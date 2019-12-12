"Арсенал" в концовке матча со "Стандартом" отыгрался с 0:2 и вышел из группы Лиги Европы

Лига Европы
6 тур
"Стандарт" - "Арсенал" - 2:2
Голы: Бастьен, 47, Амалла, 69, Ляказетт, 78, Сака, 81
6 тур
"Стандарт" - "Арсенал" - 2:2
Голы: Бастьен, 47, Амалла, 69, Ляказетт, 78, Сака, 81
Стандарт: Бодар, Гавори, Лайфис, Ванхёсден, Фай, Бастьен, Мпоку, Цимирот, Амалла (Лестьенн, 85), Карсела-Гонсалес, Эмон (Авенатти, 46)
Арсенал: Мартинес, Мавропанос, Папастатопулос (Мартинелли, 69), Луис, Сака, Уиллок, Гюэндузи, Мэйтленд-Найлс (Чемберс, 78), Смит (Обамеянг, 85), Ляказетт, Нелсон
"Арсенал" выиграл группу с 11 очками и, таким образом, помог выйти в плей-офф "Айнтрахту". Полуфиналист предыдущего розыгрыша уступил дома "Витории" (2:3), но всё равно прошёл в 1/16 финала с 9 очками. "Стандарт" финишировал с 8 баллами.