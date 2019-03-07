Оливье Жиру стал первым игроком "Челси", забившим 10 голов в еврокубках за сезон

10 - Olivier Giroud is the first @ChelseaFC player to score 10 goals in a single season in European football. Continental. pic.twitter.com/pe8IaYQNn1 — OptaJoe (@OptaJoe) April 18, 2019

Форвард "Челси" Оливье Жиру накануне стал автором одного из голов в матче 1/4 финала Лиги Европы со "Славией" (4:3).Таким образом, игрок достиг отметки в 10 мячей в еврокубках за сезон. Жиру стал первым игроком в истории "Челси", которому удалось добиться подобного достижения. До него форвард Фернандо Торрес в сезоне-2012/2013 забил 9 голов в еврокубках.