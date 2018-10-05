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Сергей Веденеев: Лунев просто бог

Бывший полузащитник "Зенита" Сергей Веденеев поделился мнением о победе команды Семака над "Славией" во втором туре Лиги Европы (1:0).

"Большее время чехи владели преимуществом. Конечно, у них не было 500-процентных моментов, но и по тем, что были, и по движению, по слаженности выделялось весомое преимущество. Я думаю, были причины, что у "Зенита" получилась такая неудачная игра. Утомление очень сложно преодолевается, Семак пытался немного освежить состав, добавить свежих игроков, но надо понимать ротацию: игроки свежие вводятся, а сыгранность теряется.

Но главная причина — хорошая игра чехов. С таким соперником, который отлично держит мяч, "Зенит" в этом году еще не играл. У "Славии" отлаженные связи, они неплохо выходят из обороны в атаку, поэтому, владение мячом у чехов было намного больше, а "Зенит" к такому не привык. Когда команда остается без мяча большую часть времени, приходится много бегать, отбирать, и тут срабатывает психологический момент. И когда мяч наконец игроки "Зенита" получали, уже не было ни сил атаковать, ни понимания между линиями.

Удачных моментов у "Зенита" не было, ничья была бы хорошим результатом по такой игре. Лунев сегодня просто бог. Он хороший игрок, но дело в том, что у него практически нет опыта на международной арене", - цитирует Веденеева Sport24.
Теги: Веденеев Лунев Зенит
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