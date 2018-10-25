"Краснодар" проиграл "Стандарду", пропустив гол на последних минутах

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Лига Европы УЕФА. Групповая стадия
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Цюрих 3 2 0 0 2 0 +2 9
2 Байер 3 2 0 0 7 4 +3 6
3 Лудогорец 3 0 0 2 2 4 -2 1
4 Ларнака 3 0 0 2 2 5 -3 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ред Булл 3 2 0 0 6 3 +3 9
2 Лейпциг 3 1 0 1 5 4 +1 6
3 Селтик 3 1 0 1 2 3 -1 3
4 Русенборг 3 0 0 2 1 4 -3 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Зенит 3 1 1 0 2 1 +1 7
2 Славия 3 1 0 1 1 1 0 6
3 Копенгаген 3 1 1 0 3 2 +1 4
4 Бордо 3 0 0 2 1 3 -2 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Динамо Загреб 3 2 0 0 6 1 +5 9
2 Фенербахче 3 1 0 1 3 4 -1 4
3 Спартак Трнава 3 1 0 1 1 2 -1 3
4 Андерлехт 3 0 0 2 0 3 -3 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Арсенал 3 2 0 0 7 2 +5 9
2 Спортинг 3 2 0 0 4 1 +3 6
3 Ворскла 3 0 0 2 3 6 -3 3
4 Карабах 3 0 0 2 0 5 -5 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Милан 2 2 0 0 4 1 +3 6
2 Реал Бетис 2 1 1 0 3 0 +3 4
3 Олимпиаков 2 0 1 1 1 3 -1 1
4 Дюделанж 2 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ренджерс 2 1 1 0 5 3 +2 4
2 Рапид 2 1 0 1 3 3 0 3
3 Вильярреал 2 0 2 0 5 5 0 2
4 Спартак 2 0 1 1 3 5 -2 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Айнтрахт 2 2 0 0 6 2 +4 6
2 Лацио 2 1 0 1 3 5 -2 3
3 Марсель 2 0 1 1 3 4 -1 1
4 Аполлон 2 0 1 1 3 4 -1 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Сарпсборг 08 2 1 0 1 4 4 0 3
2 Генк 2 1 0 1 3 3 0 3
3 Бешикташ 2 1 0 1 3 3 0 3
4 Мальмё 2 1 0 1 2 2 0 3
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Краснодар 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 Севилья 2 1 0 1 6 3 +3 3
3 Стандард 2 1 0 1 3 6 -3 3
4 Акхисар 2 0 0 2 1 3 -2 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Астана 2 1 1 0 4 2 +2 4
2 Ренн 2 1 0 1 2 3 -1 3
3 Динамо Киев 2 0 2 0 4 4 0 2
4 Яблонец 2 0 1 1 3 4 -1 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Челси 2 2 0 0 2 0 +2 6
2 ПАОК 2 1 0 1 4 2 +2 3
3 БАТЭ 2 1 0 1 3 4 -1 3
4 Видеотон 2 0 0 2 0 3 -3 0

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"Краснодар" проиграл "Стандарду", пропустив гол на последних минутах

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы "Краснодар" на выезде потерпел поражение от "Стандарда".

Лига Европы

Группа J. 3 тур

Стадион: Морис Дюфран - Склессен (Льеж, Бельгия)

"Стандард" – "Краснодар" 2:1

Голы: Ари, 39, Эмон, 47, Лайфис, 90+3

"Стандарт": Очоа, Агбо (Дженепо, 46), Поконьоли, Фай (Лестьенн, 79), Каванда, Люиндама, Лайфис, Цимирот, Марин, Карсела-Гонсалес, Эмон (Бастьен, 83).

"Краснодар": Синицын, Мартынович, Спаич, Рамирес, Петров, Каборе, Газинский, Перейра (Куэва, 76), Вандерсон (Шапи-Сулейманов, 80), Классон, Ари (Игнатьев, 76).

Предупреждения: Лайфис, 51, Газинский, 90+4
Теги: Краснодар Стандард
Вчера, 23:54
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(0)
#7  patriot  Russia Krasnodar (Сегодня, 00:02)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Краснодар»
реализация хромает, ну а Синицин удивляет... worried


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"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011 [жалоба]
#6  Хитрый Лис  Петроград (Вчера, 23:57)
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
похерили все что добыли предыдущими победами
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#5  Lord  Подольск-Москва-Тверь (Вчера, 23:57)
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Сами виноваты, слишком много пижонили, когда забивать надо было. Особенно "россиянин" Ари отличился в этом. И вратарчик насчет второго не уверен, а первый точно на его совести. Роста не хватает ему чтоли или чего?
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
#4  FC VOLGA  Нижний Новгород (Вчера, 23:57)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Волга НН»
Ну че ,бывает ,мало очков набрали на этой неделе.
Регистрация: 28.12.2012 [жалоба]
#3  MIG  Piter (Вчера, 23:57)
  • +3
  •  (5)
online

Когда стоит Синицын, у меня всегда дурное предчувствие - пропустит, либо сам накосячив(первый гол), либо ему ввалят такой мяч, что не будет даже шанса потащить(второй гол). Неудачник какой-то. Х.з., за Краснодар обидно. Не заслуживали поражения.


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http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008 [жалоба]
#2  tiki  Москва (Вчера, 23:57)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
(Лестьенн, 79)
тот самый?
а вообще досадно...самая играющая команда последних лет...ну ничего)вернут свое)


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
#1  Хитрый Лис  Петроград (Вчера, 23:55)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
...
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
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