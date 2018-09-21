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Сергей Веденеев: как ни странно, у «Зенита» появляется множество моментов, когда они переходят на навал

Сергей Веденеев: как ни странно, у «Зенита» появляется множество моментов, когда они переходят на навал Экс-полузащитник «Зенита» Сергей Веденеев в интервью журналисту портала Rusfootball.info прокомментировал игру бело-голубых в Лиге Европы с «Копенгагеном»

- Насколько стоит быть довольным или нет результатом «Зенита» в матче с «Копенгагеном»?

- По очкам всё нормально – добыта выездная ничья. Что же касается игры – думаю, что у игроков уже начинает сказываться некоторое небольшое утомление. Темп был не столь высок, да и «Копенгаген» не был весьма мобилен как команда, но было видно, что некоторые игроки под конец матча уже устали, и начали допускать ошибки в не самых сложных ситуациях.

По этому поводу есть причины беспокоиться о состоянии игроков. Поскольку, видимо, некоторый период команде придётся играть более-менее одним составом. Причина в том, что тренер понимает серьёзная ротация состава может привести к разбалансированию игры.

Но есть надежда – например, сегодня Маркизио вышел на поле. Думаю, если ему давать играть больше нежели сегодня, чтобы он набрал форму – это будет серьёзное усиление для команды. Если, конечно, со здоровьем всё будет нормально.

А дальше, будем надеяться на то, что ряд больных игроков выздоровеют. Быстрых игроков, на мой взгляд, сегодня на поле не хватало. Когда был заменён Мак, это стало явно ощущаться. У него хорошая скорость, но его заменили.

- Вас не удивило что Дзюба стал опускаться играть ниже? Быть может причина в том, что он набрал хорошую форму?

- Может быть такова была установка штаба. Или же главный тренер решил дать ему больше свободы на поле. Но вообще эти частые отскоки Артёма на бровку – они не добавляют остроты атакам. Потому что в результате, когда нужно подавать на Дзюбу в штрафной, его там может не оказаться.

Хотя, не могу не отметить что голевой момент начался с паса Артёма с бровки поля. И эта его игра привела к развитию этой комбинации.

- Замена трех полузащитников может быть признаком проблем с физической готовностью игроков?

- Нет. Думаю, Мак, как раз физически готов хорошо. Он ведь играл не во всех предыдущих мачтах. Думаю, тут, скорее, тренерскому штабу нужно было дать сыграть Маркизио. И тренеры решали – вместо кого его выпускать. Думаю, в такой же степени можно было бы поменять Ерохина или Кузяева. Тем более что Мак забил гол, и от него исходила острота.

Тренерскому штабу нужно было выбирать, и они выбрали Мака. Но, кстати, после того как заменили Мака, «Зенит» почти сразу пропустил.

- На последние 7 минут у команды была не совсем стандартная связка Дзюба – Заболотный. Вы видите у такой комбинации нападающих перспективу.

- Наоборот, это стандартная на сегодня связка. Как только «Зенит» начинает играть навалом, у них, как это ни странно, тут-же начинают возникать моменты. Но давайте также не забывать, что у «Копенгагена» достаточно слабые защитники. Особенно крайние. И тут, может быть «Зениту» имело смысл и несколько пораньше начинать играть в более упрощённый футбол. Ведь при первом голе «Зенита», сразу же несколько игроков совершили несколько детские ошибки.

И когда сегодня «Зенит» начал играть длинными забросами, защитники начали совершать, скажем так – детские ошибки. А если при этом есть форварды, что хорошо играют головой, и при этом понимают друг друга – то тогда футбол с длинными навесами становится более продуктивным нежели позиционный розыгрыши?

- Правильно ли понимать, что «Копенгаген» не впечатлил вас своей игрой?

- Показываемая ими игра – стандартная. Почти все европейские команды играют в такой футбол. Дисциплинированный, строгий, с попытками комбинировать и контролировать мяч. Но при этом у соперников есть один хороший игрок – это Фишер. Он действительно хорош, и на мой взгляд был сегодня лучшим. Он по-сути сделал гол, хоть и его, возможно, не хватает физически. Когда он был с мячом – от него исходила явная острота. Он мог как сам обострять ситуацию, вклиниваясь в ряды соперников, так и отдавать острые передачи.

У «Зенита», к несчастью, на сегодня такого игрока в обойме нет.

- Результаты Семака на старте вас удивили? Расстроили?

- А чем меня могут расстроить его результаты? (Смеётся). Когда смотрю футбол – я про тренера вообще не думаю. Если вы говорите о тактике, так она уже некоторое время как стандартная.

Наверняка, Сергей Богданович старался подобрать наиболее оптимальный состав. Из тех игроков, что у него на сегодня есть. Но, на мой взгляд, «Зенит» на сегодня укомплектован лучше, чем его соперники по РПЛ. Поэтому команда и играет с позиции силы. В доминирующем стиле.

- Есть у вас на сегодня ощущение что «Зенит» - это не просто сборная дорогих игроков, но сплоченный коллектив?

- Я как-то не задумывался над этим. Есть ряд футбольных моментов, что способствуют улучшению игры. И есть набор профессиональных игроков, которые зарабатывают огромные деньги. Действительно огромные. И задача игроков – выкладываться по максимуму в каждом матче. А взаимопонимание на поле приходит к коллективу от игры к игре.

Думаю, что сегодня на поле это взаимопонимание было неидеальным. И тренерскому штабу, наверняка, предстоит ещё много работы для того, чтобы всё это довести до ума.
Теги: Зенит Веденеев
Сегодня, 02:13
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