Обстоятельства все сильнее давят на Семака, но победа логична. Тактика и детали

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|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
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|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ред Булл
|3
|2
|0
|0
|6
|3
|+3
|9
|2
|Лейпциг
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|Селтик
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|1
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|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
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|+\-
|Очков
|1
|Зенит
|3
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|Славия
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|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
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|+\-
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|1
|Динамо Загреб
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|6
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|+5
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|Фенербахче
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|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Арсенал
|3
|2
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|2
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|Спортинг
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|Карабах
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|0
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|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бетис
|3
|1
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|+3
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|Милан
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|Олимпиаков
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|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ренджерс
|3
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|1
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|Вильярреал
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|Спартак М
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|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Айнтрахт
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|Лацио
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|Аполлон
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|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Генк
|3
|1
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|1
|3
|3
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|2
|Мальмё
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|Сарпсборг 08
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|Бешикташ
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|3
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|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Севилья
|3
|1
|0
|1
|6
|3
|+3
|6
|2
|Краснодар
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|Акхисар
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|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Астана
|3
|1
|1
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|4
|2
|+2
|5
|2
|Динамо Киев
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|Ренн
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|Яблонец
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|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
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|1
|Челси
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|2
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|ПАОК
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Обстоятельства все сильнее давят на Семака, но победа логична. Тактика и детали
«Зенит» играет в силовой футбол, логично, что проблемы возникают против таких же сильных физически команд, которые нивелируют это преимущество. Если конкретизировать, то речь о единоборствах (особенно верховых), успешности отборов (частично) и скоростной\беговой работе. Если взять все неудачные матчи Зенита в сезоне – все матчи в группе ЛЕ, «Динамо» Минск, «Динамо «Москва и Анжи. Это все сильные физически команды.
Против «Бордо» «Зенит» поставил антирекорд – забрав всего 42% всех единоборств и 41% воздуха, крайне низкие цифры для «Зенита», ничего близко похожего еще не было.
Усугубляющие проблемы
Ерохин в опорной зоне провел неплохой матч, но без него в атаке все намного хуже. Минус вариант для завершения атаки, их и так было немного, поэтому даже минус один вариант уже катастрофа. Это сильно повлияло на визуальную оценку игры. На выходе же все было не так плохо, как могло показаться. 7 ударов из штрафной с качественных позиций, все из danger zone, плюс один удар почти с линии штрафной. Все удары прошли. Не фонтан, но и не ужас. У французов, например, только 4 из штрафной плюс 2 заблокированных удара. С менее выгодных позиций.
Дзюба играл с температурой. Очевидно, что это сильно повлияло. Артём провёл матч на морально-волевых, спрос через эту призму с него совсем другой. Важно, что Дзюба и Ерохин – чуть ли не единственные адресаты для кроссов с фланга, «Зенит» остался без важного для себя инструмента. За весь матч всего один точный кросс – голевой навес на Дзюбу. У французов 4 точных кросса, все опасные.
Помимо этого, у Семака не было выбора на фланги обороны. Анюков и Смольников травмированы, Чернов не заявлен в ЛЕ. Правый фланг закрыл Иванович, левый Набиуллин. Набиуллин визуально сильно разочаровал, много передач назад, паники и брака в единоборствах. Цифры отрезвляют - лучший по количеству и точности передач в финальную треть, делит первое место по подборам - 7 штук, второй по перехватам, создано 2 отличных шанса для партнеров, в том числе наконец-то качественный голевой кросс на Дзюбу. Умудрился даже выиграть свои 2 воздуха из 2х. И тем не менее, качество позиционной игры в обороне удручающее, Нету тушил все это за ним чудом и уже готов был от злости пойти в рукопашную.
Проблемы с начальной фазой атак
Французы закрыли Паредеса прессингом. Вообще аргентинец легко и без угрызений совести складывает с себя полномочия диспетчера. Он знает, что за спиной есть Нету, который проводит абсолютно лучший сезон в своей карьере. Против «Бордо» он снова стал главным глубинным диспетчером – 85 передач при 95% точности, продвижение мяча при этом очень качественное. Португалец главный скрытый герой матча и по влиянию на итоговый результат точно не уступает Дзюбе и Кузяеву.
В пером тайме «Зенит» строил начальную фазу атаки в 2-2 – опорники (Ерохин и Паредес) и центральные защитники, крайние защитники располагались высоко и не помогали выходить из-под прессинга. Такую структуру французы накрывали прессингом без труда, включалась верхняя тройка плюс кто-то один из центральных полузащитников. Во втором тайме Семак перестроил структуру начала атак на 3-2 и Иванович стал опускаться третьим к центральным защитникам. Все по науке, Гвардиола как-то говорил, что для качественного построения начала атаки необходимо иметь ровно на одного игрока больше под прессингом на своей половине поля. Французы лишились численного равенства в прессинге.
О тактике
Если взять базовые схемы, то играя 4-2-3-1 против 4-3-3 нужно быть готовым к проблемам в полуфлангах. Внимание на атакующую карту действий французов, в левом полуфланге перед штрафной Зенита можно разглядеть надпись SOS.
Для схемы 4-2-3-1 у Семака нет полноценной десятки, на дистанции это сказывается и будет сказываться. Очередной раз акцентируем на этом внимание, создавать моменты для партнеров приходиться Дзюбе, а не игроку на позиции десятки. Атакующая карта «Зенита», внимание на зону десятки перед штрафной, в эту пустующую дыру при желании можно посадить Ми-26.
Болельщики просили Ивановича на фланг, но специфика матча нивелировала потенциальную пользу
Иванович не типично мало подключался в атаку, очень осторожно ходил вперед. Фирменные кроссы и диагонали почти отсутствовали – всего один кросс (неточный). Причина в оппоненте. Левый вингер французов Камано - самый опасный и полезный игрок Бордо, лучший бомбардир, против «Зенит» он не сыграл. Даже без него левый фланг Бордо остался крайне опасным, его заменял Калу. Скоростной, маневренный краек с убойным дриблингом. Он выдал топ матч, кроме голевого кросса из под Ивановича, он сделал 12 успешных обводок из 17 попыток. Для сравнения, у «Зенита» на всю команду всего 7 успешных обводок из 15 попыток. Комментарии тут излишни.
Иванович сверх опытный игрок. С первых минут он прочувствовал опасность оппонента и отказался бросать фланг ради высоких подключений в атаку. Плюс в «Зените» действует принцип, если один крайний защитник высоко подключается к атаке, второй строго обязательно остается почти на линии с центральными защитниками. Так обеспечивается баланс и страховка в случае контратак, чтобы не получать выход 2 в 4 на свои ворота или подобное, как это регулярно практикует «Спартак». К атакам так высоко часто подключался Набиуллин (о результатах читай выше), соответственно Иванович оставался сзади.
Важный бонус при наличии Ивановича на правом фланге – ауты в его исполнении. Мощный бросок по науке, то есть по стелящейся, а не парашютной траектории. Всегда точно в голову Дзюбе, не повезло с подборами после скидок от Дзюбы. Набиуллин же на противоположном фланге ауты бросает назад и откатывает атаки на свою половину поля.
В качестве резолюции
Твиттер статистической компании Infogol выкладывает после каждого тура ЛЕ интересную статистику о справедливости итога матча на основании модели ожидаемых голов. Их математическая модель учитывает давление на бьющего игрока и количество игроков между мячом и створом в момент удара, что делает ее вполне передовой по современным меркам.
Fairness - справедливость итога матча, рассчитывается на основе ожидаемых голов (xG) команд и итогового счета. Красная зона – несправедливые итоги, зеленая - справедливые. Конечно, на цифры «Зенита» обязательно делать скидку, в 3.04 ожидаемых голов (xG) включается пенальти и удар на добивании, примерно в сумме на 1.2. Даже без пенальти «Зенит» точно наиграл на свои 2 гола. Можно долго спорить о «красоте» игры, но говорить о не логичной победе, значит подменять понятия.
Вячеслав Залевский, Rusfootball.info. Группа автора в ВК и Телеграме.
Использована статистика InStat. Фото - "ФК Зенит"/Вячеслав Евдокимов
Против «Бордо» «Зенит» поставил антирекорд – забрав всего 42% всех единоборств и 41% воздуха, крайне низкие цифры для «Зенита», ничего близко похожего еще не было.
Усугубляющие проблемы
Ерохин в опорной зоне провел неплохой матч, но без него в атаке все намного хуже. Минус вариант для завершения атаки, их и так было немного, поэтому даже минус один вариант уже катастрофа. Это сильно повлияло на визуальную оценку игры. На выходе же все было не так плохо, как могло показаться. 7 ударов из штрафной с качественных позиций, все из danger zone, плюс один удар почти с линии штрафной. Все удары прошли. Не фонтан, но и не ужас. У французов, например, только 4 из штрафной плюс 2 заблокированных удара. С менее выгодных позиций.
Дзюба играл с температурой. Очевидно, что это сильно повлияло. Артём провёл матч на морально-волевых, спрос через эту призму с него совсем другой. Важно, что Дзюба и Ерохин – чуть ли не единственные адресаты для кроссов с фланга, «Зенит» остался без важного для себя инструмента. За весь матч всего один точный кросс – голевой навес на Дзюбу. У французов 4 точных кросса, все опасные.
Помимо этого, у Семака не было выбора на фланги обороны. Анюков и Смольников травмированы, Чернов не заявлен в ЛЕ. Правый фланг закрыл Иванович, левый Набиуллин. Набиуллин визуально сильно разочаровал, много передач назад, паники и брака в единоборствах. Цифры отрезвляют - лучший по количеству и точности передач в финальную треть, делит первое место по подборам - 7 штук, второй по перехватам, создано 2 отличных шанса для партнеров, в том числе наконец-то качественный голевой кросс на Дзюбу. Умудрился даже выиграть свои 2 воздуха из 2х. И тем не менее, качество позиционной игры в обороне удручающее, Нету тушил все это за ним чудом и уже готов был от злости пойти в рукопашную.
Проблемы с начальной фазой атак
Французы закрыли Паредеса прессингом. Вообще аргентинец легко и без угрызений совести складывает с себя полномочия диспетчера. Он знает, что за спиной есть Нету, который проводит абсолютно лучший сезон в своей карьере. Против «Бордо» он снова стал главным глубинным диспетчером – 85 передач при 95% точности, продвижение мяча при этом очень качественное. Португалец главный скрытый герой матча и по влиянию на итоговый результат точно не уступает Дзюбе и Кузяеву.
В пером тайме «Зенит» строил начальную фазу атаки в 2-2 – опорники (Ерохин и Паредес) и центральные защитники, крайние защитники располагались высоко и не помогали выходить из-под прессинга. Такую структуру французы накрывали прессингом без труда, включалась верхняя тройка плюс кто-то один из центральных полузащитников. Во втором тайме Семак перестроил структуру начала атак на 3-2 и Иванович стал опускаться третьим к центральным защитникам. Все по науке, Гвардиола как-то говорил, что для качественного построения начала атаки необходимо иметь ровно на одного игрока больше под прессингом на своей половине поля. Французы лишились численного равенства в прессинге.
О тактике
Если взять базовые схемы, то играя 4-2-3-1 против 4-3-3 нужно быть готовым к проблемам в полуфлангах. Внимание на атакующую карту действий французов, в левом полуфланге перед штрафной Зенита можно разглядеть надпись SOS.
Для схемы 4-2-3-1 у Семака нет полноценной десятки, на дистанции это сказывается и будет сказываться. Очередной раз акцентируем на этом внимание, создавать моменты для партнеров приходиться Дзюбе, а не игроку на позиции десятки. Атакующая карта «Зенита», внимание на зону десятки перед штрафной, в эту пустующую дыру при желании можно посадить Ми-26.
Болельщики просили Ивановича на фланг, но специфика матча нивелировала потенциальную пользу
Иванович не типично мало подключался в атаку, очень осторожно ходил вперед. Фирменные кроссы и диагонали почти отсутствовали – всего один кросс (неточный). Причина в оппоненте. Левый вингер французов Камано - самый опасный и полезный игрок Бордо, лучший бомбардир, против «Зенит» он не сыграл. Даже без него левый фланг Бордо остался крайне опасным, его заменял Калу. Скоростной, маневренный краек с убойным дриблингом. Он выдал топ матч, кроме голевого кросса из под Ивановича, он сделал 12 успешных обводок из 17 попыток. Для сравнения, у «Зенита» на всю команду всего 7 успешных обводок из 15 попыток. Комментарии тут излишни.
Иванович сверх опытный игрок. С первых минут он прочувствовал опасность оппонента и отказался бросать фланг ради высоких подключений в атаку. Плюс в «Зените» действует принцип, если один крайний защитник высоко подключается к атаке, второй строго обязательно остается почти на линии с центральными защитниками. Так обеспечивается баланс и страховка в случае контратак, чтобы не получать выход 2 в 4 на свои ворота или подобное, как это регулярно практикует «Спартак». К атакам так высоко часто подключался Набиуллин (о результатах читай выше), соответственно Иванович оставался сзади.
Важный бонус при наличии Ивановича на правом фланге – ауты в его исполнении. Мощный бросок по науке, то есть по стелящейся, а не парашютной траектории. Всегда точно в голову Дзюбе, не повезло с подборами после скидок от Дзюбы. Набиуллин же на противоположном фланге ауты бросает назад и откатывает атаки на свою половину поля.
В качестве резолюции
Твиттер статистической компании Infogol выкладывает после каждого тура ЛЕ интересную статистику о справедливости итога матча на основании модели ожидаемых голов. Их математическая модель учитывает давление на бьющего игрока и количество игроков между мячом и створом в момент удара, что делает ее вполне передовой по современным меркам.
Fairness - справедливость итога матча, рассчитывается на основе ожидаемых голов (xG) команд и итогового счета. Красная зона – несправедливые итоги, зеленая - справедливые. Конечно, на цифры «Зенита» обязательно делать скидку, в 3.04 ожидаемых голов (xG) включается пенальти и удар на добивании, примерно в сумме на 1.2. Даже без пенальти «Зенит» точно наиграл на свои 2 гола. Можно долго спорить о «красоте» игры, но говорить о не логичной победе, значит подменять понятия.
Вячеслав Залевский, Rusfootball.info. Группа автора в ВК и Телеграме.
Использована статистика InStat. Фото - "ФК Зенит"/Вячеслав Евдокимов
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