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"Марсель" и "Аполлон" сыграли вничью, "Айнтрахт" забил 4 гола "Лацио"

"Марсель" и "Аполлон" в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы сыграли вничью 2:2.

Лига Европы

2 тур

"Аполлон" – "Марсель" 2:2

Голы: Пайет, 50, Густаво, 67, Маркович, 74, Селая, 90

"Аполлон": Вале, Роберж, Сума, Сачетти, Юсте (Маркович, 11), Брю, Перейра, Карайол (Маглица, 65), Педру, Сардинеро (Папулис, 54), Селая

"Марсель": Пеле, Сакаи (Сарр, 46), Амави, Камара, Чалета-Цар, Густаво (Сертич, 75), Лопес, Стротман, Пайет, Митроглу (Жермен, 46), Радоньич

Предупреждения: Карайол, 45+1, Папулис, 57, Камара, 62, Пайет, 79, Амави, 88

"Айнтрахт" Ф – "Лацио" 4:1

Голы: Коста, 4, Пароло, 23, Костич, 28, Йович, 52, Коста, 90+4

"Айнтрахт" Ф: Трапп, Коста, Фалетт, Русс, Гузман (Штендера, 87), Хасебе, Гачинович, Торро, Костич (Тавата, 78), Йович (Ребич, 67), Аллер

"Лацио": Прото, Баста, Дурмиси (Лулич, 18), Уоллес, Ачерби, Рамос, Пароло, Милинкович-Савич (Бериша, 64), Корреа, Лейва (Альберто, 76), Иммобиле

Предупреждения: Гузман, 22,Трапп, 23, Баста, 36, Русс, 45, Баста, 45+3, Костич, 73, Иммобиле, 81

Удаления: Баста, 45+3, Корреа, 58
Теги: Марсель Айнтрахт Лацио
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