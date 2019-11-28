«Краснодар» с надеждой на еврокубковую весну. ЦСКА в попытке покрыть позор

У Москвы почти никаких шансов на продолжение борьбы в Лиге Европы, но остаётся вопрос престижа. И ещё - лишних баллов в таблице коэффициентов

Фото: РПЛ / Константин Рыбин