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Клаудио Маркизио не сыграет против "Славии" из-за болезни

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак сообщил, что полузащитник команды Клаудио Маркизио пропустит игру второго тура группового турнира Лиги Европы против "Славии".

- Кто точно не сыграет в четверг? Кто под вопросом?

- Маркизио заболел, он не готовится к матчу, не заявлен Чернов. Остальные готовятся к матчу, но мы еще сузим круг до 18 футболистов, которые должны попасть в заявку.

- Маркизио не сыграет и с "Краснодаром"?

- О пропуске матча с "Краснодаром" речи не идет, он болен. В четверг-пятницу начнет работать.

- Как много времени на сегодня готовы провести на поле Кокорин и Маммана?

- Все готовы. Принимать решения будем в зависимости от тором, кто готов лучше к этому матчу.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Маркизио Зенит Славия Семак
Сегодня, 17:41
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№2 Написал: AndNow60 Карелия (Сегодня, 18:17) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Сырая питерская погода... Привыкай Клаудио! smirk


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Честь и совесть - превыше всего!
Регистрация: 25.01.2014 [жалоба]
№1 Написал: zenit4ik санкт петербург (Сегодня, 17:58) #
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удачи нам на этой недели sunglasses


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Регистрация: 1.09.2011 [жалоба]
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