"После таких игр в раздевалке нет необходимости говорить что-то особенное, потому что я видел, что не было расстройства или разочарования, все понимали, с кем мы играли и что сыграли на максимуме возможностей. Футболисты проделали огромный объём работы. Необходимо убрать весь негатив, связанный с поражением, и оставить лишь позитивные моменты. Понятно, что есть моменты, над которыми нам нужно работать, но они есть всегда. Думаю, что вот такое позитивное состояние мы должны сохранить и двигаться дальше.
Можем сказать, что увидели определённую разницу в уровне, на котором играем мы и "Манчестер Юнайтед". Но футболисты "Астаны" просто молодцы, я ими очень доволен, они сегодня выглядели очень достойно. Я снимаю перед ними шляпу, и остаётся лишь поаплодировать им", — приводит слова Григорчука пресс-служба "Астаны".
Тренер "Астаны" — о матче с "МЮ": мои футболисты — молодцы, я ими очень доволен
Тренер "Астаны" Роман Григорчук прокомментировал результат матча первого тура Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед" (0:1).
Фото: официальный сайт ФК "Астана"
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