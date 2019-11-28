«Краснодар» с надеждой на еврокубковую весну. ЦСКА в попытке покрыть позор

Наши любимые расклады
Больше всего из того, чем приходится заниматься в российском футболе, мы любим подсчитывать вероятные пути спасений после очередных неудач. Но в данном случае это только про ЦСКА.
«Краснодар» реабилитировался за уничтожение «Базелем» и бесславной игрой против «Хетафе» шестью очками, взятыми в парном противостоянии с «Трабзонспором». Когда уже большинство болельщиков махнуло рукой, «быки» вывезли – и теперь претендуют на вторую строчку.
Ключевая игра будет в последнем туре – против «Хетафе» (с ним у нашей команды равенство очков - по 6) на выезде. Но можно что-нибудь придумать и попробовать упростить себе жизнь уже в этом туре, победив «Базель» (у лидера группы 10 очков). Если испанцы потеряют очки в Трабзоне (у турков всего один балл), а «Краснодар» победит, в очном противостоянии российской команде будет достаточно добиться ничьей. А это уже серьёзное подспорье.
Конечно, тяжело представить, что немотивированный «Трабзонспор» сумеет хотя бы сыграть вничью против «Хетафе». Но игра будет проходить в Турции – а там иногда ломаются даже самые крепкие команды.
У ЦСКА всё мрачно. Чтобы выходить со второго места, москвичи должны побеждать в этом туре «Лудогорец» (6 очков против нашего одного). Побеждать крупно – 4:0 или с лучшей разницей. Ответные 5:1 ЦСКА пригодятся вряд ли, потому что разница мячей у «армейцев» на данный момент -7.
Но это ещё, естественно, не всё. В последнем туре ЦСКА надо обыгрывать «Эспаньол» (10) и надеяться, что «Ференцварош» (который на этой неделе не должен побеждать испанцев) и «Лудогорец» скатают ничью. Иначе – за борт.
В общем, безнадёжностью Гончаренко вы прониклись. Ну а кто виноват?
Так что за что бороться ЦСКА?
За престиж. Звучит наивно, но это важно для молодой команды. Один забитый гол за четыре матча группового этапа Лиги Европы это позор. Легендарные 1:18 от «Спартака», конечно, переплюнуть не удастся, но у красно-белых провал был в Лиге чемпионов. Учитывая условия, кошмар ЦСКА примерно на том же уровне.
Многое должен доказать Фёдор Чалов. Этим летом его собирались забрать в АПЛ, но у нападающего ни одного мяча на групповом этапе ЛЕ. Никто не говорит, что это только его вина и проблема: но и к Чалову есть серьёзные вопросы.
Хотя их гораздо больше к Влашичу – хорват вытащил команду в игре против «Крыльев», но в еврокубках у него совсем туго. Ведь наверняка он надеется вернуться в топ-лигу, а подвигов нет даже в скромной Лиге Европы.
И бесконечная глупость говорить о том, что Лига Европы ЦСКА не нужна. Нынешние «армейцы» даже от Кубка России не отказываются, хотя два сезона до этого дежурно сливали резервным составом в первом же раунде. Каждый матч для молодого состава бесценный опыт, а за чемпионство красно-синие всё равно не борются. Так с чего им плевать на еврокубки?
Вообще-то за былые унижения неплохо было бы извиниться и «Краснодару». В первом туре «Базель» размотал «быков» так, что летели щепки. Сейчас команда Мусаева стабилизировалась (после поражения от «Хетафе» в начале октября – ни одного проигрыша), а швейцарцы не будут особенно мотивированы – самый удачный момент.
Надо помнить и об очках коэффициентов. Да, Португалия нас обошла, но сжигать хату после сарая не стоит. Лучше подготовить почву к возвращению третьей путёвки в Лигу чемпионов.
Только вот есть мнение, что самим клубам на это плевать.
Ждём резерва от Гончаренко?
Наверняка нет. Во-первых, сам тренер заявил:
- У нас нет деления на чемпионат и еврокубки. Если говорят, что мы бросили Лигу Европы, то это не так. Мы потратили много сил, играли не очень рационально. Но деления нет. Чтобы прогрессировать, надо играть на 110% в каждой игре, - сказал Гончаренко.
Во-вторых, болельщики этого не простят. Команда и так достаточно проваливалась осенью. Резерв на домашней игре в групповом этапе будет выглядеть гнусно. А в ЦСКА болельщиков любят, и вообще обе стороны относятся друг к другу с уважением.
Так что, вероятно, кое-кто из лидеров не выйдет с первых минут, но состав будет боеспособным. Да и вообще – куда глубже в резерв в случае с ЦСКА?
Юрий Газинский выйдет в старте?
Полузащитника, который за последние два сезона стал не только лидером «Краснодара», но и крепким игроком сборной, мы не видели почти полгода. Пару недель назад он вернулся в товарищеской игре против «Ростова», а на минувших выходных провёл полчаса в игре против Тулы.
Теперь, похоже, пора в старт. Газинский очень ценный игрок перед чужой штрафной, кроме того – он прекрасно знаком с командой. Именно таких игроков очень не хватало «Краснодару» в августе и сентябре – из-за тотального обновления команда превратилась в набор исполнителей, мало понимающих не только друг друга, но и общую концепцию Мусаева.
Правда, вместе с возвращающимся Газинским есть и менее приятные новости - травма Ману Фернандеша в Туле. На Берга, судя по словам Матвеева, Мусаев может рассчитывать.
Также в состав вернуться Спайич, Оллсон и Ари, которые не могли играть в Туле.
Скандал с визой
В сети обсуждался момент, будто бы российская сторона не выдала визу косовскому игроку «Базеля», но всё не совсем так. Сам «Базель» решил не подавать заявку на визу для своего игрока, потому что посчитал, что получить её будет слишком много – РФ не признаёт независимость Косово.
Истерику развести не получится и по той причине, что игрок провёл в текущей Лиги Европы в общей сложности не больше одного матча. Так что этой теме можно вовсе не придавать значения.
Раз ждём Газинского, тогда и Дзагоева в старте
Это, конечно, маловероятно, потому что Алан только набирает кондиции, но очень бы хотелось увидеть, насколько изменится ЦСКА, если в центре поля окажется опытный и умный футболист. Против «Крыльев» обнажились всё те же проблемы красно-синих – при позиционном преимуществе, пачке хороших подходов, команда упирается в низкий блок и болтается слева направо не в силах ничего сообразить. Сумбур атакующей целостности москвичам не добавляет.
Дзагоев нужен этому ЦСКА как никогда. Главное, чтобы на этот раз Алан вернулся надолго.
Фото: РПЛ / Константин Рыбин, ФК "Краснодар", СДЗД
«Краснодар» с надеждой на еврокубковую весну. ЦСКА в попытке покрыть позор
У Москвы почти никаких шансов на продолжение борьбы в Лиге Европы, но остаётся вопрос престижа. И ещё - лишних баллов в таблице коэффициентов
Фото: РПЛ / Константин Рыбин
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