"Зенит" еще ни разу не победил в выездных матчах ЛЕ этого розыгрыша

"Зенит" в гостях разошелся миром с "Бордо" (1:1).Таким образом, команда Сергея Семака не смогла одержать ни одной победы в выездных матчах ЛЕ."Зенит" в квалификации уступил "Мольде" (1:2) и минскому "Динамо" (0:4), на групповом этапе сыграл вничью с "Копенгагеном" (1:1).