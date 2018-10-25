Александр Ерохин: выездной матч с "Бордо" простым не будет

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин прокомментировал победу над "Бордо" в Лиге Европы.- Рады победе. Разбирали "Бордо", знали, как они будут играть. Исходя из их состава и тактики, старались выходить из обороны в атаку и прессинговать.- Хорошая команда, которая больше играет за счет индивидуальных качеств, крайних полузащитников. Выездной матч простым не будет. Смотрели их матчи со "Славией" и "Копенгагеном", они играли хорошо.- Честно говоря, старались в быстрые атаки выходить, использовать свободные зоны. Играли от себя в первую очередь.- Указал на ошибки наши, чуть-чуть перестроились и стали лучше контролировать мяч.- Простых матчей у нас нет, всегда стараемся играть на максимуме. Сегодняшний матч не исключение.