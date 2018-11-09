Впервые в истории "Краснодара" трое воспитанников клуба сыграли в матче Лиги Европы

Мы продолжаем переписывать клубную историю! Впервые сразу три воспитанника Академии ФК «Краснодар» сыграли в матче Лиги Европы - #КраснодарСтандард!



Поздравляем Матвея Сафонова, Магомеда-Шапи Сулейманова и Ивана Игнатьева! Все трое сыграли крайне полезно! Гордимся вами, парни!? pic.twitter.com/Sol8ZjFjsO — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) November 9, 2018

Впервые три воспитанника академии "Краснодара" приняли участие в матче Лиги Европы.Это произошло во вчерашнем матче 4-го тура Лиги Европы против льежского "Стандарда".Напомним, мечтой президента "быков", Сергея Галицкого, является участие в матче 11 воспитанников своей академии.