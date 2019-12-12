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Матвеев: до 75-й минуты шла равная игра. Было ощущение затяжки времени

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев подвёл итоги встречи последнего тура Лиги Европы против «Хетафе», которую его команда разгромно проиграла со счётом 0:3.
«Хетафе» победил заслуженно, но до 75-й минуты была равная игра. Были обоюдные подходы. Мы ожидали плотного матча, так как «Хетафе» играет в плотный футбол. После забитого мяча упустили инициативу и проиграли. Обидно, но что поделать. Это футбол.

Все тянули время, даже мальчики, подающие мячи? Мне не делали замечания за то, что торопил мальчика. Да, я просил болблоя, чтобы он бросал мяч быстрее. Ощущение затяжки времени было.

Проблемы с вылетом в Испанию? Это всегда неприятно, если что-то выходит из графика. Не могу сказать, что это сыграло решающую роль. «Хетафе» — очень дисциплинированная команда. Мы не ожидали лёгкой прогулки. Понимали, что будет сложно. Вышли играть в двух форвардов. Понимали, что нужно побеждать.

Мы говорили, что нам бы хотелось подойти к перерыву в верхней части таблицы РПЛ, чтобы подождать возвращения травмированных и весной выглядеть чуть более интересно. Корректировки графика после вылета из ЛЕ? Одна ситуация, когда выходишь в плей-офф, другая — когда нет. Будет дополнительный сбор», — передаёт слова Матвеева «Чемпионат».


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Теги: Матвеев Краснодар Хетафе
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