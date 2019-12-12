» » "Арсенал" в концовке матча со "Стандартом" отыгрался с 0:2 и вышел из группы Лиги Европы

"Арсенал" в концовке матча со "Стандартом" отыгрался с 0:2 и вышел из группы Лиги Европы

Лига Европы

6 тур

"Стандарт" - "Арсенал" - 2:2

Голы: Бастьен, 47, Амалла, 69, Ляказетт, 78, Сака, 81


Стандарт: Бодар, Гавори, Лайфис, Ванхёсден, Фай, Бастьен, Мпоку, Цимирот, Амалла (Лестьенн, 85), Карсела-Гонсалес, Эмон (Авенатти, 46)

Арсенал: Мартинес, Мавропанос, Папастатопулос (Мартинелли, 69), Луис, Сака, Уиллок, Гюэндузи, Мэйтленд-Найлс (Чемберс, 78), Смит (Обамеянг, 85), Ляказетт, Нелсон

"Арсенал" выиграл группу с 11 очками и, таким образом, помог выйти в плей-офф "Айнтрахту". Полуфиналист предыдущего розыгрыша уступил дома "Витории" (2:3), но всё равно прошёл в 1/16 финала с 9 очками. "Стандарт" финишировал с 8 баллами.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Автор:
Теги: Арсенал Айнтрахт Стандарт
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

"Севилья", АПОЕЛ, ЛАСК и ЧФР вышли в 1/16 финала Лиги Европы
Кафельников: да здравствует лимит на легионеров! Футбол у нас окончательно умер 6
"Арсенал" в концовке матча со "Стандартом" отыгрался с 0:2 и вышел из группы Лиги Европы
Ни один российский клуб не сыграет в еврокубках весной впервые за 18 лет 17
Киевское "Динамо" не обыграло "Лугано" и не вышло в плей-офф Лиги Европы 13
Никаких исключений! «Краснодар» тоже проиграл испанцам и остался без евровесны 5
Черчесов заявил, что футболисты должны чувствовать себя раскованно
"Арсенал" сыграл вничью со "Стандардом", ЛАСК разгромил "Спортинг"
"Хетафе" разгромил "Краснодар". Российских клубов в плей-офф не будет 38
Быстров заявил, что Ари специально получил карточку, чтобы уехать в отпуск пораньше 5
Гиггз заявил, что борьба с расизмом никогда не прекратится
Алдонин заявил, что провал в еврокубках связан с системой "осень-весна" 6
Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч против "Эспаньола". Акинфеева нет в заявке 6
Пулишич второй раз стал лучшим игроком года в США
Источник: Минамино станет игроком "Ливерпуля" 1 января
Широков: результаты ЦСКА в Лиге Европы? Какой-то нонсенс 2
Ригони может вернуться зимой в "Зенит" 5
Тихонов заявил, что у ЦСКА больше шансов на победу, чем у "Краснодара" 1
Рибери потребуется операция
Созин: Наши клубы вылетают из еврокубков, чтобы туда вернуться. Зачем? 1
Источник: ЦСКА не стал выкупать Сантоса 6
Мостовой: то, что клубы выступили ужасно, можно сказать, даже если "Краснодар" пройдёт 1
Божович обсудит свое будущее в «Крыльях» с куратором самарского футбола 1
Стал известен стартовый состав "Краснодара" на матч против "Хетафе" 4
Фанаты попытались отпилить ногу статуе Ибрагимовича 2
Источник: РФС хочет отстранить Гинера от любой футбольной деятельности 31
Источник: "Арсенал" не рассматривает кандидатуру Анчелотти
Смородская: РПЛ деградирует. Нужно отменять лимит 9
Черданцев: показ пустых трибун не соответствует задачам трансляции 10
Непомнящий: качество российского футбола растёт. "Зенит" показал, что мы конкурентоспособны 29
Все новости