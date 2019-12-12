Матвеев: до 75-й минуты шла равная игра. Было ощущение затяжки времени

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев подвёл итоги встречи последнего тура Лиги Европы против «Хетафе», которую его команда разгромно проиграла со счётом 0:3.

