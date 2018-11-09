Рауль Рианчо: нам нужен был правоногий центральный защитник, поэтому Джикия остался в запасе

Исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо рассказал почему Георгий Джикия не сыграл против "Рейнджерс (4:3)."Сейчас у нас в команде три центральных защитника. За время, которое я работаю, Джикия у меня сыграл все матчи. Сегодня очень важно было начинать атаки именно от защитной линии, поэтому нам нужен был правоногий центральный защитник.В первом матче в Шотландии играли с двумя левоногими центральными, соперник нас изучил, и человеку, который начинал атаки, блокировали ногу, не давая выполнить передачу. Поэтому мы и выбрали двух футболистов с разными сильными ногами. Считаю, это сработало", - сказал Рианчо.