]
№12 Написал: Босх Россия (Сегодня, 22:38) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Volodia379
Млять! Зачем вы пишите про бандеровцев кому они тут нужны! rage

фанДвижение Динамо Киев составило ОСНОВУ бандеровских карательных "добробатов",ехавших "наматывать на гусеницы" Донбасс!
Скоты....
Мы все знаем! И хрен забудем!


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
№11 Написал: DMS Советский союз (Сегодня, 22:37) #
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Болеет за:
«Зенит»
Черный Лис,
Какой нах Милан... Это местный "донбасовец" еврейского происхождения. Падла, прикрывающаяся нашим клубом тоже. Шекель дешевый.
Регистрация: 16.07.2016 [жалоба]
№10 Написал: Босх Россия (Сегодня, 22:35) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Качать Муртазаева!

Красавчик!
бандеровским рожам вешаться!


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
№9 Написал: makler Керчь (Сегодня, 22:34) #
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Болеет за:
ЦСКА
truLALA,
Сала украине! Хероям сала!
Щеневмерлик,зачем ты здесь?
Регистрация: 7.11.2007 [жалоба]
№8 Написал: V.o.r.o.n (Сегодня, 22:28) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Черный Лис
Цитата: truLALA
а вашими горящими пердаками, наблюдает весь МИР, и тихонько вводит санкции которые вам "не вредят"

Ты просто болеешь за Милан, или уже сбежал туда от свободы и демократии майданной Неньки, с которой, как известно, весь цивилизованный мир?

да это все из-за цветов, он же типа правосек smile А вообще это типичный украинский петух, у которого до сих пор болит задница от позорной сдачи Крыма smile
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
№7 Написал: Черный Лис (Сегодня, 22:25) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: truLALA
а вашими горящими пердаками, наблюдает весь МИР, и тихонько вводит санкции которые вам "не вредят"

Ты просто болеешь за Милан, или уже сбежал туда от свободы и демократии майданной Неньки, с которой, как известно, весь цивилизованный мир?
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№6 Написал: V.o.r.o.n (Сегодня, 22:24) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
truLALA,
пшел вон отсюда холоп! smile следи лучше за Закарпатьем - скоро к вам венгерский мир пожалует smile как были вы нацией предателей и проституток так и остались smirk
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
№5 Написал: Volodia379 (Сегодня, 22:22) #
  • -1
  •  (3)

Млять! Зачем вы пишите про бандеровцев кому они тут нужны! rage
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
№4 Написал: truLALA Milano (Сегодня, 22:20) #
  • -7
  •  (7)
Болеет за:
«Милан»
Sk, V.o.r.o.n
жгите дальше, за вашими горящими пердаками, наблюдает весь МИР, и тихонько вводит санкции которые вам "не вредят" grin
Регистрация: 9.06.2017 [жалоба]
№3 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 22:15) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
спасибо,Астана!
Регистрация: 9.01.2015 [жалоба]
№2 Написал: Sk (Сегодня, 22:02) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: V.o.r.o.n
Слава Астане! smile

зачетный комент)


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Баба Валя угарела угари и ты..
Регистрация: 12.10.2011 [жалоба]
№1 Написал: V.o.r.o.n (Сегодня, 21:59) #
  • +12
  •  (16)
online
Болеет за:
ЦСКА
Слава Астане! smile
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
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