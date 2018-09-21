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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Гаджи Гаджиев: происходящее в "Спартаке" делает команду неоднородной. А при этом очень сложно добиваться результата
Экс-наставник «Анжи», «Крыльев Советов», «Амкара», сборной СССР Гаджи Муслимович Гаджиев в интервью корреспонденту портала Rusfootball.info прокомментировал старт «Спартака» в Лиге Европы УЕФА
- Начнём со «Спартака». У них было 4 молодых воспитанника на поле. И итог – поражение 0:2. Есть взаимосвязь одного с другим?
- Что касается молодежи, то, конечно можно говорить о её нестабильной игре. Молодые ребята в принципе хорошие, но «Спартаку» с молодыми игроками в основе не хватает стабильности, неких деталей в игре. Им не хватает опыта. Понятно, что в этой ситуации «Спартаку» будет сложнее добиваться результата. Но ведь никто не позиционирует этих молодых ребят так, что они уже сегодня лучше своих более опытных коллег.
Вообще, появление молодых игроков в основе наших клубов лично для меня – хороший признак. Посмотрите сколько наших молодых ребят сейчас играет за ЦСКА. Конечно, при этом мы что-то в качестве сиюминутной игры теряем. Но в то же время мы добавляем в главном – наши ребята получают серьёзный игровой опыт. И за счёт этого мы, со временем, наоборот – добавим. Причём не только в клубах, но и в сборной.
В команде образца ЧМ2018 уже появились Кузяев, Головин, Зобнин – всё это молодые ребята. Но их группа подошла к тому, что они готовы выступать на этом уровне. То, что сейчас наши клубы начали активнее подпускать молодых ребят к основе – это позитивный признак для российского футбола.
Понятно, что это затрудняет достижение текущего результата, но… в общем, нужно терпеть.
А самое главное в том, что в матче «Спартака» результат то зависел не столько от некоторых погрешностей молодых игроков. Просто те ошибки, что допускал «Спартак» - их ведь нельзя делать. Это не серьёзно. Как может такие ошибки допускать один из ведущих клубов России?
Ошибки делятся на результативные и не нерезультативные. И вчера большую часть результативных ошибок допустили далеко не мальчики, а те, кто не имеет права их допускать.
Как можно пропускать такие голы? Как могло случиться так, что был выход один на один, и у игрока был чуть ли не гектар свободного пространства, да ещё и в середине поля? Ведь исполнявший роль крайнего защитника Мельгарехо по идее достаточно опытный игрок. И должен был знать, что ему нужно было как-то поджимать фланг. Он поздно стал смещаться ближе к середине. И подобных ошибок в этой игре было достаточно.
К тому-же ошибались «Спартаковцы», в том числе и при завершении. Когда в атаке нужно было на расстояние в 5 метров отдать точно в ногу – не отдали. Когда нужно спокойно принять мяч и им, не спеша распорядиться – сразу бьют по воротам. А когда нужно было наоборот – сразу бить – брали паузу. И эти ошибки в завершающих стадиях атаки принимали далеко не молодые футболисты.
У «Спартака» ведь хватало моментов для того, чтобы отыграться. Но сумели ни один реализовать – поэтому они и проиграли. По итогу что получаем – да, на поле у «Спартака» было много молодых футболистов, они ещё не стабильны, и тут – да, нужно терпеть. Но основная проблема поражения не в количестве молодежи на поле, ошибки допускали и другие, более опытные игроки.
По аналогии, к примеру, посмотрим на «Локомотив» в Лиге Чемпионов. Третий гол, что им забивали – это ведь также была весьма грубая ошибка. И снова – весьма опытных игроков. Два центральных защитника у «Локомотива» в ряде моментов действовали не согласовано. Некоторые скажут будто поражение 0:2 или 0:3 не имеют никакой разницы. Но на самом деле разница то есть!
Да и когда стенку железнодорожники выстраивали – это ведь, опять-таки были опытные игроки. По «Локомотиву» можно говорить, что если не все, то как-минимум 2 из 3 голов были забиты после грубейших ошибок опытных игроков. Причем это ведь – опытные профессионалы. И они, будучи участниками Лиги Чемпионов – просто не имеют права допускать такие ошибки.
- Не является ли число ошибок признаком нервозной ситуации в команде?
- Детали того, что происходит в «Спартаке» нам неизвестны. Но основные моменты мы знаем. Наверное, это нервирует команду. Даже скорее не нервирует, а делает её неоднородной. Ведь много говорят о том, что в сезоне, когда «Спартак» становился чемпионом – они были все вместе до последней минуты отдавали все силы за победу. А когда такого нет – достигать результата крайне сложно.
А последняя ситуация может как оздоровить коллектив, так и наоборот – повлиять на него негативно. Футбольная команда – это ведь как живой организм. И если от него что-то отпилили, тут нужно время чтобы посмотреть – стало лучше или нет?
- Начнём со «Спартака». У них было 4 молодых воспитанника на поле. И итог – поражение 0:2. Есть взаимосвязь одного с другим?
- Что касается молодежи, то, конечно можно говорить о её нестабильной игре. Молодые ребята в принципе хорошие, но «Спартаку» с молодыми игроками в основе не хватает стабильности, неких деталей в игре. Им не хватает опыта. Понятно, что в этой ситуации «Спартаку» будет сложнее добиваться результата. Но ведь никто не позиционирует этих молодых ребят так, что они уже сегодня лучше своих более опытных коллег.
Вообще, появление молодых игроков в основе наших клубов лично для меня – хороший признак. Посмотрите сколько наших молодых ребят сейчас играет за ЦСКА. Конечно, при этом мы что-то в качестве сиюминутной игры теряем. Но в то же время мы добавляем в главном – наши ребята получают серьёзный игровой опыт. И за счёт этого мы, со временем, наоборот – добавим. Причём не только в клубах, но и в сборной.
В команде образца ЧМ2018 уже появились Кузяев, Головин, Зобнин – всё это молодые ребята. Но их группа подошла к тому, что они готовы выступать на этом уровне. То, что сейчас наши клубы начали активнее подпускать молодых ребят к основе – это позитивный признак для российского футбола.
Понятно, что это затрудняет достижение текущего результата, но… в общем, нужно терпеть.
А самое главное в том, что в матче «Спартака» результат то зависел не столько от некоторых погрешностей молодых игроков. Просто те ошибки, что допускал «Спартак» - их ведь нельзя делать. Это не серьёзно. Как может такие ошибки допускать один из ведущих клубов России?
Ошибки делятся на результативные и не нерезультативные. И вчера большую часть результативных ошибок допустили далеко не мальчики, а те, кто не имеет права их допускать.
Как можно пропускать такие голы? Как могло случиться так, что был выход один на один, и у игрока был чуть ли не гектар свободного пространства, да ещё и в середине поля? Ведь исполнявший роль крайнего защитника Мельгарехо по идее достаточно опытный игрок. И должен был знать, что ему нужно было как-то поджимать фланг. Он поздно стал смещаться ближе к середине. И подобных ошибок в этой игре было достаточно.
К тому-же ошибались «Спартаковцы», в том числе и при завершении. Когда в атаке нужно было на расстояние в 5 метров отдать точно в ногу – не отдали. Когда нужно спокойно принять мяч и им, не спеша распорядиться – сразу бьют по воротам. А когда нужно было наоборот – сразу бить – брали паузу. И эти ошибки в завершающих стадиях атаки принимали далеко не молодые футболисты.
У «Спартака» ведь хватало моментов для того, чтобы отыграться. Но сумели ни один реализовать – поэтому они и проиграли. По итогу что получаем – да, на поле у «Спартака» было много молодых футболистов, они ещё не стабильны, и тут – да, нужно терпеть. Но основная проблема поражения не в количестве молодежи на поле, ошибки допускали и другие, более опытные игроки.
По аналогии, к примеру, посмотрим на «Локомотив» в Лиге Чемпионов. Третий гол, что им забивали – это ведь также была весьма грубая ошибка. И снова – весьма опытных игроков. Два центральных защитника у «Локомотива» в ряде моментов действовали не согласовано. Некоторые скажут будто поражение 0:2 или 0:3 не имеют никакой разницы. Но на самом деле разница то есть!
Да и когда стенку железнодорожники выстраивали – это ведь, опять-таки были опытные игроки. По «Локомотиву» можно говорить, что если не все, то как-минимум 2 из 3 голов были забиты после грубейших ошибок опытных игроков. Причем это ведь – опытные профессионалы. И они, будучи участниками Лиги Чемпионов – просто не имеют права допускать такие ошибки.
- Не является ли число ошибок признаком нервозной ситуации в команде?
- Детали того, что происходит в «Спартаке» нам неизвестны. Но основные моменты мы знаем. Наверное, это нервирует команду. Даже скорее не нервирует, а делает её неоднородной. Ведь много говорят о том, что в сезоне, когда «Спартак» становился чемпионом – они были все вместе до последней минуты отдавали все силы за победу. А когда такого нет – достигать результата крайне сложно.
А последняя ситуация может как оздоровить коллектив, так и наоборот – повлиять на него негативно. Футбольная команда – это ведь как живой организм. И если от него что-то отпилили, тут нужно время чтобы посмотреть – стало лучше или нет?
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