Неприятности продолжаются. Лайки, отстранения, поражение от "Рапида", а впереди - дерби с ЦСКА...

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Поездка в Вену без Ещенко, Глушаков и дисквалифицированного Луиса Адриано не обернулась для "Спартака" ничем хорошим - "Рапид" достаточно спокойно отобрал у него три очка. Rusfootball.info анализирует игру в исполнении "красно-белых" и пытается понять, насколько сильно на ее качестве сказывается отсутствие отстраненных игроков.
Не знаю, как вам, а мне порядком поднадоели эти грязные и отвратительные околофутбольные новости, связанные со "Спартаком". Вечер четверга был желанным как никакой другой еврокубковый вечер. Ведь именно сегодня мы наконец-то снова можем говорить о самом футболе. Да, делать это в отрыве от отстранения Ещенко и Глушакова невозможно, но нам всем вполне по силам оценивать рассуждать исключительно об игровых последствиях примененных санкций.
А они, безусловно, есть. И Ещенко, и Глушаков еще недавно были полноценными игроками основного состава. В их действиях, может быть, было не так много пользы, как от них ждут. Но, тем не менее, они были важны для Карреры. В Вене отстраненных футболистов предстояло заменить молодежи. Свой очередной шанс получили Рассказов и Тимофеев. Уверен, "спартаковские" болельщики остались довольны тем фактом, что Массимо сделал выбор в пользу воспитанников клуба. Подобные решения тренера всегда особо приветствуются.
Давайте сразу отметим, что сегодня у всей команды игра не очень получилась. "Спартак" был недостаточно надежен, недостаточно агрессивен, недостаточно вежлив в обращении с мячом - одним словом, недостаточно хорош для того, чтобы не проиграть. Но к некоторым игрокам трудно предъявить претензии. И одним из них, безусловно, является Рассказов. Правый защитник "красно-белых" сдерживал настырного Ивана, не стеснялся вступить с ним в контакт и в целом не дал тому сделать что-то поистине опасное.
А после выхода на поле Самедова Рассказов стал еще активно подключаться к атакам. Несколько из таких забегов вперед были очень любопытными. Особенно тот, после которого мяч был выложен точно на ногу Зе Луишу. И не проблема Рассказова то, что форвард пробил сильно выше ворот. Николай продемонстрировал нам, что он способен стать основным на своей позиции. В отношении Тимофеева подобный тезис мы пока заявить не можем. Хотя бы по той причине, что Артем так или иначе виноват в обоих пропущенных мячах.
В первом случае, конечно, высока доля случая, но не стоит забывать о том, что в том месте Тимофеев остался после не самой удачной борьбы с Аларом. Второй гол более показательный с точки зрения оценки действия опорного или центрального полузащитника. Увлекшись собственной атакой, Артем не успел вовремя оттянуться назад и не успел заблокировать голевую передачу Шваба на Мурга. Но смею заявить, что ставка на молодежь в перспективе может оказаться более выигрышной, чем ставка на пусть и опытных, но уже возрастных игроков (Глушакова, Ещенко, того же Комбарова). Так что, я бы не стал ругать Карреру или Тимофеева, не стал требовать сиюминутного результата. Логичнее продолжать доверять молодым ребятам, которые полны желанием помочь своей команде.
Тем более, мы же признаем, что слабо сегодня сыграли не только Тимофеев или, например, Ломовицкий. Не блеснули яркой игрой ни Педро Роша, ни Зе Луиш. К линии нападения "Спартака" вообще очень много вопросов. В очередной раз сложилось ощущение, что каждый игрок действует сам по себе. Никакой целостности и структурности в атаке не наблюдается. При этом конкретно взятый Зе Луиш хорошо играет вверху и выигрывает много единоборств, конкретно взятый Педро Роша неплохо идет в дриблинг, но вместе их игра не складывается в единый пазл.
Конечно, важно вспомнить, что в Лиге Европы, в трех первых турах группового этапа Каррера лишен возможности варьировать состав нападающих. У Луиса Адриано дисквалификация, и Зе Луиш остается единственным форвардом. Но есть к Массимо вопросы по фланговым атакующим полузащитникам. В частности, по-прежнему не понятно, почему он так упорно не выпускает на поле Ташаева. Состояние Александра все еще не лучшее после полученного около месяца назад растяжения связок или есть другие причины? Сегодняшний матч показал, что ни Ломовицкий, ни Самедов, ни все тот же Педро Роша не являются гарантами качественного футбола.
Уход Промеса и отсутствие игрока, который мог бы еще более-менее равноценно заменить, являются большой грустью для "Спартака". И здесь, пожалуй, стоит задавать вопрос клубному менеджменту. Ведь то, что Промес уйдет, был очевидно примерно всем. Не сейчас, так зимой или через год Квинси точно бы уехал в топ-чемпионат. Почему ему не была найдена замена? Где ее найти теперь и как быть? Задача не из простых. Но Каррера может продолжать пробовать в деле молодых игроков, один из которых в какой-то момент все-таки начнет прогрессировать и станет настоящим лидером команды. И почему бы, к слову, таким футболистом не стать Ташаеву.
Но если бы проблемы "Спартака" крылись только в атаке, то не было бы двух поражений за последних 5 дней. Были бы максимум две нулевые ничьи. "Красно-белые" начали страдать от потерь защитников из-за травм, трансфер Терри сорвался, и у Карреры практически не осталось вариантов выбора игроков в линии обороны. Боккетти и Джикия, конечно, не самые слабые игроки, но очень заметно, что "Спартаку" не хватает Жиго.
Сегодняшняя игра против "Рапида" уже завтра утром станет историей. Впереди у "красно-белых" дерби с ЦСКА, и все мысли у тренеров, у игроков, у болельщиков будут только о нем. Никто, конечно, не забудет слабое выступление одних в Лиге Европы и героический камбэк других в Лиге Чемпионов. Но все будут ждать новой и интересной битвы. Тем более что на этот раз она рискует стать действительно особой, ведь и у "Спартака", и у ЦСКА как никогда обновленные и омолодившиеся составы.
Все фото: Официальный твиттер ФК "Спартак"
Иван Долинин, Rusfootball.info
Не знаю, как вам, а мне порядком поднадоели эти грязные и отвратительные околофутбольные новости, связанные со "Спартаком". Вечер четверга был желанным как никакой другой еврокубковый вечер. Ведь именно сегодня мы наконец-то снова можем говорить о самом футболе. Да, делать это в отрыве от отстранения Ещенко и Глушакова невозможно, но нам всем вполне по силам оценивать рассуждать исключительно об игровых последствиях примененных санкций.
А они, безусловно, есть. И Ещенко, и Глушаков еще недавно были полноценными игроками основного состава. В их действиях, может быть, было не так много пользы, как от них ждут. Но, тем не менее, они были важны для Карреры. В Вене отстраненных футболистов предстояло заменить молодежи. Свой очередной шанс получили Рассказов и Тимофеев. Уверен, "спартаковские" болельщики остались довольны тем фактом, что Массимо сделал выбор в пользу воспитанников клуба. Подобные решения тренера всегда особо приветствуются.
Давайте сразу отметим, что сегодня у всей команды игра не очень получилась. "Спартак" был недостаточно надежен, недостаточно агрессивен, недостаточно вежлив в обращении с мячом - одним словом, недостаточно хорош для того, чтобы не проиграть. Но к некоторым игрокам трудно предъявить претензии. И одним из них, безусловно, является Рассказов. Правый защитник "красно-белых" сдерживал настырного Ивана, не стеснялся вступить с ним в контакт и в целом не дал тому сделать что-то поистине опасное.
А после выхода на поле Самедова Рассказов стал еще активно подключаться к атакам. Несколько из таких забегов вперед были очень любопытными. Особенно тот, после которого мяч был выложен точно на ногу Зе Луишу. И не проблема Рассказова то, что форвард пробил сильно выше ворот. Николай продемонстрировал нам, что он способен стать основным на своей позиции. В отношении Тимофеева подобный тезис мы пока заявить не можем. Хотя бы по той причине, что Артем так или иначе виноват в обоих пропущенных мячах.
В первом случае, конечно, высока доля случая, но не стоит забывать о том, что в том месте Тимофеев остался после не самой удачной борьбы с Аларом. Второй гол более показательный с точки зрения оценки действия опорного или центрального полузащитника. Увлекшись собственной атакой, Артем не успел вовремя оттянуться назад и не успел заблокировать голевую передачу Шваба на Мурга. Но смею заявить, что ставка на молодежь в перспективе может оказаться более выигрышной, чем ставка на пусть и опытных, но уже возрастных игроков (Глушакова, Ещенко, того же Комбарова). Так что, я бы не стал ругать Карреру или Тимофеева, не стал требовать сиюминутного результата. Логичнее продолжать доверять молодым ребятам, которые полны желанием помочь своей команде.
Тем более, мы же признаем, что слабо сегодня сыграли не только Тимофеев или, например, Ломовицкий. Не блеснули яркой игрой ни Педро Роша, ни Зе Луиш. К линии нападения "Спартака" вообще очень много вопросов. В очередной раз сложилось ощущение, что каждый игрок действует сам по себе. Никакой целостности и структурности в атаке не наблюдается. При этом конкретно взятый Зе Луиш хорошо играет вверху и выигрывает много единоборств, конкретно взятый Педро Роша неплохо идет в дриблинг, но вместе их игра не складывается в единый пазл.
Конечно, важно вспомнить, что в Лиге Европы, в трех первых турах группового этапа Каррера лишен возможности варьировать состав нападающих. У Луиса Адриано дисквалификация, и Зе Луиш остается единственным форвардом. Но есть к Массимо вопросы по фланговым атакующим полузащитникам. В частности, по-прежнему не понятно, почему он так упорно не выпускает на поле Ташаева. Состояние Александра все еще не лучшее после полученного около месяца назад растяжения связок или есть другие причины? Сегодняшний матч показал, что ни Ломовицкий, ни Самедов, ни все тот же Педро Роша не являются гарантами качественного футбола.
Уход Промеса и отсутствие игрока, который мог бы еще более-менее равноценно заменить, являются большой грустью для "Спартака". И здесь, пожалуй, стоит задавать вопрос клубному менеджменту. Ведь то, что Промес уйдет, был очевидно примерно всем. Не сейчас, так зимой или через год Квинси точно бы уехал в топ-чемпионат. Почему ему не была найдена замена? Где ее найти теперь и как быть? Задача не из простых. Но Каррера может продолжать пробовать в деле молодых игроков, один из которых в какой-то момент все-таки начнет прогрессировать и станет настоящим лидером команды. И почему бы, к слову, таким футболистом не стать Ташаеву.
Но если бы проблемы "Спартака" крылись только в атаке, то не было бы двух поражений за последних 5 дней. Были бы максимум две нулевые ничьи. "Красно-белые" начали страдать от потерь защитников из-за травм, трансфер Терри сорвался, и у Карреры практически не осталось вариантов выбора игроков в линии обороны. Боккетти и Джикия, конечно, не самые слабые игроки, но очень заметно, что "Спартаку" не хватает Жиго.
Сегодняшняя игра против "Рапида" уже завтра утром станет историей. Впереди у "красно-белых" дерби с ЦСКА, и все мысли у тренеров, у игроков, у болельщиков будут только о нем. Никто, конечно, не забудет слабое выступление одних в Лиге Европы и героический камбэк других в Лиге Чемпионов. Но все будут ждать новой и интересной битвы. Тем более что на этот раз она рискует стать действительно особой, ведь и у "Спартака", и у ЦСКА как никогда обновленные и омолодившиеся составы.
Все фото: Официальный твиттер ФК "Спартак"
Иван Долинин, Rusfootball.info
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