Обстоятельства все сильнее давят на Семака, но победа логична. Тактика и детали

Лига Европы УЕФА. Групповая стадия
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Цюрих 3 2 0 0 2 0 +2 9
2 Байер 3 2 0 0 7 4 +3 6
3 Лудогорец 3 0 0 2 2 4 -2 1
4 Ларнака 3 0 0 2 2 5 -3 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ред Булл 3 2 0 0 6 3 +3 9
2 Лейпциг 3 1 0 1 5 4 +1 6
3 Селтик 3 1 0 1 2 3 -1 3
4 Русенборг 3 0 0 2 1 4 -3 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Зенит 3 1 1 0 2 1 +1 7
2 Славия 3 1 0 1 1 1 0 6
3 Копенгаген 3 1 1 0 3 2 +1 4
4 Бордо 3 0 0 2 1 3 -2 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Динамо Загреб 3 2 0 0 6 1 +5 9
2 Фенербахче 3 1 0 1 3 4 -1 4
3 Спартак Трнава 3 1 0 1 1 2 -1 3
4 Андерлехт 3 0 0 2 0 3 -3 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Арсенал 3 2 0 0 7 2 +5 9
2 Спортинг 3 2 0 0 4 1 +3 6
3 Ворскла 3 0 0 2 3 6 -3 3
4 Карабах 3 0 0 2 0 5 -5 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бетис 3 1 1 0 3 0 +3 7
2 Милан 3 2 0 0 4 1 +3 6
3 Олимпиаков 3 0 1 1 1 3 -1 4
4 Дюделанж 3 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ренджерс 3 1 1 0 5 3 +2 5
2 Вильярреал 3 0 2 0 5 5 0 5
3 Рапид 3 1 0 1 3 3 0 3
4 Спартак М 3 0 1 1 3 5 -2 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Айнтрахт 3 2 0 0 6 2 +4 9
2 Лацио 3 1 0 1 3 5 -2 6
3 Марсель 3 0 1 1 3 4 -1 1
4 Аполлон 3 0 1 1 3 4 -1 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Генк 3 1 0 1 3 3 0 6
2 Мальмё 3 1 0 1 2 2 0 4
3 Сарпсборг 08 3 1 0 1 4 4 0 4
4 Бешикташ 3 1 0 1 3 3 0 3
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Севилья 3 1 0 1 6 3 +3 6
2 Краснодар 3 2 0 0 3 1 +2 6
3 Стандард 3 1 0 1 3 6 -3 6
4 Акхисар 3 0 0 2 1 3 -2 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Астана 3 1 1 0 4 2 +2 5
2 Динамо Киев 3 0 2 0 4 4 0 5
3 Ренн 3 1 0 1 2 3 -1 3
4 Яблонец 3 0 1 1 3 4 -1 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Челси 3 2 0 0 2 0 +2 9
2 ПАОК 3 1 0 1 4 2 +2 3
3 Види 3 0 0 2 0 3 -3 3
4 БАТЭ 3 1 0 1 3 4 -1 3

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Обстоятельства все сильнее давят на Семака, но победа логична. Тактика и детали

«Зенит» играет в силовой футбол, логично, что проблемы возникают против таких же сильных физически команд, которые нивелируют это преимущество. Если конкретизировать, то речь о единоборствах (особенно верховых), успешности отборов (частично) и скоростной\беговой работе. Если взять все неудачные матчи Зенита в сезоне – все матчи в группе ЛЕ, «Динамо» Минск, «Динамо «Москва и Анжи. Это все сильные физически команды.

Против «Бордо» «Зенит» поставил антирекорд – забрав всего 42% всех единоборств и 41% воздуха, крайне низкие цифры для «Зенита», ничего близко похожего еще не было.

Усугубляющие проблемы

Ерохин в опорной зоне провел неплохой матч, но без него в атаке все намного хуже. Минус вариант для завершения атаки, их и так было немного, поэтому даже минус один вариант уже катастрофа. Это сильно повлияло на визуальную оценку игры. На выходе же все было не так плохо, как могло показаться. 7 ударов из штрафной с качественных позиций, все из danger zone, плюс один удар почти с линии штрафной. Все удары прошли. Не фонтан, но и не ужас. У французов, например, только 4 из штрафной плюс 2 заблокированных удара. С менее выгодных позиций.

Дзюба играл с температурой. Очевидно, что это сильно повлияло. Артём провёл матч на морально-волевых, спрос через эту призму с него совсем другой. Важно, что Дзюба и Ерохин – чуть ли не единственные адресаты для кроссов с фланга, «Зенит» остался без важного для себя инструмента. За весь матч всего один точный кросс – голевой навес на Дзюбу. У французов 4 точных кросса, все опасные.

Обстоятельства все сильнее давят на Семака, но победа логична. Тактика и детали

Помимо этого, у Семака не было выбора на фланги обороны. Анюков и Смольников травмированы, Чернов не заявлен в ЛЕ. Правый фланг закрыл Иванович, левый Набиуллин. Набиуллин визуально сильно разочаровал, много передач назад, паники и брака в единоборствах. Цифры отрезвляют - лучший по количеству и точности передач в финальную треть, делит первое место по подборам - 7 штук, второй по перехватам, создано 2 отличных шанса для партнеров, в том числе наконец-то качественный голевой кросс на Дзюбу. Умудрился даже выиграть свои 2 воздуха из 2х. И тем не менее, качество позиционной игры в обороне удручающее, Нету тушил все это за ним чудом и уже готов был от злости пойти в рукопашную.



Проблемы с начальной фазой атак

Французы закрыли Паредеса прессингом. Вообще аргентинец легко и без угрызений совести складывает с себя полномочия диспетчера. Он знает, что за спиной есть Нету, который проводит абсолютно лучший сезон в своей карьере. Против «Бордо» он снова стал главным глубинным диспетчером – 85 передач при 95% точности, продвижение мяча при этом очень качественное. Португалец главный скрытый герой матча и по влиянию на итоговый результат точно не уступает Дзюбе и Кузяеву.

В пером тайме «Зенит» строил начальную фазу атаки в 2-2 – опорники (Ерохин и Паредес) и центральные защитники, крайние защитники располагались высоко и не помогали выходить из-под прессинга. Такую структуру французы накрывали прессингом без труда, включалась верхняя тройка плюс кто-то один из центральных полузащитников. Во втором тайме Семак перестроил структуру начала атак на 3-2 и Иванович стал опускаться третьим к центральным защитникам. Все по науке, Гвардиола как-то говорил, что для качественного построения начала атаки необходимо иметь ровно на одного игрока больше под прессингом на своей половине поля. Французы лишились численного равенства в прессинге.

О тактике

Если взять базовые схемы, то играя 4-2-3-1 против 4-3-3 нужно быть готовым к проблемам в полуфлангах. Внимание на атакующую карту действий французов, в левом полуфланге перед штрафной Зенита можно разглядеть надпись SOS.

Для схемы 4-2-3-1 у Семака нет полноценной десятки, на дистанции это сказывается и будет сказываться. Очередной раз акцентируем на этом внимание, создавать моменты для партнеров приходиться Дзюбе, а не игроку на позиции десятки. Атакующая карта «Зенита», внимание на зону десятки перед штрафной, в эту пустующую дыру при желании можно посадить Ми-26.



Болельщики просили Ивановича на фланг, но специфика матча нивелировала потенциальную пользу

Иванович не типично мало подключался в атаку, очень осторожно ходил вперед. Фирменные кроссы и диагонали почти отсутствовали – всего один кросс (неточный). Причина в оппоненте. Левый вингер французов Камано - самый опасный и полезный игрок Бордо, лучший бомбардир, против «Зенит» он не сыграл. Даже без него левый фланг Бордо остался крайне опасным, его заменял Калу. Скоростной, маневренный краек с убойным дриблингом. Он выдал топ матч, кроме голевого кросса из под Ивановича, он сделал 12 успешных обводок из 17 попыток. Для сравнения, у «Зенита» на всю команду всего 7 успешных обводок из 15 попыток. Комментарии тут излишни.

Иванович сверх опытный игрок. С первых минут он прочувствовал опасность оппонента и отказался бросать фланг ради высоких подключений в атаку. Плюс в «Зените» действует принцип, если один крайний защитник высоко подключается к атаке, второй строго обязательно остается почти на линии с центральными защитниками. Так обеспечивается баланс и страховка в случае контратак, чтобы не получать выход 2 в 4 на свои ворота или подобное, как это регулярно практикует «Спартак». К атакам так высоко часто подключался Набиуллин (о результатах читай выше), соответственно Иванович оставался сзади.

Важный бонус при наличии Ивановича на правом фланге – ауты в его исполнении. Мощный бросок по науке, то есть по стелящейся, а не парашютной траектории. Всегда точно в голову Дзюбе, не повезло с подборами после скидок от Дзюбы. Набиуллин же на противоположном фланге ауты бросает назад и откатывает атаки на свою половину поля.

В качестве резолюции



Твиттер статистической компании Infogol выкладывает после каждого тура ЛЕ интересную статистику о справедливости итога матча на основании модели ожидаемых голов. Их математическая модель учитывает давление на бьющего игрока и количество игроков между мячом и створом в момент удара, что делает ее вполне передовой по современным меркам.



Fairness - справедливость итога матча, рассчитывается на основе ожидаемых голов (xG) команд и итогового счета. Красная зона – несправедливые итоги, зеленая - справедливые. Конечно, на цифры «Зенита» обязательно делать скидку, в 3.04 ожидаемых голов (xG) включается пенальти и удар на добивании, примерно в сумме на 1.2. Даже без пенальти «Зенит» точно наиграл на свои 2 гола. Можно долго спорить о «красоте» игры, но говорить о не логичной победе, значит подменять понятия.

Вячеслав Залевский, Rusfootball.info. Группа автора в ВК и Телеграме.

Использована статистика InStat. Фото - "ФК Зенит"/Вячеслав Евдокимов
Теги: Семак Дзюба Кузяев Паредес Иванович
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