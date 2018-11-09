Гаджи Гаджиев: ресурсы "Спартака" позволяют играть гораздо лучше в обороне

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|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Цюрих
|3
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|9
|2
|Байер
|3
|2
|0
|0
|7
|4
|+3
|6
|3
|Лудогорец
|3
|0
|0
|2
|2
|4
|-2
|1
|4
|Ларнака
|3
|0
|0
|2
|2
|5
|-3
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ред Булл
|3
|2
|0
|0
|6
|3
|+3
|9
|2
|Лейпциг
|3
|1
|0
|1
|5
|4
|+1
|6
|3
|Селтик
|3
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|3
|4
|Русенборг
|3
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Зенит
|3
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|7
|2
|Славия
|3
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|6
|3
|Копенгаген
|3
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|4
|4
|Бордо
|3
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Динамо Загреб
|3
|2
|0
|0
|6
|1
|+5
|9
|2
|Фенербахче
|3
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|4
|3
|Спартак Трнава
|3
|1
|0
|1
|1
|2
|-1
|3
|4
|Андерлехт
|3
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Арсенал
|3
|2
|0
|0
|7
|2
|+5
|9
|2
|Спортинг
|3
|2
|0
|0
|4
|1
|+3
|6
|3
|Ворскла
|3
|0
|0
|2
|3
|6
|-3
|3
|4
|Карабах
|3
|0
|0
|2
|0
|5
|-5
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бетис
|3
|1
|1
|0
|3
|0
|+3
|7
|2
|Милан
|3
|2
|0
|0
|4
|1
|+3
|6
|3
|Олимпиакос
|3
|0
|1
|1
|1
|3
|-1
|4
|4
|Дюделанж
|3
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ренджерс
|3
|1
|1
|0
|5
|3
|+2
|5
|2
|Вильярреал
|3
|0
|2
|0
|5
|5
|0
|5
|3
|Рапид
|3
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|4
|Спартак М
|3
|0
|1
|1
|3
|5
|-2
|2
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Айнтрахт
|3
|2
|0
|0
|6
|2
|+4
|9
|2
|Лацио
|3
|1
|0
|1
|3
|5
|-2
|6
|3
|Марсель
|3
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|1
|4
|Аполлон
|3
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Генк
|3
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|6
|2
|Мальмё
|3
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|4
|3
|Сарпсборг 08
|3
|1
|0
|1
|4
|4
|0
|4
|4
|Бешикташ
|3
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Севилья
|3
|1
|0
|1
|6
|3
|+3
|6
|2
|Краснодар
|3
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
|3
|Стандард
|3
|1
|0
|1
|3
|6
|-3
|6
|4
|Акхисар
|3
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Астана
|3
|1
|1
|0
|4
|2
|+2
|5
|2
|Динамо Киев
|3
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|5
|3
|Ренн
|3
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|3
|4
|Яблонец
|3
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|2
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Челси
|3
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|9
|2
|ПАОК
|3
|1
|0
|1
|4
|2
|+2
|3
|3
|Види
|3
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|3
|4
|БАТЭ
|3
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|3
Опрос:
Должен ли Рауль Рианчо остаться тренером "Спартака"?
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Гаджи Гаджиев: ресурсы "Спартака" позволяют играть гораздо лучше в обороне
Экс-наставник «Анжи», «Крыльев Советов» и «Амкара» в интервью корреспонденту портала Rusfootball.info Владиславу Щеколдину высказался о победе «Спартака» над «Рейнджерс».
- Что происходило в первом тайме с обороной «Спартака»?
- Подобное происходило не только с обороной у «Спартака». В четырёх завершившихся играх было забито 9 мячей. Это очень много. И в нашей лиге это также часто встречается. К примеру когда наших тренеров, спрашивают в какой футбол они собираются играть – они отвечают «в атакующий».
А что такое атакующий футбол? В последнем туре АПЛ «Манчестер Сити» выиграл со счётом 6:1. И в кратком резюме Гвардиолы говорит о том, что «мы много ошибок допустили в обороне». А команда выиграла 6:1. Но вначале он говорит о проблемах в обороне, а уж потом говорит что «в атаке у нас были позитивные моменты» и так далее.
Эта волна «атакующего футбола», что у нас процветает, и жесткая критика команд что организовано обороняется – она просто не имеет отношения к реальности. И откуда это берётся – непонятно. Ведь нельзя отрывать оборону от атаки. Футбол заключается в том, что когда мяч у соперника – ты должен обороняться. Когда мяч у тебя – должен атаковать. А у нас идёт несколько странное представление. Будто мяч будет всё время у нас, и мы всё время только и должны что атаковать. И это слышишь сплошь и рядом. Буквально на каждом шагу.
Хотя ешё в 1955 году один из наших лучших тренеров всё это расставил по полочкам в своей книге. Он пояснил, что в футболе много терминов из военного лексикона. В том числе атака и оборона. Но на войне мы может идти в атаку постоянно. А в футболе так делать нельзя – как только потерял мяч ты обязан обороняться. И уметь защищаться это крайне важный в футболе компонент.
К примеру, Юрий Павлович Сёмин, с которым я разговаривал… Он ведь тоже возмущен тем, как его команда сыграла в обороне. И он задаётся вопросами «как можно допускать те ляпы, что его команда допускает?».
Возвращаясь к тем матчам еврокубков, что уже прошли, в том числе и к игре «Спартака»… Ответы на некоторые вопросы найти действительно тяжело. Ресурс команды «Спартак» позволяет гораздо более организовано играть в обороне.
- Без ущерба в атаке?
- Ну конечно! В игре ведь нужен баланс. Если ты имеешь преимущество над соперником в мастерстве, то естественно будешь больше атаковать. Если ты приблизительно равен сопернику – баланс атак и обороны будет примерно одинаков. А если ты слабее – тебе придётся обороняться большую часть времени. И не потому что ты так выбрал. Ведь никакой тренер не говорит такого игрокам. Причина в том, что этого требует логика игры.
Тренеры ведь что говорят? Что, к примеру, там сегодня таким вот методом сегодня лучше играть в обороне. А таким будет более эффективно играть в атаке.
- Вспоминаются времена Гвардиолы в «Барселоне», когда команда до 80% времени владела мячом. Но ведь тогда в защите был Карлес Пуйоль, о котором говорили, что «когда он умрёт, то пропустит максимум 2 недели». И та «Барселона» при потере мяча моментально поднимала жесточайший командный прессинг… И почти всегда моментально перехватывала мяч.
- Да, так и было. Потому что, например, у той-же «Барселоны» одним из командных упражнений было отнять мяч у соперника в течении 5 секунд после потери. Команде на возврат мяча давалось около 5 секунд! Я говорю о том, что чтобы играть эффективно в атаку, нужно отбирать мяч. И делать это часто. А значит и организовано. И это, на самом деле – большое искусство. Если у команды есть мастерство и сила – ты отбираешь мяч далеко от своих ворот. Нет у тебя этой силы – ты не сможешь отобрать мяч так высоко. И будешь отбирать его ниже.
Смог отнять мяч сразу? Тогда и далее продолжаешь атаковать. Если же не смог – ведь не останётся тогда на чужой стороне добрая половина игроков, атакующая группа твоей команды? Посмотрите на любую европейскую команду: как только мяч перешёл к тебе, вся команда соперников уже на другой половине поля: одни непосредственно занимаются отбором, другие на подступах, а третьи – готовы в любой момент убежать вперёд, в контратаку, и так далее. Но ведь в современном футболе все играют как в обороне, так и в атаке.
Если команда владеет мячом 70% и более процентов времени – значит она быстро отнимает мяч. Значит её игра в обороне очень хорошо организована. И нельзя разрывать эти вещи: оборона и атака категорически зависимы друг от друга. Скорее даже это единое целое.
- «Спартак» сейчас почти месяц как не может назначить тренера. А с вами они общались? Консультировались?
- Конечно нет. А почему они должны будут это делать? Они и не должны были со мной консультироваться. У них и своих консультантов хватает. Думаю, им было бы с руки, к примеру, проконсультироваться с Романцевым. Но ведь они и этого не делают. А причём тогда тут я? Почему они должны со мной консультироваться по вопросу выбора тренера?
- Как-минимум потому что вы грамотно ставите комплексный футбол.
- Ну… не знаю. Лично мне кажется что их желание проконсультироваться со мной – это нереальная вещь.
Rusfootball.info
- Что происходило в первом тайме с обороной «Спартака»?
- Подобное происходило не только с обороной у «Спартака». В четырёх завершившихся играх было забито 9 мячей. Это очень много. И в нашей лиге это также часто встречается. К примеру когда наших тренеров, спрашивают в какой футбол они собираются играть – они отвечают «в атакующий».
А что такое атакующий футбол? В последнем туре АПЛ «Манчестер Сити» выиграл со счётом 6:1. И в кратком резюме Гвардиолы говорит о том, что «мы много ошибок допустили в обороне». А команда выиграла 6:1. Но вначале он говорит о проблемах в обороне, а уж потом говорит что «в атаке у нас были позитивные моменты» и так далее.
Эта волна «атакующего футбола», что у нас процветает, и жесткая критика команд что организовано обороняется – она просто не имеет отношения к реальности. И откуда это берётся – непонятно. Ведь нельзя отрывать оборону от атаки. Футбол заключается в том, что когда мяч у соперника – ты должен обороняться. Когда мяч у тебя – должен атаковать. А у нас идёт несколько странное представление. Будто мяч будет всё время у нас, и мы всё время только и должны что атаковать. И это слышишь сплошь и рядом. Буквально на каждом шагу.
Хотя ешё в 1955 году один из наших лучших тренеров всё это расставил по полочкам в своей книге. Он пояснил, что в футболе много терминов из военного лексикона. В том числе атака и оборона. Но на войне мы может идти в атаку постоянно. А в футболе так делать нельзя – как только потерял мяч ты обязан обороняться. И уметь защищаться это крайне важный в футболе компонент.
К примеру, Юрий Павлович Сёмин, с которым я разговаривал… Он ведь тоже возмущен тем, как его команда сыграла в обороне. И он задаётся вопросами «как можно допускать те ляпы, что его команда допускает?».
Возвращаясь к тем матчам еврокубков, что уже прошли, в том числе и к игре «Спартака»… Ответы на некоторые вопросы найти действительно тяжело. Ресурс команды «Спартак» позволяет гораздо более организовано играть в обороне.
- Без ущерба в атаке?
- Ну конечно! В игре ведь нужен баланс. Если ты имеешь преимущество над соперником в мастерстве, то естественно будешь больше атаковать. Если ты приблизительно равен сопернику – баланс атак и обороны будет примерно одинаков. А если ты слабее – тебе придётся обороняться большую часть времени. И не потому что ты так выбрал. Ведь никакой тренер не говорит такого игрокам. Причина в том, что этого требует логика игры.
Тренеры ведь что говорят? Что, к примеру, там сегодня таким вот методом сегодня лучше играть в обороне. А таким будет более эффективно играть в атаке.
- Вспоминаются времена Гвардиолы в «Барселоне», когда команда до 80% времени владела мячом. Но ведь тогда в защите был Карлес Пуйоль, о котором говорили, что «когда он умрёт, то пропустит максимум 2 недели». И та «Барселона» при потере мяча моментально поднимала жесточайший командный прессинг… И почти всегда моментально перехватывала мяч.
- Да, так и было. Потому что, например, у той-же «Барселоны» одним из командных упражнений было отнять мяч у соперника в течении 5 секунд после потери. Команде на возврат мяча давалось около 5 секунд! Я говорю о том, что чтобы играть эффективно в атаку, нужно отбирать мяч. И делать это часто. А значит и организовано. И это, на самом деле – большое искусство. Если у команды есть мастерство и сила – ты отбираешь мяч далеко от своих ворот. Нет у тебя этой силы – ты не сможешь отобрать мяч так высоко. И будешь отбирать его ниже.
Смог отнять мяч сразу? Тогда и далее продолжаешь атаковать. Если же не смог – ведь не останётся тогда на чужой стороне добрая половина игроков, атакующая группа твоей команды? Посмотрите на любую европейскую команду: как только мяч перешёл к тебе, вся команда соперников уже на другой половине поля: одни непосредственно занимаются отбором, другие на подступах, а третьи – готовы в любой момент убежать вперёд, в контратаку, и так далее. Но ведь в современном футболе все играют как в обороне, так и в атаке.
Если команда владеет мячом 70% и более процентов времени – значит она быстро отнимает мяч. Значит её игра в обороне очень хорошо организована. И нельзя разрывать эти вещи: оборона и атака категорически зависимы друг от друга. Скорее даже это единое целое.
- «Спартак» сейчас почти месяц как не может назначить тренера. А с вами они общались? Консультировались?
- Конечно нет. А почему они должны будут это делать? Они и не должны были со мной консультироваться. У них и своих консультантов хватает. Думаю, им было бы с руки, к примеру, проконсультироваться с Романцевым. Но ведь они и этого не делают. А причём тогда тут я? Почему они должны со мной консультироваться по вопросу выбора тренера?
- Как-минимум потому что вы грамотно ставите комплексный футбол.
- Ну… не знаю. Лично мне кажется что их желание проконсультироваться со мной – это нереальная вещь.
Rusfootball.info
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