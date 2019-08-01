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Пассажиров не держат. «Арсенал», провально дебютировав в еврокубках, подпортил сезон другим российским клубам

Тула споткнулась на первом шаге и вылетела из Лиги Европы, не набрав ни одного очка для российского футбола. Дома команда Черевченко проиграла ещё прилично, а в Азербайджане «Нефтчи» просто размазал представителя РПЛ.


Исторический дебют в Лиге Европы «Арсенал» провалил. На забитый родной стадион команда Черевченко вышла без должного настроя и померкла перед готовой отрывать ноги в любом эпизоде азербайджанской стороной. Вдвойне обидно было из-за того, что многие считали вопрос прохода в третий квалификационный этап уже решённым. Выяснилось, что всё не так просто.

«Нефтчи» не показал ничего выдающегося – элементарный план и поразительное желание. Оказалось, что даже перед этим рвущийся в еврокубки «Арсенал» оказался бессилен. Может, тогда и не надо было?

На этот вопрос должна была ответить вторая встреча. Несмотря на домашний провал, болельщики и в прессе на матч в Баку смотрели с более-менее оптимизмом.


По структуре начало ответной игры было похоже на старт противостояния. Туляки не стеснялись брать на себя ответственность, размашисто атаковали, но никак не могли вступить в заключительную треть поля на хорошей скорости. Позиционное наступление работало вхолостую, хотя на этот раз «Арсенал» сразу пытался играть верхом: дома российская команда начала грузить только спустя тайм.

И опять получалось так себе. Луценко выпадал не лучше Тудорие, который выходил в старте в Туле. Опаснее всего получалось после статичных моментов. Был шанс добить мяч в пустые после штрафного на левом фланге, но никто из «пушкарей» к мячу не успел. Ближе к перерыву на угловом оставили одного Беляева, подача пошла на него, но защитник смазал удар.

«Нефтчи» предлагал те же опции, что и в России – крайне агрессивный отбор, быстрые развороты и выпады. И снова это работало надёжнее. По итогам первого тайма азербайджанская команда была ближе к забитому голу. Этого, к счастью, не состоялось, хотя было несколько стрессовых моментов, связанных с игрой руками туляков в собственной штрафной.


Два таких эпизода заканчивались яростными спорами игроков «Нефтчи», хотя оба раза никаких поводов назначить пенальти не было.

Надо было что-то менять. Игра в таком стиле могла закончиться случайным голом в любые ворота, но соперник боялся этого не так сильно, как наши, благодаря гостевой победе. «Арсенал», пропусти он после перерыва, оставался без особых шансов на продолжение борьбы в Лиге Европы.

И «Арсенал» начал второй тайм так плохо, как только он мог. Беляев зазевался при выходе, из-за чего не был зафиксирован офсайд на Алиеве. Полузащитник спокойно принял мяч, осмотрелся, успел бы, наверное, и покурить – и отправил мяч мимо гасившего пожар Левашова.



Сразу после пудовый момент был у Ткачёва, который из убойной позиции отправил мяч выше – и на полтайма «Арсенал» просто выключился из игры. В исполнении российской команды возникал лишь бессмысленный перепас, заканчивающийся одними потерями.

После второго пропущенного в этом противостоянии всё в действиях «Арсенала» задышало такой безнадёжностью, что поверить в российскую команды было невозможно. Один из соперников сыграл рукой неподалёку от своей штрафной, Горбатенко роскошно пробил – но попал только в перекладину. Черевченко попробовал усилить игру, выпустил Банду на правый фланг, но тот при попытке прострелить показал тройной тулуп имени Алана Гатагова и упустил мяч за лицевую.

Сожалений из-за того, что вылетает такой «Арсенал», не было. Но в таблице коэффициентов не учитывается качество игры. Просто в течение сезона каждое заработанное очко другим российским клубом будет ценится меньше.

Но игроков «Арсенала» это, очевидно, не очень заботило. Григалава зачем-то продолжал орать на невиноватого ни в чём Левашова. А потом взял и подарил мяч сопернику на своей половине поля, заблокировал удар, сыграв руками, - и привёз пенальти.

Вратарь «Арсенала» одиннадцатиметровый не потащил. Наверное, Григалава закатил слишком слабую истерику и не смог его мотивировать. А счёт в противостоянии стал 0:3 в пользу «Нефтчи», насчёт которого некоторые фанаты были уверены, что их уберут одной левой.

А потом был совсем унизительный четвёртый гол в противостоянии. Уж он наверняка снял все возможные вопросы и оставил российских болельщиков без каких-либо иллюзий.

Такому «Арсеналу» действительно нечего делать в Лиге Европы.

Фото: РИА Новости, "Арсенал" Тула, РПЛ

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Теги: Арсенал Тула Нефтчи Черевченко
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