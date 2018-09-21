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Луиш Нету: мы должны были выигрывать

Защитник "Зенита" Луиш Нету прокомментировал ничью с "Копенгагеном" в матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы (1:1).

"Матч был очень тяжелым. Мы начали его неплохо, несмотря на давление соперника, смогли забить первыми, контролировали игру. Однако соперник смог реализовать один момент.

Мы должны были забивать еще и выигрывать. Думаю, все наши футболисты выложились по максимуму. Теперь начинаем готовиться к встрече с "Локомотивом" - предстоит еще одна непростая игра", - цитирует Нету Р-Спорт.
Теги: Зенит Копенгаген Нету
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