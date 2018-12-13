"Спартак" без Лиги Европы. Кононов виноват в поражении от "Вильярреала"

Лига Европы УЕФА. Групповая стадия
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Байер 5 2 0 0 7 4 +3 10
2 Цюрих 5 2 0 0 2 0 +2 9
3 АЕК 5 0 0 2 2 5 -3 5
4 Лудогорец 5 0 0 2 2 4 -2 3
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ред Булл 5 2 0 0 6 3 +3 15
2 Селтик 5 1 0 1 2 3 -1 9
3 Лейпциг 5 1 0 1 5 4 +1 6
4 Русенборг 5 0 0 2 1 4 -3 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Зенит 5 1 1 0 2 1 +1 11
2 Славия 5 1 0 1 1 1 0 7
3 Копенгаген 5 1 1 0 3 2 +1 5
4 Бордо 5 0 0 2 1 3 -2 4
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Динамо Загреб 5 2 0 0 6 1 +5 13
2 Фенербахче 5 1 0 1 3 4 -1 8
3 Спартак Трнава 5 1 0 1 1 2 -1 4
4 Андерлехт 5 0 0 2 0 3 -3 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Арсенал 5 2 0 0 7 2 +5 13
2 Спортинг 5 2 0 0 4 1 +3 10
3 Ворскла 5 0 0 2 3 6 -3 3
4 Карабах 5 0 0 2 0 5 -5 3
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бетис 5 1 1 0 3 0 +3 11
2 Милан 5 2 0 0 4 1 +3 10
3 Олимпиакос 5 0 1 1 1 3 -1 7
4 Дюделанж 5 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Вильярреал 6 0 2 0 5 5 0 10
2 Рапид 6 1 0 1 3 3 0 10
3 Ренджерс 6 1 1 0 5 3 +2 6
4 Спартак М 6 0 1 1 3 5 -2 5
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Айнтрахт 6 2 0 0 6 2 +4 18
2 Лацио 6 1 0 1 3 5 -2 9
3 Аполлон 6 0 1 1 3 4 -1 7
4 Марсель 6 0 1 1 3 4 -1 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Генк 6 1 0 1 3 3 0 11
2 Мальмё 6 1 0 1 2 2 0 9
3 Бешикташ 6 1 0 1 3 3 0 7
4 Сарпсборг 08 6 1 0 1 4 4 0 5
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Севилья 6 1 0 1 6 3 +3 12
2 Краснодар 6 2 0 0 3 1 +2 12
3 Стандард 6 1 0 1 3 6 -3 10
4 Акхисар 6 0 0 2 1 3 -2 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Динамо Киев 6 0 2 0 4 4 0 11
2 Ренн 6 1 0 1 2 3 -1 9
3 Астана 6 1 1 0 4 2 +2 8
4 Яблонец 6 0 1 1 3 4 -1 5
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Челси 6 2 0 0 2 0 +2 16
2 БАТЭ 6 1 0 1 3 4 -1 9
3 Види 6 0 0 2 0 3 -3 7
4 ПАОК 6 1 0 1 4 2 +2 3

Новости партнеров

"Спартак" без Лиги Европы. Кононов виноват в поражении от "Вильярреала"

Похоже, что главный тренер "Спартака" вообще не готовился к решающему матчу в Испании. Красно-белые были во всем слабее "Вильярреала", идущего на 17-ом месте в Примере. Rusfootball.info называет основные причины поражения спартаковцев.

"Спартак" без Лиги Европы. Кононов виноват в поражении от "Вильярреала"


1. Глушаков с капитанской повязкой в основе. Вы серьезно?

Человек, который собирается подключить министра (!) иностранных дел к разруливанию своего бракоразводного процесса, который открыто заявляет о возможности перехода в другой клуб только ради ущемления бывшей жены в финансах, выводит самый популярный клуб страны на главный бой года в Лиге Европы с капитанской повязкой на плече?! Это что было?! Понятно, что Кононов - всего лишь один из тренеров, который не факт, что начнет в "Спартаке" новый сезон. Но неужели ему настолько до лампочки имидж клуба? А что думает руководство?

И ладно бы Глушаков действительно тащил на себе этот "Спартак", который только и ждал финального свистка в матче, чтобы завершить весь этот осенне-зимний кошмар. Но нет - все чем запомнился полузащитник после его возвращения из дубля, так это голом в ворота "Локомотива". Сегодня за 90 минут Глушаков придумал один единственный пас на Попова, когда болгарин неудачно прострелил на Луиса Адриано. А сколько было бездарных длинных забросов? А 3 удара в молоко? А неуклюжие попытки сыграть на перехвате, когда Глушаков стелился на газоне, чтобы из позиции лежа потом досматривать эпизод.

Глушаков и остальные члены так называемой ОПГ "Ромашка" напоминают Анатолия Борисовича Чубайса в российской политике. Чтобы ни происходило вовне, кто бы ни брали в руки тренерский руль, эти парни во главе с законно избранным капитаном получают незаслуженное количество игрового времени. Только на поле не помогают связи в Госдуме и ФСО. Да и Аркаша за тебя хороший удар не сделает.

2. Куда делись комбинации при стандартах?

"Спартак" взял в привычку перед ответственными играми выдавать на своем сайте или другом ресурсе большое интервью с одним из основных игроков. И главное, чтобы в них использовался CapsLock, когда обсуждались негативные стороны Массимо Карреры. А про плюсы итальянца после его отставки ни у кого не спрашивают. Сначала был разговор с Ещенко, теперь - с Ханни. Кононов решил подхватить этот тренд и по-своему осудить культ личности тренера-чемпиона - "Спартак" напрочь забыл, как исполнять стандартные положения.

А сколько было негодования даже у собственных болельщиков, когда в начале сезона красно-белые забивали только после штрафных/угловых/пенальти? Мол, игра не поставлена напрочь, только со стандартов и умеете. Но в таких сложных матчах, как против "Вильярреала", корнеры со штрафными могли стать залогом для успешного результата. Испанцы могли фолили у своих ворот, несколько раз наотмашь выбивали за лицевую. И хоть один угловой вышел опасным? НИ-ЧЕ-ГО. Только нелепые подачи Попова, а уж о навесах Ташаева вообще лучше не говорить.



Кононов привел за собой в "Спартак" и тренера-аналитика. Так неужели он тоже не подглядел ничего классного у Массимо Карреры? Кто внушил, что все, сделанное итальянцем, - абсолютное зло и не заслуживает преемственности? Зачем надо было отказываться от того, что прекрасно работало? Привело это к неудаче.

3. Игру "Вильярреала" никто не разбирал

Помнится, перед "Рапидом" Олег Кононов на предматевой пресс-конференции сухо резюмировал, что его тренерский штаб, а вместе с ним и футболисты "Спартака" прекрасно знакомы со скиллами ведущих игроков австрийской команды. Не стоит говорить, чем, в итоге, все закончилось - болельщик, испортивший химию, и так далее... Где работа над ошибками в матче против "Вильярреала"? Почему для Мельгарехо игра Чуквезе стала вообще сюрпризом?

Да ладно Чуквезе, а что делал Экамби с Рассказовым! Тот самый Экамби, который и в Москве неплохо возил спартаковскую оборону. А про подключения Форнальса из глубины никто не знал? Разве на арене "Открытие" он не делал чего-то подобного? Так почему никто не был готов? Или все решили, что 17-ое место испанского чемпионата - не ровня команде, которая одержала 3 подряд победы в РПЛ? Неужели победа над "Анжи" (с 2 пенальти и игрой, которая заслуживала только слов из аудиозаписей Дарьи Глушаковой, что в СМИ заменяются знаком *) вселила такую мощнейшую уверенность? Если не сам Кононов, то его помощники не доработали прилично.

4. Ни одна спартаковская замена не сработала

А это уже претензия к главному тренеру. Он же готовил запасной план, должен был придумать, как команде перестраиваться, если что-то пойдет не так. Кто должен отойти глубже, кто наоборот подняться. Или же, в случае беды, надо менять одних исполнителей на других? Тоже вариант, но уж больно ненадежный, учитывая, что парни на скамейке "Спартака" собрались те, что давно ничем не впечатляли.

Когда последний раз что-то путное сделал на поле Ташаев? Голевой пас на Зе Луиша в московском матче против "Вильярреала", перечеркнутый потом фолом на пенальти. Настоящий Ташаев остался в "Динамо" - тот, с бешеными глазами, сумасшедшей скоростью и голевым чутьем. В "Спартак" пришел совершенно другой игрок, за полгода не набравший ни грамма к хорошей форме. А выход Педро Роши - это удивительное явление, как северное сияние - то ли повезет увидеть, но, скорее всего, будет что-то приближенно похожее. С заменой Жано Кононов запоздал. Понятно, что Ананидзе не готов играть целый матч, но его светлая голова могла помочь "Спартаку" во втором тайме и пораньше.

После поражения "Вильярреалу" сложилось ощущение, что Кононов еще не чувствует команду. И правильно он сказал после игры с "Анжи" - красно-белые показывают только процентов 25 от того, что он хочет видеть. В Испании процентов было еще меньше. И хоть "Спартак" сейчас съеден травмами, это не снимает ответственности с главного тренера за полученный результат. Ни психологически, ни тактически команда к "Вильярреалу" не была готова. У Кононова на перерыв работы много - и самому поднатаскаться, и с кадрами вопросы порешать. Нынешний состав "Спартака" не дотягивает до чемпионского уровня РПЛ. А некоторые отдельные игроки и вовсе только мешают команде развиваться.

Фото: официальный аккаунт "Спартака" во Вконтакте

Андрей Мордовин, Rusfootball.info
Теги: Спартак Вильярреал Кононов Глушаков
Вчера, 23:51
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(2)
#5  sssh53  Москва (Сегодня, 01:26)
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Да не нужна была ЛЕ по весне команде. Неужели не понятно? Она только дебилам из Зенита нужна. А остальным нужны только деньги за выход в группу ЛЧ
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
#4  anonymous   (Сегодня, 00:38)
  • +1
  •  (1)

Цитата: Шмайхель
Цитата: anonymous
Зе Луиш виноват в поражение
Каким это боком ? Зе - один из немногих , кто хотя бы старался что-то сделать на поле ,а не ходил пешком .

я же утрировал, кто угодно может быть виновен в поражание напиши ты целую статью
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#3  Шмайхель   (Сегодня, 00:33)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: anonymous
Зе Луиш виноват в поражение
Каким это боком ? Зе - один из немногих , кто хотя бы старался что-то сделать на поле ,а не ходил пешком .


--------------------
ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать, как во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#2  anonymous   (Сегодня, 00:22)
  • 0
  •  (2)

Цитата: Шмайхель
Всё по делу .

почему? а я вот думаю, что только Зе Луиш виноват в поражение, но только лень статью писать
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#1  Шмайхель   (Сегодня, 00:06)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Всё по делу .


--------------------
ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать, как во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
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