"Нельзя сказать, что результат вчерашнего матча стал неожиданностью. Конечно, я наделся и верил, что ребята смогут победить, но все очень просто: в такой ситуации, когда получаешь такой гол, — это предопределяет все. Тем, более, что это случилось в концовке первого тайма.
В первой половине первого тайма в принципе создавали моменты, но к сожалению, не удалось забить. Мало того, что еще и второй пропустили. Это, как мне кажется стало приговором. Понятно, что еще 45 минут было и все бывает в футболе, но было тяжеловато.
Провалились в центре? Забей первый гол, и никто бы этого не говорил. Может быть, после гола "Спартака" все пошло бы. Когда такой результат, то претензии можно предъявлять не только к центральным полузащитникам, а всей команде.
Вылет из Лиги Европы — это не к лучшему. Не совсем понимаю, когда говорят, что такие вылеты из еврокубков — это к лучшему. Но у каждого свое мнение", — сказал Самедов Sport24.
Александр Самедов: нельзя сказать, что результат матча "Спартака" стал неожиданностью
Бывший полузащитник "Спартака" Александр Самедов прокомментировал вылет красно-белых из Лиги Европы.
фото: официальный сайт ФК "Спартак"
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