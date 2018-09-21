Сергей Веденеев: как ни странно, у «Зенита» появляется множество моментов, когда они переходят на навал

Экс-полузащитник «Зенита» Сергей Веденеев в интервью журналисту портала Rusfootball.info прокомментировал игру бело-голубых в Лиге Европы с «Копенгагеном»- По очкам всё нормально – добыта выездная ничья. Что же касается игры – думаю, что у игроков уже начинает сказываться некоторое небольшое утомление. Темп был не столь высок, да и «Копенгаген» не был весьма мобилен как команда, но было видно, что некоторые игроки под конец матча уже устали, и начали допускать ошибки в не самых сложных ситуациях.По этому поводу есть причины беспокоиться о состоянии игроков. Поскольку, видимо, некоторый период команде придётся играть более-менее одним составом. Причина в том, что тренер понимает серьёзная ротация состава может привести к разбалансированию игры.Но есть надежда – например, сегодня Маркизио вышел на поле. Думаю, если ему давать играть больше нежели сегодня, чтобы он набрал форму – это будет серьёзное усиление для команды. Если, конечно, со здоровьем всё будет нормально.А дальше, будем надеяться на то, что ряд больных игроков выздоровеют. Быстрых игроков, на мой взгляд, сегодня на поле не хватало. Когда был заменён Мак, это стало явно ощущаться. У него хорошая скорость, но его заменили.- Может быть такова была установка штаба. Или же главный тренер решил дать ему больше свободы на поле. Но вообще эти частые отскоки Артёма на бровку – они не добавляют остроты атакам. Потому что в результате, когда нужно подавать на Дзюбу в штрафной, его там может не оказаться.Хотя, не могу не отметить что голевой момент начался с паса Артёма с бровки поля. И эта его игра привела к развитию этой комбинации.- Нет. Думаю, Мак, как раз физически готов хорошо. Он ведь играл не во всех предыдущих мачтах. Думаю, тут, скорее, тренерскому штабу нужно было дать сыграть Маркизио. И тренеры решали – вместо кого его выпускать. Думаю, в такой же степени можно было бы поменять Ерохина или Кузяева. Тем более что Мак забил гол, и от него исходила острота.Тренерскому штабу нужно было выбирать, и они выбрали Мака. Но, кстати, после того как заменили Мака, «Зенит» почти сразу пропустил.- Наоборот, это стандартная на сегодня связка. Как только «Зенит» начинает играть навалом, у них, как это ни странно, тут-же начинают возникать моменты. Но давайте также не забывать, что у «Копенгагена» достаточно слабые защитники. Особенно крайние. И тут, может быть «Зениту» имело смысл и несколько пораньше начинать играть в более упрощённый футбол. Ведь при первом голе «Зенита», сразу же несколько игроков совершили несколько детские ошибки.И когда сегодня «Зенит» начал играть длинными забросами, защитники начали совершать, скажем так – детские ошибки. А если при этом есть форварды, что хорошо играют головой, и при этом понимают друг друга – то тогда футбол с длинными навесами становится более продуктивным нежели позиционный розыгрыши?- Показываемая ими игра – стандартная. Почти все европейские команды играют в такой футбол. Дисциплинированный, строгий, с попытками комбинировать и контролировать мяч. Но при этом у соперников есть один хороший игрок – это Фишер. Он действительно хорош, и на мой взгляд был сегодня лучшим. Он по-сути сделал гол, хоть и его, возможно, не хватает физически. Когда он был с мячом – от него исходила явная острота. Он мог как сам обострять ситуацию, вклиниваясь в ряды соперников, так и отдавать острые передачи.У «Зенита», к несчастью, на сегодня такого игрока в обойме нет.- А чем меня могут расстроить его результаты? (Смеётся). Когда смотрю футбол – я про тренера вообще не думаю. Если вы говорите о тактике, так она уже некоторое время как стандартная.Наверняка, Сергей Богданович старался подобрать наиболее оптимальный состав. Из тех игроков, что у него на сегодня есть. Но, на мой взгляд, «Зенит» на сегодня укомплектован лучше, чем его соперники по РПЛ. Поэтому команда и играет с позиции силы. В доминирующем стиле.- Я как-то не задумывался над этим. Есть ряд футбольных моментов, что способствуют улучшению игры. И есть набор профессиональных игроков, которые зарабатывают огромные деньги. Действительно огромные. И задача игроков – выкладываться по максимуму в каждом матче. А взаимопонимание на поле приходит к коллективу от игры к игре.Думаю, что сегодня на поле это взаимопонимание было неидеальным. И тренерскому штабу, наверняка, предстоит ещё много работы для того, чтобы всё это довести до ума.