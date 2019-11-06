» » Щенников: пока есть шансы, ЦСКА нужно бороться до конца в Лиге Европы и верить

Щенников: пока есть шансы, ЦСКА нужно бороться до конца в Лиге Европы и верить

Защитник ЦСКА Георгий Щенников поделился ожиданиями от выездного матча группового этапа Лиги Европы с "Ференцварошем".

"Рад вернуться на поле, долго не играл. Чувствую себя нормально, но надо набирать кондиции. "Ференцварош" — один из лидеров венгерского чемпионата, одна из сильнейших команд тут.

Пока есть шансы, нужно бороться до конца и верить. Надо набирать очки. Нужно на каждом матче стараться набирать три очка. Никакой черной полосы у нас не было. Мы играли хорошо. Да, потом обыграли "Уфу", сыграли вничью с "Зенитом", а завтра надеемся победить.

В любой команде всегда есть лидеры, которые ведут за собой. У нас это Игорь Акинфеев, а мы стараемся ему помогать", - цитирует Щенникова Sport24.ru.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Щенников ЦСКА Ференцварош
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Хонда: надеюсь, футбольные фанаты в Нидерландах до сих пор помнят меня
Зидан: Мбаппе всегда говорил о своей мечте играть за "Реал"
Гончаренко прокомментировал слухи об интересе ЦСКА к хавбеку "Уфы" Фомину
Орлов: "Зенит" не может бороться с командами, которые сильнее по составу и мастерству 13
Исаэл: Марио Фернандес мой хороший друг, но в матче с ЦСКА я выйду играть только на победу
Щенников: пока есть шансы, ЦСКА нужно бороться до конца в Лиге Европы и верить
Болельщика не пропустили на матч "Локомотив" - "Ювентус". Он купил фальшивый билет за 64.000 рублей 6
Кутепов из-за травмы выбыл на 3-4 недели 6
Гончаренко: постараемся прервать неприятную серию в Лиге Европы 1
Клозе назначен ассистентом исполняющего обязанности главного тренера "Баварии"
Черчесов: Крыховяк - ключевой игрок для "Локомотива", но он не Месси
"Локомотив" - "Ювентус": стали известны стартовые составы 9
Роналдо намерен купить португальский клуб 1
Игонин: "Зенит" в РПЛ и Лиге чемпионов - две разные команды 12
Марадона опроверг слова дочери о том, что он умирает. И обещал никому не оставить наследство
Актёр Баринов: Сарри может дурить как угодно, но у нас тоже не дураки сидят 3
Хонда подписал контракт с "Витессом" до конца сезона 5
Хашманян назначен новым главным тренером сборной Армении
Хёведес: не думал, что в России меня встретят так хорошо
Анчелотти может сегодня покинуть "Наполи" из-за конфликта игроков с президентом клуба
Кержаков опроверг информацию, что подал в суд на первую жену из-за размера алиментов 3
Гендиректор "Зенита": винить Кержакова в пропущенных голах невозможно 9
Второй нападавший на Озила и Колашинаца грабитель признал свою вину
Терим: для "Галатасарая" матч с "Реалом" как финал, нам нечего терять
Хорватского футболиста удалили с поля после того, как он убил курицу 2
Президент "Оренбурга" Кияев ответил на жалобу мамы юного футболиста
Григорян не возглавит сборную Армении, все договорённости с ним аннулированы 4
Тадич: кое-кто украл у нас все своими решениями
Налоговая служба начала блокировку счетов компаний Березуцких 2
Осорио: "Зенит" настраивался провести более содержательную игру с "Лейпцигом" 6
Все новости