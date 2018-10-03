Клаудио Маркизио не сыграет против "Славии" из-за болезни

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак сообщил, что полузащитник команды Клаудио Маркизио пропустит игру второго тура группового турнира Лиги Европы против "Славии".- Маркизио заболел, он не готовится к матчу, не заявлен Чернов. Остальные готовятся к матчу, но мы еще сузим круг до 18 футболистов, которые должны попасть в заявку.- О пропуске матча с "Краснодаром" речи не идет, он болен. В четверг-пятницу начнет работать.- Все готовы. Принимать решения будем в зависимости от тором, кто готов лучше к этому матчу.