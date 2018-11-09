Гаджи Гаджиев: ресурсы "Спартака" позволяют играть гораздо лучше в обороне

Лига Европы УЕФА. Групповая стадия
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Цюрих 3 2 0 0 2 0 +2 9
2 Байер 3 2 0 0 7 4 +3 6
3 Лудогорец 3 0 0 2 2 4 -2 1
4 Ларнака 3 0 0 2 2 5 -3 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ред Булл 3 2 0 0 6 3 +3 9
2 Лейпциг 3 1 0 1 5 4 +1 6
3 Селтик 3 1 0 1 2 3 -1 3
4 Русенборг 3 0 0 2 1 4 -3 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Зенит 3 1 1 0 2 1 +1 7
2 Славия 3 1 0 1 1 1 0 6
3 Копенгаген 3 1 1 0 3 2 +1 4
4 Бордо 3 0 0 2 1 3 -2 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Динамо Загреб 3 2 0 0 6 1 +5 9
2 Фенербахче 3 1 0 1 3 4 -1 4
3 Спартак Трнава 3 1 0 1 1 2 -1 3
4 Андерлехт 3 0 0 2 0 3 -3 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Арсенал 3 2 0 0 7 2 +5 9
2 Спортинг 3 2 0 0 4 1 +3 6
3 Ворскла 3 0 0 2 3 6 -3 3
4 Карабах 3 0 0 2 0 5 -5 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бетис 3 1 1 0 3 0 +3 7
2 Милан 3 2 0 0 4 1 +3 6
3 Олимпиакос 3 0 1 1 1 3 -1 4
4 Дюделанж 3 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ренджерс 3 1 1 0 5 3 +2 5
2 Вильярреал 3 0 2 0 5 5 0 5
3 Рапид 3 1 0 1 3 3 0 3
4 Спартак М 3 0 1 1 3 5 -2 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Айнтрахт 3 2 0 0 6 2 +4 9
2 Лацио 3 1 0 1 3 5 -2 6
3 Марсель 3 0 1 1 3 4 -1 1
4 Аполлон 3 0 1 1 3 4 -1 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Генк 3 1 0 1 3 3 0 6
2 Мальмё 3 1 0 1 2 2 0 4
3 Сарпсборг 08 3 1 0 1 4 4 0 4
4 Бешикташ 3 1 0 1 3 3 0 3
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Севилья 3 1 0 1 6 3 +3 6
2 Краснодар 3 2 0 0 3 1 +2 6
3 Стандард 3 1 0 1 3 6 -3 6
4 Акхисар 3 0 0 2 1 3 -2 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Астана 3 1 1 0 4 2 +2 5
2 Динамо Киев 3 0 2 0 4 4 0 5
3 Ренн 3 1 0 1 2 3 -1 3
4 Яблонец 3 0 1 1 3 4 -1 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Челси 3 2 0 0 2 0 +2 9
2 ПАОК 3 1 0 1 4 2 +2 3
3 Види 3 0 0 2 0 3 -3 3
4 БАТЭ 3 1 0 1 3 4 -1 3

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Гаджи Гаджиев: ресурсы "Спартака" позволяют играть гораздо лучше в обороне

Экс-наставник «Анжи», «Крыльев Советов» и «Амкара» в интервью корреспонденту портала Rusfootball.info Владиславу Щеколдину высказался о победе «Спартака» над «Рейнджерс».

- Что происходило в первом тайме с обороной «Спартака»?

- Подобное происходило не только с обороной у «Спартака». В четырёх завершившихся играх было забито 9 мячей. Это очень много. И в нашей лиге это также часто встречается. К примеру когда наших тренеров, спрашивают в какой футбол они собираются играть – они отвечают «в атакующий».
А что такое атакующий футбол? В последнем туре АПЛ «Манчестер Сити» выиграл со счётом 6:1. И в кратком резюме Гвардиолы говорит о том, что «мы много ошибок допустили в обороне». А команда выиграла 6:1. Но вначале он говорит о проблемах в обороне, а уж потом говорит что «в атаке у нас были позитивные моменты» и так далее.
Эта волна «атакующего футбола», что у нас процветает, и жесткая критика команд что организовано обороняется – она просто не имеет отношения к реальности. И откуда это берётся – непонятно. Ведь нельзя отрывать оборону от атаки. Футбол заключается в том, что когда мяч у соперника – ты должен обороняться. Когда мяч у тебя – должен атаковать. А у нас идёт несколько странное представление. Будто мяч будет всё время у нас, и мы всё время только и должны что атаковать. И это слышишь сплошь и рядом. Буквально на каждом шагу.

Хотя ешё в 1955 году один из наших лучших тренеров всё это расставил по полочкам в своей книге. Он пояснил, что в футболе много терминов из военного лексикона. В том числе атака и оборона. Но на войне мы может идти в атаку постоянно. А в футболе так делать нельзя – как только потерял мяч ты обязан обороняться. И уметь защищаться это крайне важный в футболе компонент.
К примеру, Юрий Павлович Сёмин, с которым я разговаривал… Он ведь тоже возмущен тем, как его команда сыграла в обороне. И он задаётся вопросами «как можно допускать те ляпы, что его команда допускает?».
Возвращаясь к тем матчам еврокубков, что уже прошли, в том числе и к игре «Спартака»… Ответы на некоторые вопросы найти действительно тяжело. Ресурс команды «Спартак» позволяет гораздо более организовано играть в обороне.

- Без ущерба в атаке?

- Ну конечно! В игре ведь нужен баланс. Если ты имеешь преимущество над соперником в мастерстве, то естественно будешь больше атаковать. Если ты приблизительно равен сопернику – баланс атак и обороны будет примерно одинаков. А если ты слабее – тебе придётся обороняться большую часть времени. И не потому что ты так выбрал. Ведь никакой тренер не говорит такого игрокам. Причина в том, что этого требует логика игры.
Тренеры ведь что говорят? Что, к примеру, там сегодня таким вот методом сегодня лучше играть в обороне. А таким будет более эффективно играть в атаке.

- Вспоминаются времена Гвардиолы в «Барселоне», когда команда до 80% времени владела мячом. Но ведь тогда в защите был Карлес Пуйоль, о котором говорили, что «когда он умрёт, то пропустит максимум 2 недели». И та «Барселона» при потере мяча моментально поднимала жесточайший командный прессинг… И почти всегда моментально перехватывала мяч.
- Да, так и было. Потому что, например, у той-же «Барселоны» одним из командных упражнений было отнять мяч у соперника в течении 5 секунд после потери. Команде на возврат мяча давалось около 5 секунд! Я говорю о том, что чтобы играть эффективно в атаку, нужно отбирать мяч. И делать это часто. А значит и организовано. И это, на самом деле – большое искусство. Если у команды есть мастерство и сила – ты отбираешь мяч далеко от своих ворот. Нет у тебя этой силы – ты не сможешь отобрать мяч так высоко. И будешь отбирать его ниже.

Смог отнять мяч сразу? Тогда и далее продолжаешь атаковать. Если же не смог – ведь не останётся тогда на чужой стороне добрая половина игроков, атакующая группа твоей команды? Посмотрите на любую европейскую команду: как только мяч перешёл к тебе, вся команда соперников уже на другой половине поля: одни непосредственно занимаются отбором, другие на подступах, а третьи – готовы в любой момент убежать вперёд, в контратаку, и так далее. Но ведь в современном футболе все играют как в обороне, так и в атаке.
Если команда владеет мячом 70% и более процентов времени – значит она быстро отнимает мяч. Значит её игра в обороне очень хорошо организована. И нельзя разрывать эти вещи: оборона и атака категорически зависимы друг от друга. Скорее даже это единое целое.

- «Спартак» сейчас почти месяц как не может назначить тренера. А с вами они общались? Консультировались?

- Конечно нет. А почему они должны будут это делать? Они и не должны были со мной консультироваться. У них и своих консультантов хватает. Думаю, им было бы с руки, к примеру, проконсультироваться с Романцевым. Но ведь они и этого не делают. А причём тогда тут я? Почему они должны со мной консультироваться по вопросу выбора тренера?

- Как-минимум потому что вы грамотно ставите комплексный футбол.

- Ну… не знаю. Лично мне кажется что их желание проконсультироваться со мной – это нереальная вещь.

Rusfootball.info
Теги: Спартак Рейнджерс Гаджиев
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