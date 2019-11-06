Защитник ЦСКА Георгий Щенников поделился ожиданиями от выездного матча группового этапа Лиги Европы с "Ференцварошем".
"Рад вернуться на поле, долго не играл. Чувствую себя нормально, но надо набирать кондиции. "Ференцварош" — один из лидеров венгерского чемпионата, одна из сильнейших команд тут.
Пока есть шансы, нужно бороться до конца и верить. Надо набирать очки. Нужно на каждом матче стараться набирать три очка. Никакой черной полосы у нас не было. Мы играли хорошо. Да, потом обыграли "Уфу", сыграли вничью с "Зенитом", а завтра надеемся победить.
В любой команде всегда есть лидеры, которые ведут за собой. У нас это Игорь Акинфеев, а мы стараемся ему помогать", - цитирует Щенникова Sport24.ru.
Щенников: пока есть шансы, ЦСКА нужно бороться до конца в Лиге Европы и верить
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