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Хасанби Биджиев: ничего не предвещало поражения ЦСКА

Бывший вратарь московского ЦСКА Хасанби Биджиев прокомментировал домашнее поражение "армейцев" от "Эспаньола" во 2-м туре группового этапа Лиги Европы со счётом 0:2.

"Армейцы" начали матч достаточно активно и в целом неплохо провели первый тайм. Они активно прессинговали соперника на чужой половине, не давая ему развивать позиционные атаки, и создали два голевых момента. Ничего не предвещало поражения ЦСКА. Испанцы изначально построили свою игру на контратаках и очень плотно действовали в обороне. Они садились назад большими силами, что затрудняло "армейцам" атакующие действия перед их воротами. А контратаки скоростных и техничных игроков "Эспаньола" были грозным оружием соперника. После первого пропущенного гола "армейцы" большими силами пошли вперёд, стали создавать моменты, и в нескольких эпизодах бывший вратарь мадридского "Реала" Диего Лопес выручил "Эспаньол". В концовке "красно-синие" пропустили второй мяч после грубой индивидуальной ошибки Магнуссона. В целом нельзя сказать, что испанцы выглядели наголову сильнее. "Армейцы" не стушевались, но это Лига Европы, и здесь малейшая ошибка сразу же наказывается. Так было в матче "Локомотив" – "Атлетико", так случилось и во встрече ЦСКА – "Эспаньол". Испанские команды всегда являются сложными соперниками, с ними играть далеко не просто", - цитирует Биджиева "Евро-Футбол.Ру".


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Теги: Биджиев ЦСКА Эспаньол
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