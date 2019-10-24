Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от матча третьего тура группового раунда Лиги Европы между московскими ЦСКА и венгерским "Ференцварошем".
Игра состоится 24 октября в Москве и начнется в 19:55 по местному времени.
"Я думаю, что ЦСКА должен победить, поэтому шансы хорошие. Прошлые неудачи, мне кажется, повлияли достаточно тяжело. То есть, усугубили ситуацию в группе, поэтому самое время победить.
Остаются ли шансы на выход из группы? Безусловно. Сыграли всего две игры, поэтому есть. Необходимо побеждать. Хочу лишь пожелать победы армейскую клубу", — сказал Алдонин в беседе с Sport24.
Алдонин: ЦСКА должен победить "Ференцварош", шансы хорошие
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